Хорошие телевизоры на Андроид ТВ с разной диагональю на любой кошелек

Android TV является наиболее гибкой платформой для просмотра контента, игр и других приложений. Но найти хороший телевизор недорого на этой ОС с первого раза практически невозможно: производителей в этом сегменте настолько много, что ни один консультант в магазине вам не сможет дать сколь весомый совет. Но делать этого и не нужно! Изучили модели от известных производителей и не очень с разной диагональю и выбрали самые достойные варианты, которые будут работать долго и без глюков. Вот несколько отличных телевизоров на Android TV на любой кошелек.

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KIVI 24H750NW — недорогой телевизор 24 дюйма

Компания Kivi собирает технику в России и надо сказать, что у нее получается очень неплохо. Бренд выпускает не только телевизоры с большой диагональю, но и более компактные варианты, которые можно установить в спальной или на кухне. Вот отличная модель KIVI 24H750NW: она имеет матрицу VA и подсветку Direct LED. Экран на 60 Гц обладает высокой контрастностью 6500:1 и насыщенными цветами. Устройство заключено в светлый корпус, что в принципе большая редкость, поэтому будет отлично смотреться на вашей кухне.

Он имеет 8 Гб встроенной памяти, а вот о количестве оперативки информации нет: скорее всего, речь об 1 Гб оперативной памяти. Правда, телевизору KIVI ее достаточно — интерфейс, судя по отзывам, летает. Мощность динамиков от JVC составляет 10 Вт, но они поддерживают Dolby Audio и звучат превосходно.

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YASIN G11 — телевизор с высоким разрешением

Далеко не каждый телевизор имеет высокое разрешение экрана, но у Yasin c этим нет проблем. Их собирают в Казахстане и делают это на совесть: вот, например, модель на 32 дюйма с поддержкой Full HD. Фишка в том, что YASIN G11 имеет наиболее точную цветопередачу среди других аналогов, поэтому про настройки изображения вы вообще можете забыть.

По умолчанию в него установлена система Android 9, благодаря которой можно запросто скачивать любые приложения. За счет 2 ГБ оперативной памяти никаких проблем с быстродействием не возникнет! Важно и то, что телевизор потребляет мало энергии — всего 44 Вт, что заметно ниже, чем у аналогов. Ну, а весит он всего 5 кг — можно спокойно донести его из магазина самостоятельно!

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Какой телевизор с Яндекс ТВ лучше

Производители активно переходят на Яндекс ТВ, так как эта система локализована специально для российского рынка. То же самое сделала компания BBK, выпустив модель 32LEX-7265. Моя мама пользуется именно таким: потестировав его, могу сказать, что его можно смело поставить в небольшую комнату и этого будет достаточно для самых разных нужд, включая просмотр Ютуба или подключение игровой приставки.

Он очень яркий, с высоким разрешением 1366*768 и яркостью 250 нит — изображение без проблем видно даже в солнечную погоду. Система оптимизирована очень хорошо, поэтому 1 ГБ оперативки достаточно для запуска любых встроенных приложений. Так что, если предыдущая модель вас не устраивает, то обратите внимание на телевизор BBK с Яндекс ТВ.

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Hyundai H-LED55BU7008 — недорогой телевизор на 55 дюймов

Наверняка каждый из нас в детстве мечтал о большом телевизоре для игр и просмотра кино. Но сейчас все мечты разбиваются о высокий ценник: не каждый готов выкладывать 50-60 тысяч за модель от известного производителя. Вот отличный телевизор на Андроиде до 40 000 рублей от Hyundai. Толщина составляет всего 85 мм, поэтому он будет не сильно выпирать от стены.

Внутри чистый Android TV без надстроек, поддержка 4К и HDR10 и разрешение 3840×2160. Оперативки на 1,5 Гб даже хватит для запуска любых приложений и быстрой работы телевизора. Правда, динамики здесь всего на 16 Вт, но поддержка Dolby Digital Plus нивелирует это и делает звук объемнее.

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Какой большой телевизор выбрать

Уже почти год я пользуюсь телевизором TCL на 55 дюймов, но если бы знал, что надо покупать диагональ больше — с удовольствием бы взял. Вот отличная модель TCL 65P637 сразу на 65 дюймов, вышедшая в 2022 году. В ней прекрасно все: поддержка 4К, HDR10, высокое разрешение экрана 3840×2160 и динамики на 20 Вт с Dolby Atmos.

Чем мне нравятся телевизоры TCL — так это изображением. Система в реальном времени анализирует контент и подстраивает изображение и звук под окружающую среду. Экран кажется еще больше за счет тонких рамок. Есть поддержка сразу трех HDMI и двух USB, а внутри установлена система Google TV с удобным стартовым экраном и интеграцией различных сервисов. К тому же, цена приятная — аналоги от известных брендов будут стоить минимум на 10-15 тысяч дороже.

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