Как восстановить резервную копию Ватсап с Гугл Диска

В 2023 году проще всего хранить данные в облаке. Многие приложения имеют функцию синхронизации, благодаря чему незаметно от пользователя в фоновом режиме создается файл с вашими данными. WhatsApp — не исключение: если вы активировали резервное копирование, то на Гугл Диске появится бэкап с вашими переписками и файлами. Но есть проблема: при необходимости скачать резервную копию Ватсапа на компьютер и просмотреть ее нельзя. Однако это можно сделать с помощью специальных утилит: сегодня расскажем об одной из них, которая пригодится и владельцам Android-смартфонов, и обладателям iPhone.

iToolab RecoverGo — это многофункциональное приложение для компьютера, с помощью которого вы сможете скачать файл резервной копии Ватсапа с Гугл Диска и перенести его в новый аккаунт. Вот как это работает.

Как загрузить резервную копию Ватсап с Гугл Диска

Многие не видят смысла восстанавливать резервную копию WhatsApp, но если вам это необходимо, используйте специальную программу. iToolab RecoverGo — утилита с простым интерфейсом, в которой разберется даже ребенок. Программа поможет вам скачать резервную копию WhatsApp из Гугл Диска на компьютер. Смотрите, как все легко.

Скачиваем программу по ссылке и устанавливаем.

Затем открываем и выбираем «Восстановить данные WhatsApp с Google Drive».

После этого нужно будет авторизоваться в своем Гугл Аккаунте: вводим логин и пароль.

Выберите нужную резервную копию, после чего начните загрузку.

После этого iToolab RecoverGo начнет сканирование облака на наличие резервной копии и откроет ее. Это может занять чуть больше времени, чем вы могли ожидать — все из-за размера бэкапа. После загрузки сможете просмотреть файлы и сохранить их на свой ПК.

Слева у вас отобразится панель с типами данных. Выберите, например, фотографии: у вас откроются изображения из резервной копии WhatsApp.

Выберите левой кнопкой мыши один или несколько снимков, после чего нажмите на кнопку восстановления в правом нижнем углу.

После этого система восстановит файлы, создав папку на рабочем столе.

Скачать iToolab RecoverGo

Как извлечь данные из резервной копии iPhone

Кроме того, эта утилита пригодится и владельцам iPhone. Утилита может открыть резервную копию WhatsApp из iTunes, которую вы храните на компьютере.

Откройте iToolab RecoverGo на ПК.

Нажмите «Восстановить данные WhatsApp из резервной копии iOS».

Программа найдет доступные бэкапы WhatsApp на компьютере. Выберите нужный из списка и начните просматривать данные.

Разработчики позаботились о пользователях и на всякий случай сделали обучающее видео, как пользоваться программой. Обязательно посмотрите, если вдруг возникнут вопросы.

Работает это точно так же, как описано выше. Вдвойне удобно, что программа поддерживает разные типы данных, поэтому вы сможете извлечь любые файлы из резервной копии Ватсап. Вот какие данные можно скачать.

Видео.

GIF-анимации.

Голосовые сообщения и аудио.

Ссылки.

Текстовые документы в форматах PDF, DOCX, XLSX и другие.

В общем, обязательно попробуйте достать файлы из резервной копии Ватсапа: лично я нашел переписки и фотографии шестилетней давности, которые давно считал утерянными!

Скачать iToolab RecoverGo

Как восстановить удаленную резервную копию Ватсап

Несмотря на то, что резервное копирование чатов — полезная вещь, в 2023 году довольно легко потерять данные. На мой взгляд, что еще неприятнее — переписки или фотографии могут оказаться у третьих лиц, для которых эти данные явно не предназначались. В конце концов, кто-то просто захочет навсегда удалить WhatsApp, чтобы не оставлять следов, или настроить мессенджер на телефоне «с нуля».

Но как быть, если случайно удалил резервную копию WhatsApp с Гугл Диска? На самом деле, вы можете вернуть ее. В этом вам также поможет iToolab RecoverGo: утилита поможет восстановить чаты Ватсапа вместе с фотографиями и всеми остальными вложениями. Давайте посмотрим, как это сделать.

Откройте iToolab RecoverGo на компьютере.

Нажмите кнопку «Восстановить удаленные данные WhatsApp с устройства».

Подключите смартфон к компьютеру по кабелю, предварительно разблокировав его.

Нажмите «Recover WhatsApp»: начнется сканирование, после которого вы сможете просмотреть все доступные данные для восстановления.

Выберите в списке слева те данные, которые хотите восстановить.

Затем выберите нужный чат, в который нужно восстановить данные и нажмите «Сохранить».

Вот и все! Восстановить переписку в WhatsApp оказалось не так уж и сложно — можно сделать это буквально в пару кликов мыши. На всякий случай, вот вам видеоинструкция, в которой подробно описан весь алгоритм действий.

Как вы могли заметить, iToolab RecoverGo умеет работать не только с обычным Ватсапом, которым пользуется большинство из нас, но и с WhatsApp Bussiness. Поэтому утилита пригодится и обычным пользователям, и тем, кто использует Ватсап для работы.

Скачать iToolab RecoverGo

Программа для управления резервным копированием

Пользоваться iToolab RecoverGo очень легко. Само приложение весит немного, поэтому скачать ее можно даже при медленном интернете да и много места на жестком диске она не займет. Удобно и то, что с помощью нее вы можете просто создать резервную копию Ватсапа на компьютере или перекинуть ее на внешний жесткий диск, чтобы не потерять.

Для этого на главной странице нужно выбрать «Резервное копирование и просмотр данных WhatsApp» и следовать подсказкам системы. Это экономит время, так как не придется сохранять фотографии и другие данные по отдельности.

Лично мне понравилось такое надежное приложение для управления резервными копиями WhatsApp. Оцените и вы: сейчас его как раз можно купить iToolab RecoverGo со скидкой 20%, использовав промокод LABR8F. Так вы сможете в полной мере воспользоваться всеми функциями и управлять резервной копией WhatsApp и на iOS, и на Android.