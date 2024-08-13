Лучшие приложения для настройки беспроводных наушников на Андроид

Чтобы подключить беспроводные наушники к телефону, достаточно открыть настройки Bluetooth и выбрать гарнитуру в списке доступных устройств. Большего обычному пользователю и не нужно, однако люди, которые ценят функциональность и звучание своих гаджетов, могут пойти еще дальше. Например, скачав приложение для настройки беспроводных наушников. Разберемся, где его взять, и что с помощью такой программы получится сделать.

Какое приложение для наушников стоит скачать

Существуют универсальные приложения для наушников, которые работают с любой моделью. Как правило, они занимаются улучшением звука, но не расширяют функциональные возможности устройства. К таким программам можно отнести:

Глупо ограничивать эти программы исключительно наушниками. Ведь перед нами приложения для улучшения звука на телефоне, которые меняют звучание не только в гарнитуре, но и через динамики.

Топ приложений для улучшения звука на Андроид

Но, несмотря на все достоинства подобных программ, они не расширяют возможности наушников. С их помощью, в частности, нельзя настроить шумоподавление, включить режим прозрачности или активировать пространственное звучание. Зато все это есть в фирменных приложениях для блютуз-наушников от их производителей.

Приложение для наушников HUAWEI

Если вы купили наушники HUAWEI, обязательно скачайте приложение HUAWEI AI Life. Это программа для настройки компонентов умного дома, где помимо прочего можно отрегулировать параметры блютуз-гарнитуры.

Скачать HUAWEI AI Life

Приложение для беспроводных наушников HUAWEI позволяет просматривать уровень заряда, переключать режимы шумоподавления, а также настраивать управление и обновлять прошивку. В целом, аналогичный набор функций представлен и в других подобных программах, но ко всем из них можно подключить гарнитуру только определенной марки.

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Приложение для наушников JBL

Наушники JBL невероятно популярны как в России, так и в десятках других стран на нашей планете. Как ни странно, владельцы Bluetooth-гарнитур американской компании в большинстве своем даже не догадываются о существовании приложения для настройки наушников. А оно есть и называется JBL Headphones.

Скачать JBL Headphones

Приложение для настройки JBL доступно для скачивания через Google Play. После загрузки программы вы получите возможность настраивать шумоподавление, управлять режимом Ambient Sound, назначать управление и выполнять поиск наушников, если они вдруг потеряются.

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Приложение Xiaomi Earbuds

Приложение для наушников Xiaomi называется Xiaomi Earbuds. Оно появилось сравнительно недавно, а потому поддерживает не все модели. Загрузить программу можно через Google Play.

Скачать Xiaomi Earbuds

Внутри скрываются все функции, которые только могут понадобиться: шумоподавление, настройка жестов, дополнительные аудиоэффекты, поиск беспроводных наушников и, конечно же, обновление прошивки.

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Приложение для наушников Самсунг

Довольно странная ситуация с приложением для наушников Samsung. Корейская компания выпускает по отдельной программе для каждой модели, а потому единого софта нет. Но все приложения вы найдете в поиске Google Play.

Скачать Galaxy Buds Manager

Хотя у каждой модели свое приложение, все программы похожи друг на друга. Отличается разве что набор функций. При этом везде можно настроить управление и даже заблокировать случайные нажатия на гарнитуру.

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realme Link — приложение для наушников realme

Приложение realme Link работает не только с наушниками, но и с другими устройствами компании, которые входят в экосистему умного дома. Для настройки беспроводных наушников нужно создать аккаунт, а саму программу realme Link следует искать в Google Play.

Скачать realme Link

Особого смысла перечислять все возможности realme Link нет, поскольку существенных отличий от приложений других брендов здесь нет. Зато есть функция увеличения громкости, делающая наушники realme едва ли не самыми громкими в мире.

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Приложение для AirPods на Андроид

Подключить AirPods к телефону на Андроиде можно и без помощи специальных программ, однако многие функции будут для вас заблокированы. Например, недоступными оказываются пространственное звучание, адаптивный эквалайзер, управление настройками шумоподавления и многое другое. Частично компенсировать ограничения AirPods на Android помогают следующие приложения:

Они добавляют анимацию подключения AirPods на Android, но в то же время оставляют большинство функций платными. Для доступа к ним нужно совершить единоразовый платеж или оформить подписку. Кроме того, важно помнить, что это — неофициальные приложения.