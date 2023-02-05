Полезные приложения для телевизора на Андроид ТВ, о которых никто не знает

Бытует мнение, что раз Android TV — развлекательная платформа, то и загружать на телевизор нужно исключительно стриминговые сервисы, плееры, максимум — игры. Меж тем разработчики приложений не дремлют и выкатывают все новые программы, заодно оптимизируя их под Smart TV. Только, к сожалению, пользователи их игнорируют и обходят стороной. Проводим небольшой ликбез: выбрали несколько полезных приложений для телевизора, о которых вы явно не слышали и не ожидали увидеть. По традиции оставляем ссылки на Google Play, чтобы вы могли их позже найти и скачать на телевизор.

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Device Info — утилита для проверки телевизора

Перед покупкой телевизора мы всегда рекомендуем заглядывать в свойства системы, чтобы узнать, какое там железо. Обычно для этого используют AIDA64, но если утилиты нет под рукой, попробуйте Device Info: она отображает данные о процессоре, памяти, дисплее и других комплектующих телевизора. Сможете узнать, на каком железе построено ваше устройство, разрешение и частоту обновления экрана, сколько оперативки установлено и кто является производителем.

Можно запускать тесты устройства, чтобы проверить производительность, а заодно — работоспособность динамиков или экрана. Утилита также позволяет просмотреть установленные приложения и их версии. В общем, отличная альтернатива AIDA64 — обязательно попробуйте!

Утилита для проверки телевизора

Wolf Launcher — классный лаунчер для Андроид ТВ

Надоел стандартный главный экран Андроид ТВ? Смените его на кастомный: нашли для вас поистине удобный лаунчер. Интерфейс оптимизирован для управления пультом, есть поддержка различных виджетов и другие полезные настройки — сможете его кастомизировать так, как вам хочется.

Что нравится — на основном экране располагается виджет с погодой, а плитки с приложениями остаются снизу. Благодаря этому экран не кажется перегруженным, а система не подгружает слишком много превью. Виджеты можно настраивать, а еще есть возможность создавать резервную копию данных, чтобы восстановить при необходимости.

Классный лаунчер для телевизора

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TV Reader — приложение для чтения новостей на телевизоре

Зачем смотреть новости, если их можно читать? Тем более, делать это, не доставая смартфон — прямо на телевизор. TV Reader — отличная утилита для просмотра ленты новостей на основе RSS. Можно добавлять их самостоятельно или изучать имеющиеся источники. В TV Reader встроен собственный веб-обозреватель для просмотра страниц, если они открываются в таком формате.

Так что, вам даже не нужно скачивать отдельный браузер для Андроид ТВ. Можно менять тему оформления со светлой на темную, чтобы глаза меньше уставали, создавать папки и получать уведомления по почте. Рекламы в приложении нет, платных подписок — тоже. Пользуйтесь на здоровье!

Скачать TV Reader

Dreamy — заставка для Андроид ТВ

Вы наверняка используете предложения Google в качестве заставки, когда оставляете свой телевизор в ждущем режиме. Система и вправду подбирает отличные скринсейверы — лучше не придумать. Но вот отличное приложение, которое тоже должно вам понравиться — это Dreamy.

По сути, это отдельная библиотека заставок для телевизора с большим количеством настроек с сайтa unsplash.com — на нем публикуют свои снимки фотографы. Некоторые изображения Apple даже отбирает для iOS! Приложение можно использовать не только на телевизоре, но и на приставке с Android TV вроде Xiaomi Mi TV Stick.

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Просто установите одну фотографию или целое слайдшоу, управляйте снимками с пульта, уберите лишнюю системную информацию, превратив экран телевизора в полноценную картину. Удобно, что искать картинки можно по ключевым словам, а весь кэш загружается в офлайн, чтобы данные не подгружались лишний раз.

Заставки для Андроид ТВ

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Button Mapper — переназначить кнопки на пульте

В целом, к Bluetooth-пультам от телевизоров лично у меня нет никаких претензий. Но иногда происходит так, что по ошибке постоянно нажимаешь не ту клавишу, запуская, например, Гугл Ассистент вместо кнопки «Назад». Теперь их можно переназначить с помощью Button Mapper: утилита меняет местами кнопки, делая их расположения удобным для пользователя.

Можно запрограммировать клавиши на длительное, двойное или одинарное нажатия, поменять кнопки громкости местами или превратить их в клавиши регулировки яркости, чтобы лишний раз не залезать в настройки — в общем, перенастроить их на свой вкус. Есть возможность установить на кнопку запуск приложения: например, вместо Netflix открыть Кинопоиск или Google Chrome или закодировать ее на создание скриншота экрана. Удобно, не так ли?

Переназначить кнопки на пульте