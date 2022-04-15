Могут ли заблокировать Google Play на Android TV и чем его заменить

Android по-прежнему остается самой идеальной платформой в нынешней ситуации, когда повсюду блокируются сервисы и вводятся санкции. Даже с отключенным Google Pay у пользователей Android-смартфонов остается выбор платежных систем и возможность установки приложений «со стороны». А как быть владельцам телевизоров на Android TV, если отключат Google Play? Ну, установка приложений превратится в сущий ад. Но не всё так плохо: вы можете установить альтернативный магазин приложений на свой телевизор, чтобы скачивать оттуда игры, приложения и обновления. Попробуем разобраться, могут ли отключить Google Play на Android TV и откуда скачивать приложения в этом случае.

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Могут ли заблокировать Google Play в России

С прошлого месяца компания Google начала ограничивать возможности использования своего магазина приложений для пользователей из России, оставив для скачивания только бесплатные приложения. Также перестал работать сайт Google Play: доступ к нему есть только через VPN. Несмотря на блокировку сайта, мобильное приложение по-прежнему доступно: можно скачать программу или обновить существующие.

В последние недели мы живем в ожидании блокировки YouTube: запрет видеосервиса вполне реален, но никто не знает, когда он случится. Так, Мария Захарова на днях уже предупредила пользователей о том, что лучше озадачиться переносом, потому что YouTube осталось недолго. Заменить его будет крайне тяжело, поэтому, всякий случай, мы составили список хороших VPN-сервисов для вашего телевизора. Так могут ли заблокировать Google Play в России? Конечно, да. Сейчас нет уверенности абсолютно ни в чем. И лучше к этому заранее подготовиться.

Магазин приложений для Андроид ТВ

Телевизор на Android TV хорош тем, что в Google Play есть большинство приложений развлекательных приложений. Но не все: там нет ни браузеров, ни социальных сетей. Мы рассказывали о том, как установить любое приложение на Android TV в нашей статье, но, кажется, есть способ этого избежать.

Попробуйте установить магазин приложений Aptoide TV — один из крупнейших аналогов Google Play. С помощью него можно устанавливать приложение не только на сам телевизор, но и не ТВ-приставки. С помощью этой утилиты можно найти практически любое приложение для Android TV и установить его. Например, Google Chrome или Firefox. Вот лишь несколько преимуществ Aptoide TV, которые удалось найти после первого использования.

Безопасность приложения.

Автоматическая авторизация через аккаунт Google.

Возможность скачивать самые разные приложения.

Aptoide TV не конфликтует с Android TV и не подвисает.

и не подвисает. Удобный интерфейс.

Наличие обновлений и возможность скачивать предыдущие версии приложений.

Совместимость с Google Assistant.

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Как установить Aptoide TV на телевизор

Установить приложение можно тремя способами: через браузер на телевизоре, по Wi-Fi или с флэшки. Расскажу о двух самых удобных — через браузер и с флэшки. Чтобы установить Aptoide TV через браузер, предварительно вам нужно иметь Google Chrome на своем телевизоре.

Затем откройте браузер на Android TV и зайдите на сайт tv.aptoide.com/

Нажмите «Загрузить Aptoide TV».

Запустите установку через файловый менеджер. В процессе установки не забудьте дать необходимые разрешения.

После этого зайдите в «Приложения» на главном экране и откройте его.

Как установить приложение с флэшки на Андроид ТВ

Этот способ показался мне наиболее удобным, так как под рукой всегда есть ноутбук. Все делается очень просто.

Перейдите по этой ссылке и нажмите «Загрузить Aptoide TV»;

Перейдите в раздел «Загрузки» и откройте папку с файлом;

Скопируйте файл с установщиком на флэшку и извлеките ее;

Затем вставьте носитель в USB-разъём телевизора;

Откройте файловый менеджер (лично я использую ES File Explorer — он бесплатный) и запустите установщик, следуя инструкциям.

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Как пользоваться Aptoide TV

После установки вам нужно лишь запустить магазин приложений и найти нужное приложение. Можете это делать через карточки категорий на главном экране. В самом верху отображаются популярные приложения, чуть ниже можно найти игры, приложения для трансляций и обновления всех приложений. Для того, чтобы установить приложение из Aptoide TV, достаточно всего лишь выбрать нужную карточку из предложенных и нажать «Установить». Обратите внимание на то, что в Aptoide TV также есть возможность оставлять отзывы и оценки.

У магазина приложений есть и своим настройки. К примеру, можно включить удаленную установку приложений со смартфона или настроить предпочтения исходя из вашего контроллера: Aptoide TV будет показывать только приложения для пульта или только для геймпада.

В общем, без Google Play мы точно не пропадем, пока есть альтернативные магазины приложений. А какой используете вы на своем телевизоре?