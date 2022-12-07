Telegram выпустил новую версию: регистрация без сим-карты, автоудаление чатов и многое другое

Телеграм в настоящий момент является одним из самых популярных мессенджеров в мире и в России. Тем более что последнее время он становится все больше похож на социальную сеть, в которой можно найти всю нужную информацию, начиная от новостей и заканчивая какими-то развлекательными видео и картинками. При большом количестве уже имеющихся функций приложение не выглядит перегруженным, и им, как и раньше, приятно пользоваться. Самое интересное, что разработчики не останавливаются на достигнутом и продолжают улучшать программу.

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Во вчерашнем обновлении появилась возможность регистрироваться в Телеграме без сим-карты, более эффективно отсеивать спам, настроить автоудаление чатов и даже определять, сколько места занимает каждый чат в памяти смартфона. Разбираемся, что еще нового появилось в Телеграме и как работают новые функции.

Телеграм без номера телефона

Самым главным нововведением этой версии Телеграма следует назвать возможность регистрации в мессенджере без сим-карты. Для этого необходимо на платформе Fragment, где происходит продажа юзернеймов, приобрести специальный анонимный номер телефона. Он не привязывается к сим-карте, следовательно, установить вашу личность будет невозможно. Как указано на сайте площадки Fragment, использовать эти номера вне Телеграма не получится. Подробнее про процесс покупки анонимных номеров вы можете прочитать в нашем материале.

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Стоимость номеров, также как и юзернеймов, разная. Можно купить красивый номер +8888888 за 31 500 TON, а можно что-нибудь попроще, типа +88807240724 за 12 TON. Стоимость одного TON в настоящий момент составляет $1,82. Если не гонитесь за красотой номера и вам важна анонимность, то это вполне жизнеспособный вариант. Любой случайный номер стоит 9 TON или 16 долларов. И это фиксированная цена. По более-менее красивым номерам проходит аукцион и стоимость может увеличиваться.

Автоудаление чатов в Телеграм

Теперь Телеграм поддерживает настройку автоудаления всех чатов. Если вы привыкли очищать сообщения и не хранить их на своем смартфоне, то вам однозначно пригодится эта возможность. Работает она следующим образом:

Откройте Телеграм и нажмите на три полоски в левом верхнем углу.

Выберите “Настройки” и перейдите в раздел “Конфиденциальность”.

В блоке “Безопасность” найдите “Автоудаление сообщений” и задайте нужный таймер.

Если вы хотите настроить автоудаление и для старых чатов, то здесь же нажмите “Применить к ранее созданным чатам” и отметьте галочками те, в которых необходимо очищать сообщения.

Теперь не надо проделывать все это вручную. Телеграм сам будет по истечении заданного времени очищать ваши чаты, что позволит сэкономить место на смартфоне.

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Для работы с хранилищем тоже появились дополнительные инструменты. Если перейти в раздел “Использование памяти”, то можно посмотреть, сколько места занимает каждый чат или канал. Таким образом, вы в любой момент определите, что необходимо очищать в первую очередь. Пользователи давно просили такую возможность, ведь узнать, в каком чате хранятся самые тяжелые файлы, без подобной разбивки было очень сложно. Благо, что в Телеграме это поняли и предоставили соответствующие инструменты.

Телеграм — новая версия

Новая версия Telegram для Андроида получила номер 9.2.0. Загрузить ее, как обычно, можно из Google Play. Приложение там доступно. Если по какой-то причине скачать его из магазина Google вы не можете, то оно доступно для загрузки в виде apk-файла вот отсюда. Для установки можете воспользоваться нашей подробной инструкцией по обновлению приложений на Андроиде.

Однако это не все нововведения, которые появились в мессенджере. Просто для многих пользователей именно указанные выше станут самыми заметными. Из других новых функций следует выделить следующие:

Активный антиспам-фильтр для групп. В больших группах теперь поддерживается защита от спама. При ее активации алгоритмы будут автоматически отсеивать сообщения от спамеров.

Временные QR-коды. Пользователи, которые запретили искать себя по номеру и не указали имя пользователя, теперь могут сгенерировать QR-код со ссылкой на свой аккаунт .

. Появились новые наборы эмодзи для Premium-пользователей .

. Интерактивные эмодзи и реакции получили новые варианты анимаций.

В группах, содержащих более 100 участников, можно создавать Темы 2.0. В них появилась удобная навигация и переход к последнему сообщению прямо из списка чатов. Это позволит людям удобнее общаться в конкретной теме и сразу открывать самые свежие сообщения.

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Как видите, Телеграм развивается и делает это очень здорово. Все нововведения явно будут востребованы пользователями. Из всего, что сегодня появилось в приложении, лично меня не заинтересовала регистрация в Телеграме без сим-карты. Но это совсем не значит, что не пригодится больше никому. Наверняка найдутся желающие воспользоваться этой возможностью. И даже новые анимации для эмодзи и реакций позволят сделать общение более живым и интересным.