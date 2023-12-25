Новая функция WhatsApp позволит делиться музыкой, которая сейчас играет

В последние пару лет мессенджеры начали активно развивать такие функции, которых в них раньше не было. Во многом это стало результатом того, что пользовали должны делать выбор между WhatsApp и Telegram. И именно WhatsApp показывает невиданный для него рост количества функций. За десятилетие до этого мессенджер поменялся меньше, чем за последние 2–3 года. И вот подоспела новая функция, которую раньше мы и представить не могли, а теперь она почти стала реальностью.

Трансляция музыки через WhatsApp

Для тех, кто предпочитает наслаждаться музыкой в режиме реального времени, в WhatsApp вскоре может появиться функция, которая придется им по вкусу. Пока функция полноценно не развернута, но совсем скоро, с большой долей вероятности, ей смогут пользоваться все. Такой вывод можно сделать, если изучить последнюю бета-версию, в которой есть функция обмена музыкой для видеозвонков, находящаяся в разработке.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Пару дней назад неделе WhatsApp выложила в Google Play бета-версию 2.23.26.18. Последнее обновление этой версии открывает новую функцию, которая дает пользователям возможность делиться музыкальными аудиозаписями во время видеозвонка при использовании опции обмена экранами. Впервые эта функция была замечена в разработке в ранней бета-версии для iOS, но текущая бета-версия показывает, что она может появиться и на Android.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Совместная музыка и видео на телефоне

Судя по всему, функция не ограничивается только музыкой: любой звук, воспроизводимый пользователем с общим экраном, будет слышен и другим участникам видеозвонка. В результате совместное использование экрана во время видеозвонка теперь может стать новым мультимедийным опытом. То есть вы и ваши друзья смогут потреблять какой-то контент одновременно.

Отмечается, что есть некоторые ограничения на использование этой функции. Кроме того, что пока она доступна только ограниченному количеству тестеров, есть еще одна важная особенность, с которой надо будет считаться, когда функция станет доступна всем без исключения. Она не будет работать, если видео не включено. Это означает, что вы не сможете воспользоваться трансляцией при голосовых звонках или видеозвонках, в которых видео отключено.

ТОП-5 самых полезных приложений для Андроид ТВ на 2024. Скачай сейчас, чтобы не потерять.

Когда выйдет обновление Вотсап

Пока неизвестно, когда эта функция появится в стабильной версии приложения, однако недавно WhatsApp представила возможность закрепить определенное сообщение в чате. А это уже само по себе неслыханная щедрость на фоне того, сколько нововведений для нас выкатывали в последнее время.

Именно скорость появления новых функций всегда была слабой стороной WhatsApp. Огромная аудитория этого мессенджера долгое время не требовала от его создателей ничего нового. Поэтому разработчики боялись придумать что-то и распугать существующую аудиторию не популярным решением.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Чем Telegram отличается от WhatsApp

На фоне этого кажется, что Telegram просто фонтанирует нововведениями. Они выходят регулярно и открывают принципиально новые функции. Из-за того, что WhatsApp столкнулся с большой волной критики и взрывным ростом популярности Telegram, его разработчикам пришлось принимать меры, и теперь мы периодически видим все новые и новые функции.