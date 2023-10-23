Более 100 смартфонов Xiaomi получат прошивку HyperOS вместо MIUI. Ищите свой в списке

На прошлой неделе генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь официально анонсировал оболочку HyperOS, которая станет заменой MIUI. Мы уже рассказывали, что собой представляет новая прошивка, и показывали, как она выглядит. Теперь пришло время узнать, какие телефоны получат HyperOS. Ведь на днях в сети появился список из более чем 100 поддерживаемых устройств Xiaomi. Для этих моделей обновление HyperOS придет по воздуху и заменит текущую версию оболочки MIUI 14.

Какие смартфоны получат HyperOS

В список поддерживаемых устройств HyperOS входят модели из самых разных линеек. Это и флагманы Xiaomi, и недорогие Redmi, и смартфоны POCO. Однако не все получат обновление до HyperOS, а лишь избранные устройства из списка, представленного ниже.

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Xiaomi на HyperOS

HyperOS на Xiaomi ждет обладателей почти всех смартфонов, выпущенных начиная с 2011 года. Конкретно речь идет о следующих моделях:

В этом списке наряду с довольно популярными смартфонами представлены устройства, выпущенные эксклюзивно для рынков Индии и КНР. Исходя из представленной выше информации, мы можем сделать вывод, что HyperOS не получит Xiaomi Mi 10, для которого жизненный цикл завершится на MIUI 14.

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HyperOS на смартфонах Redmi

Также перейдут на HyperOS смартфоны Redmi, получающие обновления не так часто, как старшие братья из флагманской серии Xiaomi. Поэтому в представленном ниже списке нет многих даже относительно свежих моделей:

Удивительно, но в перечне, практически наполовину состоящем из моделей для Китая, нашлось место глобальной версии смартфона Redmi Note 10 Pro. Модель, вышедшая еще в 2021 году, продолжит оставаться на плаву и получит HyperOS. А вот относительно новый Redmi A2 будет лишен новой оболочки, так как из коробки эта модель работает на чистой операционной системе Android, а не на MIUI.

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HyperOS для телефонов POCO

Смартфоны POCO тоже получат HyperOS. В виду того, что устройства этого бренда выпускаются только за пределами Китая, их список меньше в сравнении с перечнем моделей Xiaomi и Redmi:

В списке отсутствует хит 2021 года POCO X3 Pro. Для него MIUI 14 стала последней версией прошивки, так что для знакомства с HyperOS обладателям этой модели придется купить новый смартфон POCO.

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Кто еще получит HyperOS

Помимо устройств, представленных выше, HyperOS получат планшеты Xiaomi, а именно:

Xiaomi Pad 6 Max;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 5 Pro;

Xiaomi Pad 5.

Несмотря на то, что в перечне отсутствуют недорогие планшеты Redmi Pad и Redmi Pad SE, с высокой долей вероятности в будущем они тоже перейдут с MIUI 14 на HyperOS. Кроме того, на новой прошивке будут базироваться устройства, которые еще не появились в продаже (Xiaomi 14, POCO X6 Pro, Redmi 13C и другие).

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Дата выхода HyperOS

Прошивка HyperOS выйдет 26 октября — в день, когда ее представят официально. Первыми HyperOS получат представители серии Xiaomi 14, которые покажут в этот же день:

Xiaomi 14 Pro;

Xiaomi 14.

Эти смартфоны изначально будут базироваться на HyperOS. В начале ноября к ним начнут подключаться более старые модели. Для них оболочка Xiaomi поступит в виде обновления:

Xiaomi Mix Fold 3;

Xiaomi Mix Fold 2;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60;

Redmi K50 Extreme Edition;

Redmi K50 E-Sports Edition;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50.

Обратите внимание, что первая волна апдейтов затронет только смартфоны для Китая. Глобальная версия HyperOS появится не раньше 2024 года. Скорее всего, ее релиз совпадет с выходом глобалки Xiaomi 14 в первом квартале следующего года, однако смартфоны будут получать обновление неравномерно, и повсеместное распространение оболочки может занять больше 12 месяцев.