Какой VPN скачать для Андроид ТВ

Угроза блокировки сервисов по-прежнему высока: с высокой долей вероятности скоро в России отключат YouTube. Понятное дело, что платформа уже второй месяц сама не своя — видео от отечественных блогеров стало крайне мало, но там по-прежнему имеется много добротного контента. Обидно, что без любимого видеосервиса телевизор со Smart TV становится уже не таким привлекательным как раньше. Как быть в такой ситуации? Нужно подготовиться заранее и скачать VPN для Android TV, причем сделать это можно прямо из Google Play на телевизоре. Подобрали для вас несколько отличных сервисов.

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Express VPN — надежная VPN

Express VPN — один из популярнейших сервисов. Он предлагает подключение к серверам в 160 локациях в 94 странах мира. Работает без каких-либо ограничений и тормозов, абсолютно безопасен. Можно смотреть даже потоковые трансляции на сайтах, если вдруг останетесь без любимого футбольного матча по подписке. Удобно и то, что авторизоваться в Express VPN можно прямо с телевизора — никаких дополнительных костылей с использованием смартфона там нет.

Кстати, при оплате подписки Expressn VPN можно использовать сразу на всех устройствах, включая планшеты, роутеры и ПК. Если приложение вас не устроит, то можно вернуть деньги за подписку в течение 30 дней. Обойдется подписка в 12,95 доллара в месяц (1030 рублей по курсу) или 99,95 доллара за год (7960 рублей).

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Atlas VPN: Secure & Fast Proxy

Пожалуй, единственный минус этого сервиса — отсутствие русского языка. Да и не страшно: вам ведь достаточно установить его на телевизор и включать при необходимости из настроек. У Atlas VPN более 700 серверов по всему миру, которые обпеспечивают доступ к стриминговым платформам. Можете смотреть видео и трансляции в 4К без всяких проблем. Также приложение позволяет подключать неограниченное количество устройств, имеет круглосуточную техподдержку.

Кроме того, сервис не собирает дополнительных данных о пользователе — только то, что нужно для полноценного функционирования VPN. Компания использует быстрый и безопасный IKEv2-протокол, для шифрования используется технология AES-256, используемая в военной промышленности и финансовых учреждениях. Все серьезно. Стоить будет 11 долларов в месяц (875 рублей), 40 долларов в год (3185 рублей) или 50 долларов за два года (3981 рубль).

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ZenMate VPN — быстрый и безопасный WiFi VPN

Еще один классный VPN для Android TV, который обеспечит вам высокое качество при просмотре видео и трансляций. Сервис работает на максимальной скорости без всяких ограничений, имеет около 4200 серверов в 80 странах мира. Одна подписка работает на всех ваших устройствах, а еще у ZenMate есть русскоязычный интерфейс.

В приложении есть список любимых серверов: вы можете добавить в Избранное те, которые подходят вам. ZenMate также использует шифрование AES-256, поэтому за сохранность данных переживать не придется. Подписка обойдется в 11 долларов в месяц (875 рублей), 54 доллара в год (4300 рублей) или 59 долларов за 3 года (4700 рублей).

Скачать ZenMate для ТВ

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VPN Surfshark: мобильный ВПН

Пожалуй, один из самых дешевых VPN-сервисов на сегодня: прямо на стартовой странице нам обещают 82% скидки и 2 месяца в подарок. Почему бы нет? Тем более, что за эти деньги нам предлагают работу VPN на всех устройствах, блокировщик рекламы и отслеживания действий пользователя, а также двухфакторную аутентификацию.

Для сохранности конфиденциальности предусмотрена функция Kill-Switch, которая отключает вас от Сети, если VPN-соединение разрывается. Есть бесплатная пробная версия, чтобы убедиться в работоспособности. У Surfshark более 3200 серверов в 65 странах мира, за счет чего все будет работать без перебоев. Обойдется в 1105 рублей в месяц, 4087 рублей в год или 5102 рубля за год через 26 месяц.

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Windscribe VPN

Самый простой VPN-сервис, который запускается прямо на Android TV без оплаты подписки. В ней будут ограничения, из-за чего пользоваться сервисом постоянно не получится. Зато в платной версии все будет работать как надо без тормозов. Компания располагает серверами в 63 странах по всему миру, за счет чего можно всегда иметь доступ к любому контенту.

Сервис скрывает IP-адрес, препятствует утечке личных данных и включается по одному нажатию. Оплата подписки дает высокую скорость без ограничений, а также позволит использовать сервис сразу на всех своих устройствах. Стоить будет 9 долларов в месяц (716 рублей) или 48 долларов в год (3822 рубля). Также на сайте есть конструктор тарифа, позволяющий собрать индивидуальный план.

Windscribe для Android TV

Пока устанавливается VPN на телевизор, у вас есть время узнать, почему могут заблокировать аккаунт в Ватсапе. Читайте об этом в нашей статье.