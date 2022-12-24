Какой браузер для Андроид ТВ лучше

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Иван Герасимов 0

Платформа Android TV не только отличная операционка для просмотра фильмов, но еще и для интернет-серфинга. Задумайтесь: достаточно подключить к телевизору колонки, мышь и клавиатуру, после чего можно использовать его как настоящий компьютер! Тем не менее, одной из главных функций ПК является интернет-серфинг, но браузер для Android TV все равно приходится скачивать отдельно. Может показаться, что можно обойтись обычным Google Chrome, заодно синхронизировав все свои закладки и пароли, но он работает не так идеально как на смартфоне или планшете. Давайте проверим, какой браузер выбрать для Android TV. Здесь есть над чем подумать.

Какой браузер для Андроид ТВ лучше. Разбираемся, какой браузер для телевизора лучше. Фото.

Разбираемся, какой браузер для телевизора лучше

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Обратите внимание, что не все приложения есть в Google Play на Андроид ТВ. Я оставлю ссылки на приложения из сторонних ресурсов, но вы можете скачать их самостоятельно, если не доверяете источнику!

Гугл Хром для Андроид ТВ

Интересно, что Google Chrome не предустановлен на Android TV, хотя разработчиком является одна и та же компания. По непонятным причинам браузер не адаптирован для работы на телевизоре, а еще его нет в магазине приложений для Android TV, но вы можете скачать APK-файл и установить его с помощью нашей инструкции.

Гугл Хром для Андроид ТВ. Хром на телевизоре смотрится как родное приложение, но пользоваться им не так удобно. Фото.

Хром на телевизоре смотрится как родное приложение, но пользоваться им не так удобно

В целом, браузер работает неплохо, но нужно быть готовым к тому, что некоторые пульты он не поддерживает — придется воспользоваться мышкой. Все функции Гугл Хрома со смартфона доступны и на телевизоре, но имейте в виду, что работает он не так быстро. Если телефон разрядился, а ноутбук лежит где-то далеко, то Гугл Хром на телевизоре вполне подойдет для проверки почты или новостей, но не более того. Есть варианты и получше.

Скачать Хром на телевизор

Firefox для Андроид ТВ

Браузер Mozilla не имеет версии для Андроид ТВ, но его все равно можно смело скачивать на телевизор. Конечно же, приложения нет в Google Play, но уже из-за определенных требований Гугл в отношении приложений для Android TV. Главная фишка — это поддержка расширений: многие из них работают безо всяких проблем.

Firefox для Андроид ТВ. Firefox на телевизоре работает очень шустро и поддерживает расширения. Фото.

Firefox на телевизоре работает очень шустро и поддерживает расширения

Лично я еще заметил, что веб-версия YouTube в браузере работает плавнее и быстрее, чем в отдельном приложении, но делать это немного сложнее из-за особенностей управления пультом. Вкладки открываются быстро, подвисаний при сворачивании нет, но по интерфейсу заметно, что Firefox хорошо работает на Андроид ТВ.

Скачать Firefox

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Хороший браузер для Андроид ТВ

Может показаться, что для Андроид ТВ попросту нет нормальных браузеров, но это не так: на форумах советуют попробовать Puffin TV. Скачал и не пожалел: да, он выглядит немного старомодно и не похож на другие браузеры, но при этом работает очень быстро и легко. Если Chrome сворачивается и открывается заново достаточно тяжело, то Puffin TV делает это с легкостью.

Хороший браузер для Андроид ТВ. Паффин оптимизирован для телевизора, поэтому работает очень быстро и без ошибок. Фото.

Паффин оптимизирован для телевизора, поэтому работает очень быстро и без ошибок

Одно из преимуществ — он оптимизирован специально под Андроид ТВ, поэтому работает с любым пультом. Без проблем воспроизводит музыку и видео за счет облачного рендеринга, позволяет переносить закладки на телевизор с помощью QR-кода, а также отображает веб-страницы, сохраняя форматирование. Удобно, что он есть в Google Play на телевизоре — скачать можно всегда!

Скачать Puffin

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Браузер TV Bro

TV Bro — это еще один браузер для Android TV от российских разработчиков, но со встроенным голосовым помощником и полностью русифицированный. Внутри есть различные разделы и свой менеджер загрузок, но с небольшим количеством рекламы. Если не обращать внимания на нее, то TV Bro можно считать одним из лучших браузеров для телевизора на Андроиде!

Браузер TV Bro. Интерфейс TV Bro может показаться старым, но так браузером проще пользоваться. Фото.

Интерфейс TV Bro может показаться старым, но так браузером проще пользоваться

Плавность интерфейса, простота использования, поддержка пультов — думаю, он без проблем будет работать даже на недорогих моделях. Среди прочего есть поддержка HTML5, настраиваемые закладки и простенький интерфейс.

Скачать TV Bro

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Безопасный браузер для Андроид ТВ

Не так давно узнал о том, что умные телевизоры опасны для пользователей — они тоже собирают о нас информацию! Если хотите обезопасить себя от него, то используйте DuckDuckGo: так вы скроете свою активность в Интернете. В нем нет ничего сверхъестественного помимо функций конфиденциальности, так что работать он должен быстро на любых телевизорах.

Безопасный браузер для Андроид ТВ. DuckDuckGo редко устанавливают на телевизоры, но ради интереса можно попробовать! Фото.

DuckDuckGo редко устанавливают на телевизоры, но ради интереса можно попробовать!

В правом верхнем углу есть кнопка очистки истории, которую можно не нажимать, включив автоочистку при выходе из приложения или определенное время. Без проблем работает с пультом, не подвисает, быстро открывается и закрывается — просматривать страницы в нем явно удобнее и безопаснее, чем в других непонятных альтернативах из Google Play.

Скачать DDG

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