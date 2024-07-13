В Ватсапе появится расшифровка голосовых сообщений. Как превратить аудио в текст на Андроид уже сейчас

Не секрет, что в последнее время Ватсап ассоциируется исключительно с попытками догнать Телеграм. Мессенджер какое-то время отставал, потом пытался быть на шаг впереди, но в итоге сдался. Теперь он снова вернулся к тому, что добавляет функции, которые давно есть в других приложениях. Однако, судя по всему, пользователей это не особо заботит — WhatsApp по-прежнему популярен несмотря ни на что. Расшифровка голосовых сообщений сделает его еще круче да еще и будет совершенно бесплатной по сравнению с Телеграм. Вот, что мы о ней знаем уже сейчас.

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Расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp

На днях сотрудники портала WABetainfo в бета-версии Ватсап для Андроид нашли функцию расшифровки голосовых сообщений. На самом деле, слухи о ее появлении ходили еще с начала 2024 года, поэтому мы многое о ней знаем. Так перевести голос в текст можно будет на пяти языках: английском, испанском, португальском, хинди и даже русском.

Перед использованием преобразования голоса в текст в Ватсапе нужно будет загрузить нужный языковой пакет, который весит менее 200 Мб, и активировать его. На базе какой технологии перевода голоса она будет работать — пока сказать сложно. Вполне вероятно, что на фишке от Google, как это делает Telegram, поэтому проблем с безопасностью возникнуть явно не должно. При этом расшифровка аудио в Ватсапе пока доступна лишь в бета-версии для Андроид, а про iOS речи не идет. Хотя ранее ее находили и там.

Отличие еще и в том, что конвертация голоса в текст будет защищена сквозным шифрованием, а это большой плюс. Однако сильно радоваться не стоит, ведь мессенджер не был бы собой, если бы не ввел определенные ограничения. По слухам, она сможет расшифровать аудио длительностью до 2 минут, но со временем длительность могут увеличить. Опробовать перевод голоса в текст в Ватсапе, к сожалению, пока нельзя: даже если вы установите бета-версию мессенджера, функции там может не оказаться, так как она доступна пользователям не во всех странах. Однако выход есть.

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Голосовое в текст в Ватсапе

Пока новая функция расшифровки голоса не появилась в Ватсап для всех пользователей, можно добавить ее самому. Например, при помощи приложения Wavo из Гугл Плей. Оно позволяет превратить аудио в текст, не переходя в другие приложения. Работает очень просто и бесплатно.

Скачайте приложение Wavo из Гугл Плей.

Зайдите в него и дайте все необходимые разрешения при необходимости.

Далее перейдите в Ватсап и выберите нужное голосовое.

Удерживайте его и нажмите вверху «Поделиться».

Выберите приложение Wavo в меню «Поделиться» и дождитесь окончания расшифровки.

Приложение Wavo

Минус этого приложения в том, что оно дает около 5 минут бесплатных расшифровок аудио в месяц. При этом оно работает довольно точно и быстро, за что разработчиков можно только похвалить. Кроме того, туда можно закидывать аудио любого формата, начиная с MP3 и заканчивая FLAC. В качестве альтернативы, можете попробовать другие приложения, например, Transcriber for WhatsApp, который по функциональности ничем не отличается от Wavo. Пока утилита находится в раннем доступе и тестируется, но это вас не должно отпугивать.

Скачать Transcriber for WhatsApp

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Как из голосового сделать текст в Ватсап

Как это ни удивительно, но расшифровать голосовое в Ватсапе вам поможет Телеграм. И для этого даже не нужно оформлять Премиум-подписку! Дело в том, что есть бесплатный бот Сбера SaluteSpeech Bot, который нам в этом поможет.

Откройте ссылку на бот и запустите команду /start.

Перейдите в Ватсап и откройте нужный чат.

Зажмите голосовое сообщение, которое хотите расшифровать.

Вверху нажмите «Поделиться» и выберите Телеграм.

Далее нажмите на иконку SaluteSpeech Bot и дождитесь окончания расшифровки.

Расшифровать голосовое сообщение

Расшифровка голоса займет минимум времени — с короткими аудиосообщениями он справляется менее чем за секунду, а с длинными — немного дольше. После этого готовый текст придет отдельным сообщением, и вы сможете его скопировать в другое приложение. Вариант идеально подойдет пользователям, которые пользуются и Ватсапом, и Телегой одновременно.