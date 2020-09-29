Офис в кармане: 7 Android-приложений для удалённой работы

Недавний повальный переход работников на удалёнку доказал, что в офисе всем сидеть необязательно. Во многом благодаря приложениям для удалённой работы. В этой подборке собрали те из них, которые разрешат все ваши задачи по работе с документами и позволят легко объясниться с коллегами без посещения офиса. И большинство из них — бесплатные, что особенно актуально в современных экономических реалиях. Вы найдете приложения как для сканирования документов, так и для их подписи и настройки удаленного рабочего стола.

Adobe Scan — сканер для Android

Вряд ли кто-то не слышал об Adobe. Разработки компании занимают первые места в «чартах» ПО для работы с изображениями и документами. Не стало исключением и Adobe Scan — одно из самых популярных приложений для сканирования документов. Почти миллион положительных отзывов в Google Play не даст соврать: с этим приложением необходимость в домашнем сканере полностью отпадает. Достаточно навести на документы камеру смартфона и сохранить изображения в PDF-формате.