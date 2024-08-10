Какое приложение для смарт-часов скачать на Android

В отличие от беспроводных наушников, для подключения умных часов к телефону необходимо скачать специальное приложение. Без него настроить сопряжение не получится, сколько ни ройся в настройках Android. Осложняет ситуацию и то, что для каждой марки носимого устройства требуется своя программа, а универсальные средства подходят далеко не всем. И какое приложение для часов прикажете скачивать?

Какое приложение для часов нужно скачать

Чаще всего ответ на вопрос можно найти, посмотрев на упаковку устройства или заглянув в инструкцию, которая входит в комплект поставки. Как правило, производитель сам называет приложение для смарт-часов и дает ссылку на него в виде QR-кода.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

При наличии упаковки единственное затруднение, которое может у вас возникнуть — как отсканировать QR-код. Впрочем, об этом мы уже рассказали в отдельной инструкции. Но как быть тем, у кого нет на руках инструкции и упаковки. Давайте по отдельности рассмотрим приложения для умных часов от разных производителей.

Приложение для часов HUAWEI

Если вы являетесь владельцем носимого аксессуара этой марки, знайте: приложение для HUAWEI Watch и HUAWEI Band называется HUAWEI Health или HUAWEI Здоровье. В Google Play его нет, однако программу можно загрузить в виде APK-файла на сайте производителя или через магазин AppGallery.

Скачать HUAWEI Health

Приложение для смарт-часов HUAWEI работает на устройствах всех производителей, включая Apple. Владельцы телефонов на iOS могут найти его в App Store.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Приложение для HONOR Band и HONOR Watch

Долгое время HONOR был напрямую аффилирован с HUAWEI, а потому в качестве приложения для часов HONOR выступала упомянутая выше утилита HUAWEI Health. Но, начиная примерно с HONOR Band 7 и HONOR Watch GS 3, состоялся переход на программу HONOR Health. Найти ее можно как в Google Play, так и в App Store.

Скачать HONOR Health

Если Google Play пишет, что приложение недоступно в вашей стране, попробуйте скачать APK или сменить регион аккаунта, о чем ранее мы рассказывали на нашем сайте.

Как изменить регион в Google Play и скачивать недоступные в России приложения

Приложение для часов Xiaomi

Похожая ситуация с приложением для Xiaomi Mi Band и Xiaomi Watch. До недавнего времени использовалась программа Zepp Life, в которую до сих пор можно добавить некоторые модели. Однако приложение для часов Xiaomi, выпущенных после 2021 года, называется Mi Fithess. Загрузить его получится через Google Play.

Скачать Mi Fitness

Вывод следующий: если вы используете старые смарт-часы Xiaomi, качайте Zepp Life, а для новых загружайте Mi Fitness. Учтите, что некоторые архивные модели также поддерживаются свежим приложением. Поэтому имеет смысл скачать обе программы, сделав акцент на последней.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Приложение для часов Samsung Watch

Приложение для смарт-часов Samsung — Galaxy Wearable. Оно представлено как в Google Play, так и в Galaxy Store. А еще можно найти приложение для часов Samsung на iPhone в App Store.

Скачать Galaxy Wearable

Разделения на старые и новые модели нет. Поэтому можно смело качать рекомендованную программу вне зависимости от того, когда был выпущен носимый аксессуар.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Где скачать приложение для часов Amazfit

Последним на сегодня будет приложение для умных часов Amazfit. Эта компания не производит собственные смартфоны, однако выпускает программу для своих носимых устройств. Называется она Zepp и доступна как в Google Play, так и в App Store.

Скачать приложение Zepp

Вместе с тем для старых моделей смарт-часов Amazfit можно использовать приложение Zepp Life. Ищите его в тех же аппсторах, что на Android, что на Apple iPhone с iOS.

Можно ли подключить Apple Watch к Android

Если вы купили Apple Watch, то не сможете подключить их к смартфону. Приложения для Apple Watch на Android не существует, а синхронизируется носимое устройство только с iPhone.

Читайте также: почему Apple Watch не работают с Android на самом деле

Слухи о том, что компания все-таки выпустит приложение Apple Watch для смартфонов на платформе Android, ходили долгое время. Но по состоянию на момент публикации материала оно так и не было выпущено и вряд ли появится в обозримом будущем.