В Ватсапе появится расшифровка голосовых сообщений. Как превратить аудио в текст на Андроид уже сейчас

  2. Темы
  3. Обзоры приложений
Иван Герасимов

Не секрет, что в последнее время Ватсап ассоциируется исключительно с попытками догнать Телеграм. Мессенджер какое-то время отставал, потом пытался быть на шаг впереди, но в итоге сдался. Теперь он снова вернулся к тому, что добавляет функции, которые давно есть в других приложениях. Однако, судя по всему, пользователей это не особо заботит — WhatsApp по-прежнему популярен несмотря ни на что. Расшифровка голосовых сообщений сделает его еще круче да еще и будет совершенно бесплатной по сравнению с Телеграм. Вот, что мы о ней знаем уже сейчас.

В Ватсапе появится расшифровка голосовых сообщений. Как превратить аудио в текст на Андроид уже сейчас. В Ватсап наконец появится очень крутая функция, которая есть в Телеграм. Фото: 9to5google.com. Фото.

В Ватсап наконец появится очень крутая функция, которая есть в Телеграм. Фото: 9to5google.com

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ И УЗНАВАЙ ОБО ВСЕХ СКИДКАХ ПЕРВЫМ

Расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp

На днях сотрудники портала WABetainfo в бета-версии Ватсап для Андроид нашли функцию расшифровки голосовых сообщений. На самом деле, слухи о ее появлении ходили еще с начала 2024 года, поэтому мы многое о ней знаем. Так перевести голос в текст можно будет на пяти языках: английском, испанском, португальском, хинди и даже русском.

Расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp. Распознавание голоса в Ватсапе давно не хватало. Фото.

Распознавание голоса в Ватсапе давно не хватало

Перед использованием преобразования голоса в текст в Ватсапе нужно будет загрузить нужный языковой пакет, который весит менее 200 Мб, и активировать его. На базе какой технологии перевода голоса она будет работать — пока сказать сложно. Вполне вероятно, что на фишке от Google, как это делает Telegram, поэтому проблем с безопасностью возникнуть явно не должно. При этом расшифровка аудио в Ватсапе пока доступна лишь в бета-версии для Андроид, а про iOS речи не идет. Хотя ранее ее находили и там.

Расшифровка голосовых сообщений в WhatsApp. Ранее расшифровку голоса находили в бета-версии Ватсапа для iOS. Фото: beebom.com. Фото.

Ранее расшифровку голоса находили в бета-версии Ватсапа для iOS. Фото: beebom.com

Отличие еще и в том, что конвертация голоса в текст будет защищена сквозным шифрованием, а это большой плюс. Однако сильно радоваться не стоит, ведь мессенджер не был бы собой, если бы не ввел определенные ограничения. По слухам, она сможет расшифровать аудио длительностью до 2 минут, но со временем длительность могут увеличить. Опробовать перевод голоса в текст в Ватсапе, к сожалению, пока нельзя: даже если вы установите бета-версию мессенджера, функции там может не оказаться, так как она доступна пользователям не во всех странах. Однако выход есть.

В России началось замедление YouTube: возможно, скоро его заблокируют. Что известно?

Голосовое в текст в Ватсапе

Пока новая функция расшифровки голоса не появилась в Ватсап для всех пользователей, можно добавить ее самому. Например, при помощи приложения Wavo из Гугл Плей. Оно позволяет превратить аудио в текст, не переходя в другие приложения. Работает очень просто и бесплатно.

  • Скачайте приложение Wavo из Гугл Плей.
  • Зайдите в него и дайте все необходимые разрешения при необходимости.
  • Далее перейдите в Ватсап и выберите нужное голосовое.
Голосовое в текст в Ватсапе. Преобразовать голос в текст в Ватсапе можно в два-три касания. Фото.

Преобразовать голос в текст в Ватсапе можно в два-три касания

  • Удерживайте его и нажмите вверху «Поделиться».
  • Выберите приложение Wavo в меню «Поделиться» и дождитесь окончания расшифровки.

Приложение Wavo

Минус этого приложения в том, что оно дает около 5 минут бесплатных расшифровок аудио в месяц. При этом оно работает довольно точно и быстро, за что разработчиков можно только похвалить. Кроме того, туда можно закидывать аудио любого формата, начиная с MP3 и заканчивая FLAC. В качестве альтернативы, можете попробовать другие приложения, например, Transcriber for WhatsApp, который по функциональности ничем не отличается от Wavo. Пока утилита находится в раннем доступе и тестируется, но это вас не должно отпугивать.

Скачать Transcriber for WhatsApp

Фишки флагманов на Android, которые теперь есть даже в недорогих смартфонах

Как из голосового сделать текст в Ватсап

Как это ни удивительно, но расшифровать голосовое в Ватсапе вам поможет Телеграм. И для этого даже не нужно оформлять Премиум-подписку! Дело в том, что есть бесплатный бот Сбера SaluteSpeech Bot, который нам в этом поможет.

Как из голосового сделать текст в Ватсап. Расшифровка аудио в боте Сбера работает превосходно и бесплатно. Фото.

Расшифровка аудио в боте Сбера работает превосходно и бесплатно

  • Откройте ссылку на бот и запустите команду /start.
  • Перейдите в Ватсап и откройте нужный чат.
  • Зажмите голосовое сообщение, которое хотите расшифровать.
  • Вверху нажмите «Поделиться» и выберите Телеграм.
  • Далее нажмите на иконку SaluteSpeech Bot и дождитесь окончания расшифровки.

Расшифровать голосовое сообщение

Расшифровка голоса займет минимум времени — с короткими аудиосообщениями он справляется менее чем за секунду, а с длинными — немного дольше. После этого готовый текст придет отдельным сообщением, и вы сможете его скопировать в другое приложение. Вариант идеально подойдет пользователям, которые пользуются и Ватсапом, и Телегой одновременно.

Теги
Лонгриды для вас
Почему СберПрайм — самая выгодная подписка. Открою секрет: ею всегда можно пользоваться бесплатно

Хотя подписная бизнес-модель в нашей живет и активно развивается не первый год, только две российские компании смогли построить на ее основе большую экосистему сервисов. Это Яндекс и Сбер. Яндекс Плюс — самая популярная экосистема, однако пару лет назад у нее появился достойный конкурент в лице подписки СберПрайм. И сейчас она предлагает, пожалуй, самые выгодные условия. Особенно для тех, кто хочет пользоваться подпиской Сбера бесплатно.

Читать далее
Как настроить родительский контроль на телевизоре Android TV

Одним из неоспоримых преимуществ платформы Смарт ТВ, несомненно, является обилие разнообразного контента, который можно смотреть круглые сутки. Это позволяет здорово провести время и отлично расслабиться в выходные. Правда, в будни такой отдых может сыграть злую шутку из-за того, что отвлечет от важных дел. Намного опаснее постоянный просмотр ТВ для детей, но этого легко избежать, включив родительский контроль на Андроид ТВ. Сегодня мы разберем, как настроить ограничения по времени на телевизоре разными способами и запретить доступ к разным приложениям или каналам.

Читать далее
Как на Android поставить пароль на Telegram и спрятать чаты

Если вы пользуетесь Telegram на Android, то прекрасно знаете, насколько важным является приложение. Оно выполняет функцию мессенджера, а помимо прочего содержит в себе уйму каналов и даже встроенный кошелек. Все наши данные внутри приложения нуждаются в хорошей защите, а самый простой способ ее организовать — поставить пароль на Телеграм. Как это сделать? Сейчас узнаете!

Читать далее