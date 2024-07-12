В России началось замедление YouTube: возможно, скоро его заблокируют. Что известно?

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Герман Вологжанин

Блокировка Ютуба в России — тема, которая то и дело всплывает на поверхность все последние годы. Новый виток случился 12 июля, когда крупнейший отечественный интернет-провайдер Ростелеком заявил о замедлении видеохостинга, а в течение нескольких часов после публикации поползли слухи о введении ограничений работы сервиса на территории нашей страны. Что происходит, и заблокируют ли Ютуб в России?

В России началось замедление YouTube: возможно, скоро его заблокируют. Что известно? Действительно ли в России заблокируют YouTube? Фото.

Действительно ли в России заблокируют YouTube?

Замедление Ютуба в России

Утром 12 июля российский интернет-провайдер Ростелеком на своем официальном сайте выпустил информационное сообщение, заявив о «наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Google» и о том, что это «может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», анонсировав тем самым замедление Ютуб в 2024 году.

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Объявленная РТК причина замедления YouTube — «перегрузка имеющихся мощностей на пиринговых стыках» из-за того, что Google, прекратившая коммерческую деятельность в России в 2022 году, все это время не обновляла оборудование. Подробнее об этом рассказывал Иван Кузнецов на сайте AppleInsider.ru.

Замедление Ютуба в России. Возможно, в скором времени ролики на YouTube будут воспроизводиться со скрипом. Фото.

Возможно, в скором времени ролики на YouTube будут воспроизводиться со скрипом

Несмотря на анонсированное замедление YouTube в России, Ростелеком ничего не сообщает о нарушении работы других сервисов Google, использующих то же оборудование, хотя логично было бы предположить, что технические проблемы должны сказаться, к примеру, на скорости скачивания приложений из Google Play.

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Однако замедление Ютуба в 2024 году действительно может иметь естественный характер. На протяжении двух последних лет Google и правда не обновляет свои российские серверы, которые хранят кэш видеороликов и другие данные. Причина — необходимость соблюдения санкционного законодательства США, где зарегистрирована компания. То есть Google оказалась в заложниках ситуации.

Блокировка Ютуб в России — последние новости

Блокировка Ютуб в России — последние новости. О блокировке YouTube заговорили российские издания, которые приводят слова неких источников. Фото.

О блокировке YouTube заговорили российские издания, которые приводят слова неких источников

Сомнения в том, что замедление Ютуба в России носит отнюдь не естественный характер, укрепились из-за публикации издания Газета.Ru, заявившего через несколько часов после выхода информационного сообщения РТК о скорой и окончательной блокировке видеохостинга:

«На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка», — рассказал источник Газеты.Ru, как утверждается, близкий к администрации президента.

Тем не менее, официальные представители российской власти опровергают сообщения издания, говоря об отсутствии планов по блокировке YouTube в 2024 году, полностью перекладывая ответственность на Google.

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Заблокируют ли Ютуб в России в 2024 году

Разговоры о том, что скоро в России заблокируют YouTube, начались не сегодня. На протяжении последних лет Google неоднократно получала предписания о необходимости удаления информации, которую российские суды считают незаконной, и регулярно отвечала отказом. В этой связи блокировка совсем не кажется невероятным сценарием, однако его воплощению в жизнь мешают две причины.

Заблокируют ли Ютуб в России в 2024 году. В случае блокировки YouTube начнутся проблемы с другими сервисами Google, на взаимодействии с которыми завязана работа большинства Android-устройств. Фото.

В случае блокировки YouTube начнутся проблемы с другими сервисами Google, на взаимодействии с которыми завязана работа большинства Android-устройств

Во-первых, если произойдет блокировка YouTube в России, ограничение работы видеохостинга затронет и другие сервисы Google: Android-смартфоны перестанут получать пуш-уведомления, а установить или обновить приложение через Google Play не получится. Это лишь малая часть проблем, которая потенциально ожидает пользователей.

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Еще одна причина, почему в России не блокируют Ютуб, — отсутствие полноценного отечественного аналога видеохостинга. Впрочем, в этом направлении российским площадкам удалось достигнуть больших успехов: аудитория VK в 2023 году сравнялась с YouTube, а количество посетителей Rutube в период с апреля 2022 по апрель 2023 выросло на 134%.

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