Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть

Выход любой операционной системы связан с поиском в ней новых функций. Обычно даже производитель не всегда все перечисляет. Делается ли это умышленно, чтобы больше обсуждали, или просто чтобы не перегружать информацией, мы не знаем. Но в итоге многое остается незамеченным. Например, в Android 11 к таким функциям относится возможность настраивать чувствительность работы жестов, отмена некоторых ограничений на съемку видео и даже аннулирование прав доступа для приложений, которыми вы давно не пользовались. Все это и многое другое заслуживает вашего внимания, поэтому давайте вспоминать, что мы пропустили, и думать, как начать этим пользоваться.

Настройка жестов управления

Удивительно, как быстро мы привыкли к навигации в Android при помощи жестов. Правда, иногда они могут быть слишком отзывчивыми или, наоборот, невосприимчивыми в зависимости от того, как вы держите телефон.

В Android 11 добавлена новая возможность настройки управления жестами. Вы сможете регулировать параметры чувствительности или жесты смахивания влево или вправо. В зависимости от особенных сценариев использования такая настройка может стать очень полезной.

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Запись экрана в Android 11

Многим из нас казалось, что такая функция должна была появиться в базовом исполнении Android еще много лет назад, но дождались мы ее только сейчас. Более того, встроенную запись экрана уже несколько лет предлагает iOS, которую мы часто ругаем за медлительность.

Существует множество неплохих приложений для того, чтобы записывать экран, но куда лучше, когда оно уже встроено в ядро Android. Теперь это есть, и это делает функцию если не самой долгожданной, то как минимум очень приятной.

Автозаполнение данных

Опция автозаполнения клавиатуры — еще одна удобная функция для повседневного использования. Она может пройти незамеченной, но именно она может считаться одним из лучших нововведений Android 11. С ее появлением заполнение данных стало простым и быстрым. Главное, не забывать этим пользоваться.

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Снято ограничение на съемку видео

Съемка больших видео всегда была проблемой многих смартфонов. Одни ее просто не тянули, вторым не хватало памяти (или ее скорости), и в итоге мы получали недоснятые обрубки. Даже если все шло хорошо, то ограничение Android на видео размером 4 ГБ вызывало слишком много вопросов.

Теперь такое ограничение снято. Вы могли не заметить этого, если не часто снимаете на смартфон, но теперь можете смело снимать все, что хотите, даже в более высоком разрешении. Если это блог, то он не будет разрезан на куски, между которыми пропадет несколько кадров видео.

Ограничение доступа для приложений

Беспокоитесь о том, чтобы дать случайному приложению разрешение на доступ к вашей камере или микрофону, и о том, что это может выйти за рамки вашей конфиденциальности? Больше не беспокойтесь, у любых приложений, которые вы не использовали в течение длительного периода, будут автоматически аннулированы разрешения.

Когда вы снова запустите указанное приложение, вам нужно будет снова раздать все разрешения. Для некоторых серьезных приложений это излишняя мера. С другой стороны, вопросы не будут вам задаваться при каждом запуске. Зато, если вы скачали игру, которая надоела вам через неделю, и вы просто забыли ее удалить, не стоит переживать, что у нее остались права буквально на все. Скоро их не будет. По крайней мере до тех пор, пока вы не захотите снова поиграть в нее.

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Отключение ”Always on display” на ночь

Это тоже полезная, но не самая очевидная функция. Начиная с Android 11 можно настроить систему так, чтобы она отключала светящийся экран ночью. Днем при ярком освещении это не вызывает никаких трудностей, но стоит только вам лечь спать и положить смартфон рядом с собой, как это становится настоящей проблемой.

Даже на минимальной яркости светящийся экран все равно может стать очень сильным раздражающим фактором. Многие, чтобы избежать этого, кладут смартфон подальше от кровати или просто экраном вниз. В этом есть смысл, но зачем так делать, когда можно просто выключить ненужную ночью функцию. Заодно можно сэкономить заряд батареи и ресурс экрана.

Новые функции Android 11

Конечно, это далеко не все из того, что нам принесла новая версия Android. Кроме этого, есть еще работа Bluetooth в режиме полета, новый способ делать скриншоты и так далее. Напишите в комментариях или в Telegram-чате, что вы считаете самым удачным нововведением Android 11. Возможно, вы нашли что-то еще более интересное. Ведь как я сказал в самом начале, производитель сообщает далеко не все, что изменил в операционной системе с выходом новой номерной версии.