Российские магазины приложений, которые заменят вам Google Play на Android

После того, как в 2022 году Google Play начал удалять российские приложения, главным образом относящиеся к подсанкционным банкам, всем нам пришлось искать альтернативные способы установки программ на телефон. Самый банальный вариант — APK на Android, когда мы загружаем инсталлятор каждой проги по отдельности. Способ обкатанный, но неудобный, ведь все действия приходится выполнять вручную. Осознавая это, отечественные разработчики выпустили несколько российский магазинов приложений для Андроид. Посмотрим, что они собой представляют к концу 2023 года.

RuStore — российский аналог Google Play

Пожалуй, лучшим российским магазином приложений является RuStore. Это совместный проект VK и Минцифры, то есть его в полной мере можно назвать государственным. Здесь есть все приложения российских банков, другие вспомогательные программы, а также игры.

Скачать RuStore

Примечательно, что в RuStore даже предусмотрена функция автоматического обновления приложений. Правда, из-за ограничений Android все равно приходится подтверждать установку каждого из них. Главные плюсы магазина — широкий ассортимент софта и удобный интерфейс. Из недостатков выделим навязчивую рекламу не всегда полезных приложений.

Магазин приложений для Apple iPhone

Российский магазин приложений RuMarket

Еще один вариант — RuMarket. Изначально проект генерального директора местного подразделения Gett задумывался как полноценный российский аналог Google Play, однако по прошествии почти двух лет с момента запуска позиционирование продукта изменилось. Теперь его называют магазином приложений для москвичей.

Скачать RuMarket

Здесь действительно много интересных программ для жителей столицы, но в RuMarket нет ни Сбера, ни сервисов Яндекса за исключением мобильного браузера. Каталог очень скудный, и сегодня пациент скорее мертв, чем жив. Особого смысла скачивать RuMarket нет.

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NashStore для телефона Android

Анонс запуска магазина приложений NashStore, за которым стоит НКО «Цифровые платформы», случился 9 мая 2022 года. Несмотря на очевидный символизм, за громкими речами создателей скрывался посредственный продукт. Можно смело заявить: NashStore — худший российский магазин приложений хотя бы по той причине, что им нельзя пользоваться без регистрации, а сам процесс создания аккаунта вынуждает указать почти все данные о себе, включая адрес электронной почты и номер телефона. Но, СНИЛС и номер полиса ОМС, к счастью, пока не просят.

Скачать NashStore

После прохождения не самой простой регистрации мы получаем доступ к едва живому магазину приложений для телефона, где у большинства программ нет ни единого отзыва. Софт отсортирован по категориям, но навигация внутри российского аналога Play Маркета не кажется удобной. Плюс ко всему здешний ассортимент приложений все равно уступает RuStore и лишь немного опережает RuMarket.

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AppBazar — магазин приложений от МТС

Разработанный компанией МТС магазин приложений AppBazar больше похож на каталог игр. Прикладных программ здесь очень мало. Показательный пример — категория онлайн-банкинга, состоящая всего из двух приложений. Зато игр в AppBazar вагон и маленькая тележка. Другое тело, что тут нет AAA-проектов, а для скачивания едва ли не половины ассортимента нужно платить.

Скачать AppBazar

Среди плюсов AppBazar можно выделить удобную навигацию с максимально простым доступом к службе поддержки. При этом вопросы вызывает не только ассортимент приложений, но и необходимость регистрации для загрузки игр и программ на Android. Хорошо, что для создания аккаунта достаточно указать только номер телефона, в отличие от NashStore.

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Чем еще можно заменить Google Play

Среди российских магазинов приложений единственным адекватным аналогом Play Маркета выглядит RuStore. Но и он не способен в полной мере заменить Google Play. Ведь в российском магазине нет ни зарубежных соцсетей, ни популярных игр. Поэтому вам в любом случае придется держать на устройстве пару альтернативных вариантов. В первую очередь это касается стандартных магазинов приложений, которые установлены на смартфонах разных производителей по умолчанию:

Также не забывайте о каталогах APK в лице сайтов APKPure и APKMirror. У каждого из них есть официальное приложение, помогающее устанавливать игры и программы без браузера.