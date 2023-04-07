Как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах Android одновременно

В паре WhatsApp и Telegram первый мессенджер находится в роли догоняющего. Но его отставание выражается не в падающей популярности, а в функциональности, которая заметно уступает приложению Павла Дурова. Например, до недавнего времени не было ни единого способа, как сделать один Ватсап на два телефона. К счастью, сейчас такая опция появилась. Правда, она имеет массу нюансов, и о них мы обязательно расскажем, отвечая на вопрос, можно ли установить Ватсап на два телефона.

Как войти в Ватсап по номеру телефона

Можно было бы подумать, что WhatsApp на двух телефонах был доступен всегда. Ведь имея аккаунт на одном из устройств, вы всегда могли войти в свою учетную запись на втором, сделав несколько шагов:

Принимаем пользовательское соглашение. Вводим номер, привязанный к аккаунту. Подтверждаем вход вводом кода из ответного SMS-сообщения.

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Казалось бы, все здорово, ведь мы успешно авторизовались в Ватсапе. Однако на предыдущем устройстве при попытке открыть WhatsApp на новом вы сразу увидите сообщение, что ваш номер телефона больше не зарегистрирован. А в шторке уведомлений появится оповещение с текстом «Вы вышли из WhatsApp».

Конечно, при помощи такого способа получится использовать Ватсап на двух телефонах, но делать это придется попеременно, выходя из аккаунта на одном из устройств. А есть ли способ переписываться в мессенджере там и там одновременно?

Можно ли использовать Ватсап на двух телефонах

О том, что вот-вот появится WhatsApp на двух телефонах с одним номером, разговоры идут с прошлого года, о чем мы уже рассказывали. Но тогда вся информация строилась на слухах и утечках, не имевших подтверждения.

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Сейчас же появилась реальная возможность зайти в Ватсап с двух телефонов. По состоянию на день публикации материала это получится сделать обладателям бета-версии WhatsApp. Не исключено, что в ближайшее время такая опция появится и у тех, кто не участвует в программе тестирования.

Где скачать бета-версию Ватсап

Как бы то ни было, сейчас Ватсап работает на двух телефонах только через бета-версию. И где же ее взять? К сожалению, в Google Play программа тестирования закрыта. Поэтому скачивать бету Ватсапа придется через сторонний магазин приложений. Например, APKMirror.

Скачать WhatsApp Beta

Устанавливать WhatsApp Beta нужно только на второй смартфон, где еще не был выполнен вход. Перед этим желательно удалить старую версию приложения. После подготовительного этапа действуйте по инструкции:

Скачайте последнюю версию WhatsApp Beta через APKMirror или любой другой магазин приложений. Откройте скачанный APK-файл. Подтвердите установку.

В дальнейшем бета-версия Ватсапа будет беспрепятственно обновляться через Google Play. Но еще раз повторю: вероятно, в момент, когда вы читаете этот материал, установка беты не потребуется, если разработчики уже добавили возможность использовать WhatsApp на двух телефонах через основную версию приложения.

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Как сделать один Ватсап на два телефона

Итак, сейчас можно подключить Ватсап на два телефона, если на втором устройстве, где вы еще не авторизованы, установлена бета-версия приложения. От обычной она отличается наличием пункта «Привязка устройства», который нам и нужен:

Запустите WhatsApp на втором смартфоне, где вы еще не авторизованы. Примите пользовательское соглашение. На этапе ввода номера телефона нажмите на «три точки», а затем — «Привязка устройства».

На экране появится QR-код, который нужно отсканировать смартфоном, на котором вы уже вошли в WhatsApp. Действуйте следующим образом:

Нажмите на «три точки», находясь во вкладке «Чаты». Перейдите в раздел «Связанные устройства». Нажмите кнопку «Привязка устройства». Наведите камеру на QR-код, появившийся на экране второго смартфона.

Приложение моментально отсканирует QR, и вы сможете открыть Ватсап на двух телефонах. На обоих устройствах будут доступны все функции, включая видеозвонки. Но смартфон, которым вы сканировали код, всегда будет главным. Именно через него выполняется отвязка и привязка устройств.

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Как отвязать Ватсап от телефона

Если вы больше не хотите делить Ватсап на два телефона с одним номером, то в любой момент можете отвязать лишнее устройство. Делается это с основного смартфона, где ранее выполнялся стандартный вход:

Нажмите на «три точки» в меню «Чаты». Откройте вкладку «Связанные устройства». Тапните по телефону, который нужно отвязать. Нажмите кнопку «Выйти».

Аналогичным образом у вас получится отвязать Ватсап Веб, о чем мы рассказывали в нашем тексте о работе WhatsApp на ПК. Прочитайте этот материал, если хотите пользоваться мессенджером не только на смартфоне, но и на компьютере.