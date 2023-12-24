ТОП-5 самых полезных приложений для Андроид ТВ на 2024. Скачай сейчас, чтобы не потерять

В 2024 году еще больше наших читателей обзавелись новенькими Андроид-телевизорами и Смарт-приставками. Такие гаджеты серьезно упрощают жизнь благодаря встроенному голосовому помощнику и элементарному доступу ко всем стриминговым сервисам. Но вот проблема: после их подключения осознаешь, что скачать на телевизор больше и нечего — дублировать приложения со смартфона бессмысленно, а Плей Маркет на Андроид ТВ забит какими-то низкосортными программами. К счастью, на приставку или телевизор можно без труда накатить полезный софт с флешки или компьютера! Собрали для вас несколько утилит, которые точно пригодятся в 2024 году.

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Aptoide TV — магазин приложений для Android TV

Судьба Google в России остается в подвешенном состоянии: у компании огромные штрафы за нарушение законодательства и оплачивать их она, судя по всему, не собирается. Не исключено, что владельцы Смарт-телевизоров в один момент окажутся без магазина приложений. Рекомендую скачать на телевизор альтернативу Play Market — Aptoide TV: он ничем не хуже и содержит даже больше полезного софта! В нем вы найдете приложения для Андроид ТВ, которые во встроенном каталоге недоступны в России!

Самое приятное, что он почти ничем не отличается от Play Market: тот же интерфейс, подборки приложений, игры, но самое главное — этот магазин приложений работает даже на Яндекс ТВ, который лишен Гугл-Сервисов. Он не конфликтует с операционками и отлично работает, поэтому рекомендую заранее его скачать на будущее.

Замена Play Market

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AIDA 64 — как посмотреть характеристики телевизора

В 2024 многие телевизоры обновятся до Андроид 14. Их количество невелико по сравнению со смартфонами, но вполне возможно, что именно вы получите новую ОС. Однако установка апдейта всегда сопряжена с риском — вполне вероятно, что вам не хватит памяти. Проверить это можно через утилиту AIDA 64: она отображает всю начинку устройства, включая объем хранилища, тип центрального процессора, видеоядра и остальных данных.

Опытным пользователям AIDA64 на телевизоре пригодится для проверки показания датчиков, температуры, просмотра установленных кодеков для воспроизведения файлов. Она адаптирована для управления пультом и работает даже с ТВ-приставками, поэтому с управлением не возникнет сложностей.

Полезная утилита для ТВ

X-plore File Manager — файловый менеджер для Смарт ТВ

Если решите установить приложение на телевизор без Play Market, то вам понадобится файловый менеджер. Увы, встроенный для этого не подойдет хотя бы по той причине, что им неудобно пользоваться. Скачайте X-plore File Manager и забудьте об этой проблеме раз и навсегда.

Это бесплатная утилита для Android TV, а с ее помощью вам не понадобится даже компьютер. Закидываете файлы на флешку или подключаете внешний диск к телевизору, после чего просматриваете файлы, копируете, удаляете — в общем, делаете все то, что и на смартфоне или ПК.

Файловый менеджер для ТВ

Vimu Media Player — видеоплеер для Андроид ТВ

Для многих Смарт-телевизор — это средство для офлайн-просмотра контента. Увы, встроенный проигрыватель крайне плох, но это можно исправить: скачайте Vimu Media Player и наслаждайтесь любимыми фильмами. Он хорош не только для телеков, но и для приставок, поэтому его без труда потянет ТВ-бокс с 1 Гб оперативки.

Он поддерживает все известные форматы видео и обычные изображения, а при помощи встроенного меню можно просматривать субтитры или менять озвучку во время просмотра. Вся информация о файле выводится прямо на экран, а сам плеер поддерживает управления пультом и по сути не требует дополнительных настроек.

Плеер для телевизора

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Crossy Road — игра для Android TV

Телевизор или приставка с Андроид ТВ — это не только гаджет для просмотра видео, но и отличная замена смартфону или игровой консоли. Игры с бешеной графикой, конечно, они вряд ли потянут, но вот интересные головоломки — вполне. Одна из таких — Crossy Road: в ней вам предстоит перевести курицу через дорогу, причем делать это придется постоянно, пересекая одно шоссе за другим. Прохождение усложняется увеличивающимся трафиком, поэтому при проигрыше придется начинать сначала.

Crossy Road оптимизирована для управления пультом и для нее не требуется джойстик. Вдобавок игра похожа на Майнкрафт, что делает ее необычной и крайне приятной глазу. Естественно, такую игру для Андроид ТВ без труда потянет даже недорогой телек да и подписка не нужна — скачал и погнал!

Игра на Андроид ТВ