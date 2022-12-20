Как вернуть сообщение в Ватсапе, которое удалил у себя

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Иван Герасимов 0

За последний год Ватсап получил массу улучшений и новых функций, но какой в них толк, если самым удобным все равно является Телеграм? Несмотря на это, мессенджер по-прежнему есть практически у всех на телефоне, поэтому каждому будет полезно узнать, как удалить сообщение в Ватсапе, даже если вы его случайно стерли у себя! Наверняка у каждого была такая ситуация, когда вы хотели удалить текст, чтобы скрыть от чужих глаз, но в итоге по ошибке стирали его со своего смартфона. Не беспокойтесь: разработчики мессенджера оставили лазейку. Рассказываем, что делать, если удалил сообщение только у себя.

Как вернуть сообщение в Ватсапе, которое удалил у себя. Рассказываем, что делать, если случайно удалил сообщение у себя в Ватсапе. Фото.

Рассказываем, что делать, если случайно удалил сообщение у себя в Ватсапе

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Как удалить сообщение в Ватсапе, если прошло много времени

С недавнего времени WhatsApp позволяет удалить сообщение в течение двух дней: если быть точнее, то 60 часов. Это отличная возможность «взять свои слова обратно», если написали лишнего. Вдвойне полезно, если за этот промежуток времени другой собеседник так и не прочел его.

Но есть определенный нюанс: так, оба пользователя должны иметь последнюю версию приложения, иначе функция не сработает. Наверняка вы и сами заметили, что теперь при удалении сообщения появляется соответствующее уведомление. В остальном удалить сообщение в Ватсапе до прочтения очень легко.

Как удалить сообщение в Ватсапе, если прошло много времени. Удалить сообщение теперь можно в течение двух с половиной дней. Фото.

Удалить сообщение теперь можно в течение двух с половиной дней

  • Выберите сообщение, отправленное более двух дней назад.
  • Нажмите на него и выберите «Удалить».
  • После этого нажмите «Удалить для всех», нажав ОК во всплывающем окне.

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В целом, эту опцию вам с лихвой могут заменить исчезающие сообщения в Ватсапе: они автоматически удаляются через 24 часа, 7 дней или 90 дней. Это удобно, если по какой-то причине не хотите оставлять их, но боитесь забыть стереть вручную. Включить автоудаление сообщений в Ватсапе очень просто.

Как удалить сообщение в Ватсапе, если прошло много времени. Чтобы вовремя удалить сообщение, можно включить их автоматическое исчезновение. Фото.

Чтобы вовремя удалить сообщение, можно включить их автоматическое исчезновение

  • Откройте чат в WhatsApp.
  • Нажмите на имя собеседника.
  • Выберите внизу списка «Исчезающие сообщения» и установите таймер для удаления.

Вот два отличных способа удалить сообщения в Ватсапе спустя длительное время. Но что делать, если хотел стереть случайно отправленное сообщение, но в итоге случайно удалил его у себя? Решить проблему можно без сторонних приложений!

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Как вернуть удаленное у себя сообщение в Ватсап

Наверняка каждому из вас приходилось удалять отправленное сообщение в Ватсапе по той или иной причине. Чаще всего пользователи ошибаются чатом, поэтому торопятся стереть написанное как можно быстрее. Правда, в этом случае спешка — ваш враг. Нажав «Удалить сообщение», у вас появится два варианта — «Удалить у всех» и «Удалить у меня».

В порыве эмоций довольно просто стереть сообщение в Ватсапе со своего смартфона, оставив его на всеобщее обозрение в групповом или личном чате. При этом обходных путей не было: сообщение пропадало и из мобильной версии, и из WhatsApp Desktop, а восстановить его было невозможно — разве что, самостоятельно забирать у человека телефон. Но теперь мы точно станем немного внимательнее.

Как вернуть удаленное у себя сообщение в Ватсап. Новая функция Ватсап позволит вернуть удаленное у себя сообщение. Фото.

Новая функция Ватсап позволит вернуть удаленное у себя сообщение

В WhatsApp появилась возможность восстановить удаленное у себя сообщение, что позволяет позднее его удалить для всех. Фактически это отмена действия: если вы нажимаете «Удалить у меня», сообщение пропадает из чата, а внизу экрана появляется баннер с кнопкой «Отмена».

Он остается видимым в течение 5 секунд, после чего исчезает и вернуть удаленное у себя сообщение в Ватсапе уже нельзя. Соответственно, удалить его у собеседника тоже не представляется возможным. Функция так и называется «Случайное удаление». Давайте проверим, как она работает.

  • Откройте WhatsApp на телефоне.
  • Зайдите в любой чат и напишите сообщение.
  • Удерживайте его и выберите «Удалить», затем выберите «Удалить у меня».
    • Как вернуть удаленное у себя сообщение в Ватсап. Просто нажмите «Отмена», чтобы вернуть удаленное сообщение. Фото.

    Просто нажмите «Отмена», чтобы вернуть удаленное сообщение

  • Сообщение удалится, но внизу останется баннер «Сообщение удалено у меня» с кнопкой «Отмена».
  • Просто нажмите ее, чтобы восстановить удаленное по ошибке сообщение в Ватсапе.
  • После этого нажмите на сообщение снова и выберите «Удалить у всех».

Согласитесь, довольно удобно? Правда, на мой субъективный взгляд, вместо возможности восстановить удаленное сообщение в Ватсапе разработчики могли бы добавить баннер с предупреждением, что оно будет стерто только с вашего устройства. Тем не менее, даже в таком исполнении это лучше, чем ничего: в Telegram возможности восстановить сообщение нет — есть только таймер при отписке от канала.

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Кстати, если отменить удаление сообщения у себя, то собеседнику уведомление не придет. То есть, он может и не успеть прочесть или прослушать сообщение, которое вы отправили ему по ошибке. Тем не менее, время ограничено пятью секундами: когда у сообщения отобразится две синих галочки или оно будет прочитано кем-то в групповом чате, смысла удалять его уже не будет.

Обратите внимание на то, что новая функция появляется не у всех сразу: обновление WhatsApp распространяется постепенно, поэтому иногда приходится немного подождать.

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