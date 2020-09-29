Офис в кармане: 7 Android-приложений для удалённой работы

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Недавний повальный переход работников на удалёнку доказал, что в офисе всем сидеть необязательно. Во многом благодаря приложениям для удалённой работы. В этой подборке собрали те из них, которые разрешат все ваши задачи по работе с документами и позволят легко объясниться с коллегами без посещения офиса. И большинство из них — бесплатные, что особенно актуально в современных экономических реалиях. Вы найдете приложения как для сканирования документов, так и для их подписи и настройки удаленного рабочего стола.

Удаленка

Для многих дом уже превратился в новый офис

Adobe Scan — сканер для Android

Сканер

И сканер покупать не нужно!

Вряд ли кто-то не слышал об Adobe. Разработки компании занимают первые места в «чартах» ПО для работы с изображениями и документами. Не стало исключением и Adobe Scan — одно из самых популярных приложений для сканирования документов. Почти миллион положительных отзывов в Google Play не даст соврать: с этим приложением необходимость в домашнем сканере полностью отпадает. Достаточно навести на документы камеру смартфона и сохранить изображения в PDF-формате.

Приложение: Adobe Scan: сканирование PDF, OCR
Цена: Бесплатно
Ссылка: Скачать

SignEasy — подпись на смартфоне

Подпись

Можно подписать стилусом или пальцем

Что делать, если нужно подписать договор, а принтера под рукой нет? Воспользуйтесь разработкой Glykka LLC — приложением SignEasy. С его помощью вы легко подпишете любые бумаги, даже не распечатывая их. Просто создайте в приложении образец своей подписи и добавляйте её в нужные поля документов. Приложение поддерживает все популярные форматы: PDF, Word, Excel и др. Подписать первые три документа можно бесплатно.

Приложение: SignEasy
Цена: 369 руб.
Ссылка: Скачать

Замена Microsoft Office — Р7-Офис. Документы

С подписанием и сканированием документов разобрались, но как организовать с ними совместную работу? Мобильное приложение Р7-Офис.Документы позволяет команде наладить работу со всеми распространёнными видами файлов: docx, xlsx, pptx и PDF. С его помощью можно создавать документы, делиться ими с коллегами и совместно редактировать их в реальном времени. Все файлы хранятся в облачном офисе вашей компании.

Офис

Кстати, приложение еще и кроссплатформенное

Мобильное приложение бесплатное, для работы с серверной версией нужна подписка на облачный сервис «Р7-Офис». Пробный период — 180 дней, затем — от 175 рублей в месяц при годовой подписке.

Приложение: Р7-Офис. Документы
Цена: Бесплатно
Ссылка: Скачать

MindMeister — удаленная работа в команде

Карта идей

Самый простой способ визуализировать свою идею и показать ее коллегам

Что делать, когда нужно удалённо объяснить какую-то идею коллеге? Даже если вы работаете в офисе, это приложение всё равно стоит внимания: MindMeister позволяет наглядно объяснить любой процесс с помощью интеллектуальных карт. Идёт речь о воронке продаж, пользовательском сценарии или бизнес-плане, это самый простой способ донести мысль до ваших коллег.

Приложение: Карта разума и ведение заметок — MindMeister
Цена: Бесплатно
Ссылка: Скачать

Удаленный рабочий стол Chrome

В офис больше ходить не нужно, но доступ к рабочему компьютеру иногда требуется? Используйте Удаленный рабочий стол Chrome от Google. Приложение позволяет управлять компьютером с телефона или планшета.

Удаленный рабочий стол

Рабочий стол компьютера прямо у вас в смартфоне

Приложение: Удаленный рабочий стол Chrome
Цена: Бесплатно
Ссылка: Скачать

Таймер для работы: Toggl Track

Переход на удалёнку не всем даётся легко. Вне офиса всё отвлекает: немытая посуда, несобранный пазл или мягкий диван — всё встаёт на пути у работы. Понять, как много вы прокрастинируете и сколько работаете поможет Toggl. Достаточно добавлять в приложение задачи и не забывать нажимать «Старт», когда к ним приступаете. Отчёты дадут вам понять, на какие дела вы тратите слишком много времени и на что — недостаточно.

Тайм-менеджер

Очень крутое приложение для тайм-менеджмента

Приложение: Toggl Track — Time Tracking & Work Hours Log
Цена: Бесплатно
Ссылка: Скачать

Daywise — контроль уведомлений на Android

Уведомления

Этим приложением пользуются многие руководители

Важность оповещений особенно заметна на удалёнке. Пропускать сообщения от коллег в рабочее время нельзя, но на телефон одно за другим приходят оповещения из игр и социальных сетей. Что с этим делать? Используйте Daywise и сами устанавливайте время, когда вам будут приходить оповещения из разных программ. Например, на время работы можно отключить всё, кроме сообщений из корпоративных мессенджеров, а вечером приступать к просмотру новинок в YouTube.

Приложение: Daywise
Цена: Бесплатно
Ссылка: Скачать

С этими приложениями вы сможете взглянуть на удаленную работу совсем иначе. А судя по всему, нас ждет как минимум еще один такой непростой период. И надо встретить его во всеоружии! Какими приложениями в удаленной работе пользуетесь вы? Поделитесь в комментариях и в нашем Телеграм-чате.

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