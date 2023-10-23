Более 100 смартфонов Xiaomi получат прошивку HyperOS вместо MIUI. Ищите свой в списке

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Герман Вологжанин
23.10.2023,

На прошлой неделе генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь официально анонсировал оболочку HyperOS, которая станет заменой MIUI. Мы уже рассказывали, что собой представляет новая прошивка, и показывали, как она выглядит. Теперь пришло время узнать, какие телефоны получат HyperOS. Ведь на днях в сети появился список из более чем 100 поддерживаемых устройств Xiaomi. Для этих моделей обновление HyperOS придет по воздуху и заменит текущую версию оболочки MIUI 14.

Более 100 смартфонов Xiaomi получат прошивку HyperOS вместо MIUI. Ищите свой в списке. Новую оболочку получит большое количество смартфонов. Фото: tadviser.ru. Фото.

Новую оболочку получит большое количество смартфонов. Фото: tadviser.ru

Какие смартфоны получат HyperOS

В список поддерживаемых устройств HyperOS входят модели из самых разных линеек. Это и флагманы Xiaomi, и недорогие Redmi, и смартфоны POCO. Однако не все получат обновление до HyperOS, а лишь избранные устройства из списка, представленного ниже.

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Xiaomi на HyperOS

Xiaomi на HyperOS. Xiaomi 13 Ultra получит HyperOS в числе первых. Фото.

Xiaomi 13 Ultra получит HyperOS в числе первых

HyperOS на Xiaomi ждет обладателей почти всех смартфонов, выпущенных начиная с 2011 года. Конкретно речь идет о следующих моделях:

В этом списке наряду с довольно популярными смартфонами представлены устройства, выпущенные эксклюзивно для рынков Индии и КНР. Исходя из представленной выше информации, мы можем сделать вывод, что HyperOS не получит Xiaomi Mi 10, для которого жизненный цикл завершится на MIUI 14.

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HyperOS на смартфонах Redmi

HyperOS на смартфонах Redmi. Смартфоны Redmi тоже будут работать на новой оболочке. Фото.

Смартфоны Redmi тоже будут работать на новой оболочке

Также перейдут на HyperOS смартфоны Redmi, получающие обновления не так часто, как старшие братья из флагманской серии Xiaomi. Поэтому в представленном ниже списке нет многих даже относительно свежих моделей:

Удивительно, но в перечне, практически наполовину состоящем из моделей для Китая, нашлось место глобальной версии смартфона Redmi Note 10 Pro. Модель, вышедшая еще в 2021 году, продолжит оставаться на плаву и получит HyperOS. А вот относительно новый Redmi A2 будет лишен новой оболочки, так как из коробки эта модель работает на чистой операционной системе Android, а не на MIUI.

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HyperOS для телефонов POCO

HyperOS для телефонов POCO. Разумеется, и POCO не обделят вниманием. Фото.

Разумеется, и POCO не обделят вниманием

Смартфоны POCO тоже получат HyperOS. В виду того, что устройства этого бренда выпускаются только за пределами Китая, их список меньше в сравнении с перечнем моделей Xiaomi и Redmi:

В списке отсутствует хит 2021 года POCO X3 Pro. Для него MIUI 14 стала последней версией прошивки, так что для знакомства с HyperOS обладателям этой модели придется купить новый смартфон POCO.

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Кто еще получит HyperOS

Кто еще получит HyperOS. Даже планшеты Xiaomi будут работать на HyperOS. Фото.

Даже планшеты Xiaomi будут работать на HyperOS

Помимо устройств, представленных выше, HyperOS получат планшеты Xiaomi, а именно:

Несмотря на то, что в перечне отсутствуют недорогие планшеты Redmi Pad и Redmi Pad SE, с высокой долей вероятности в будущем они тоже перейдут с MIUI 14 на HyperOS. Кроме того, на новой прошивке будут базироваться устройства, которые еще не появились в продаже (Xiaomi 14, POCO X6 Pro, Redmi 13C и другие).

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Дата выхода HyperOS

Дата выхода HyperOS. HyperOS выйдет вместе с Xiaomi 14. Фото.

HyperOS выйдет вместе с Xiaomi 14

Прошивка HyperOS выйдет 26 октября — в день, когда ее представят официально. Первыми HyperOS получат представители серии Xiaomi 14, которые покажут в этот же день:

  • Xiaomi 14 Pro;
  • Xiaomi 14.

Эти смартфоны изначально будут базироваться на HyperOS. В начале ноября к ним начнут подключаться более старые модели. Для них оболочка Xiaomi поступит в виде обновления:

  • Xiaomi Mix Fold 3;
  • Xiaomi Mix Fold 2;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi 12S Pro;
  • Xiaomi 12S;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K60;
  • Redmi K50 Extreme Edition;
  • Redmi K50 E-Sports Edition;
  • Redmi K50 Pro;
  • Redmi K50.

Обратите внимание, что первая волна апдейтов затронет только смартфоны для Китая. Глобальная версия HyperOS появится не раньше 2024 года. Скорее всего, ее релиз совпадет с выходом глобалки Xiaomi 14 в первом квартале следующего года, однако смартфоны будут получать обновление неравномерно, и повсеместное распространение оболочки может занять больше 12 месяцев.

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