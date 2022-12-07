Telegram выпустил новую версию: регистрация без сим-карты, автоудаление чатов и многое другое

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Кирилл Пироженко 1

Телеграм в настоящий момент является одним из самых популярных мессенджеров в мире и в России. Тем более что последнее время он становится все больше похож на социальную сеть, в которой можно найти всю нужную информацию, начиная от новостей и заканчивая какими-то развлекательными видео и картинками. При большом количестве уже имеющихся функций приложение не выглядит перегруженным, и им, как и раньше, приятно пользоваться. Самое интересное, что разработчики не останавливаются на достигнутом и продолжают улучшать программу.

Telegram выпустил новую версию: регистрация без сим-карты, автоудаление чатов и многое другое. Новое обновление добавляет в Телеграм интересные возможности. Фото.

Новое обновление добавляет в Телеграм интересные возможности.

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Во вчерашнем обновлении появилась возможность регистрироваться в Телеграме без сим-карты, более эффективно отсеивать спам, настроить автоудаление чатов и даже определять, сколько места занимает каждый чат в памяти смартфона. Разбираемся, что еще нового появилось в Телеграме и как работают новые функции.

Телеграм без номера телефона

Телеграм без номера телефона. Вот так выглядят торги за самые дорогие номера. Фото.

Вот так выглядят торги за самые дорогие номера.

Самым главным нововведением этой версии Телеграма следует назвать возможность регистрации в мессенджере без сим-карты. Для этого необходимо на платформе Fragment, где происходит продажа юзернеймов, приобрести специальный анонимный номер телефона. Он не привязывается к сим-карте, следовательно, установить вашу личность будет невозможно. Как указано на сайте площадки Fragment, использовать эти номера вне Телеграма не получится. Подробнее про процесс покупки анонимных номеров вы можете прочитать в нашем материале.

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Стоимость номеров, также как и юзернеймов, разная. Можно купить красивый номер +8888888 за 31 500 TON, а можно что-нибудь попроще, типа +88807240724 за 12 TON. Стоимость одного TON в настоящий момент составляет $1,82. Если не гонитесь за красотой номера и вам важна анонимность, то это вполне жизнеспособный вариант. Любой случайный номер стоит 9 TON или 16 долларов. И это фиксированная цена. По более-менее красивым номерам проходит аукцион и стоимость может увеличиваться.

Автоудаление чатов в Телеграм

Теперь Телеграм поддерживает настройку автоудаления всех чатов. Если вы привыкли очищать сообщения и не хранить их на своем смартфоне, то вам однозначно пригодится эта возможность. Работает она следующим образом:

Автоудаление чатов в Телеграм. Варианты автоудаления предусмотрены на любой вкус. Фото.

Варианты автоудаления предусмотрены на любой вкус.

  • Откройте Телеграм и нажмите на три полоски в левом верхнем углу.
  • Выберите “Настройки” и перейдите в раздел “Конфиденциальность”.
  • В блоке “Безопасность” найдите “Автоудаление сообщений” и задайте нужный таймер.
  • Если вы хотите настроить автоудаление и для старых чатов, то здесь же нажмите “Применить к ранее созданным чатам” и отметьте галочками те, в которых необходимо очищать сообщения.

Теперь не надо проделывать все это вручную. Телеграм сам будет по истечении заданного времени очищать ваши чаты, что позволит сэкономить место на смартфоне.

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Автоудаление чатов в Телеграм. Для каждого чата можно увидеть, сколько места он занимает. Фото.

Для каждого чата можно увидеть, сколько места он занимает.

Для работы с хранилищем тоже появились дополнительные инструменты. Если перейти в раздел “Использование памяти”, то можно посмотреть, сколько места занимает каждый чат или канал. Таким образом, вы в любой момент определите, что необходимо очищать в первую очередь. Пользователи давно просили такую возможность, ведь узнать, в каком чате хранятся самые тяжелые файлы, без подобной разбивки было очень сложно. Благо, что в Телеграме это поняли и предоставили соответствующие инструменты.

Телеграм — новая версия

Новая версия Telegram для Андроида получила номер 9.2.0. Загрузить ее, как обычно, можно из Google Play. Приложение там доступно. Если по какой-то причине скачать его из магазина Google вы не можете, то оно доступно для загрузки в виде apk-файла вот отсюда. Для установки можете воспользоваться нашей подробной инструкцией по обновлению приложений на Андроиде.

Телеграм — новая версия. Вот такой картинкой Телеграм проиллюстрировал это обновление. Сразу видно, что оно направлено на улучшение конфиденциальности. Фото.

Вот такой картинкой Телеграм проиллюстрировал это обновление. Сразу видно, что оно направлено на улучшение конфиденциальности.

Однако это не все нововведения, которые появились в мессенджере. Просто для многих пользователей именно указанные выше станут самыми заметными. Из других новых функций следует выделить следующие:

  • Активный антиспам-фильтр для групп. В больших группах теперь поддерживается защита от спама. При ее активации алгоритмы будут автоматически отсеивать сообщения от спамеров.
  • Временные QR-коды. Пользователи, которые запретили искать себя по номеру и не указали имя пользователя, теперь могут сгенерировать QR-код со ссылкой на свой аккаунт.
  • Появились новые наборы эмодзи для Premium-пользователей.
  • Интерактивные эмодзи и реакции получили новые варианты анимаций.
  • В группах, содержащих более 100 участников, можно создавать Темы 2.0. В них появилась удобная навигация и переход к последнему сообщению прямо из списка чатов. Это позволит людям удобнее общаться в конкретной теме и сразу открывать самые свежие сообщения.

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Как видите, Телеграм развивается и делает это очень здорово. Все нововведения явно будут востребованы пользователями. Из всего, что сегодня появилось в приложении, лично меня не заинтересовала регистрация в Телеграме без сим-карты. Но это совсем не значит, что не пригодится больше никому. Наверняка найдутся желающие воспользоваться этой возможностью. И даже новые анимации для эмодзи и реакций позволят сделать общение более живым и интересным.

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1 комментарий
  1. SancezZz30

    А загрузка файлов до 4гб теперь ещё 10 лет пробудет???

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