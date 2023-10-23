Более 100 смартфонов Xiaomi получат прошивку HyperOS вместо MIUI. Ищите свой в списке

На прошлой неделе генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь официально анонсировал оболочку HyperOS, которая станет заменой MIUI. Мы уже рассказывали, что собой представляет новая прошивка, и показывали, как она выглядит. Теперь пришло время узнать, какие телефоны получат HyperOS. Ведь на днях в сети появился список из более чем 100 поддерживаемых устройств Xiaomi. Для этих моделей обновление HyperOS придет по воздуху и заменит текущую версию оболочки MIUI 14.
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Какие смартфоны получат HyperOS
В список поддерживаемых устройств HyperOS входят модели из самых разных линеек. Это и флагманы Xiaomi, и недорогие Redmi, и смартфоны POCO. Однако не все получат обновление до HyperOS, а лишь избранные устройства из списка, представленного ниже.
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Xiaomi на HyperOS
HyperOS на Xiaomi ждет обладателей почти всех смартфонов, выпущенных начиная с 2011 года. Конкретно речь идет о следующих моделях:
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12 Lite;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi 11T;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi Mi 11X;
- Xiaomi Mi 11X Pro;
- Xiaomi Mi 11i;
- Xiaomi 11i;
- Xiaomi 11i Hypercharge;
- Xiaomi 11 Lite 4G;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi 11 Lite 5G;
- Xiaomi Mi 10S;
- Xiaomi Mix Fold;
- Xiaomi Mix Fold 2;
- Xiaomi Mix Fold 3;
- Xiaomi Mix 4;
- Xiaomi Civi;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Civi 2;
- Xiaomi Civi 3.
В этом списке наряду с довольно популярными смартфонами представлены устройства, выпущенные эксклюзивно для рынков Индии и КНР. Исходя из представленной выше информации, мы можем сделать вывод, что HyperOS не получит Xiaomi Mi 10, для которого жизненный цикл завершится на MIUI 14.
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HyperOS на смартфонах Redmi
Также перейдут на HyperOS смартфоны Redmi, получающие обновления не так часто, как старшие братья из флагманской серии Xiaomi. Поэтому в представленном ниже списке нет многих даже относительно свежих моделей:
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60;
- Redmi K60E;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi K50 Gaming Edition;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50i Pro;
- Redmi K50i;
- Redmi K50;
- Redmi K40 Gaming Edition;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40S;
- Redmi K40;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 4G;
- Redmi Note 12R Pro;
- Redmi Note 12R;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 12 Pro+ 5G;
- Redmi Note 12 Pro 5G;
- Redmi Note 12 Pro 4G;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi Note 12 4G;
- Redmi 12C;
- Redmi 12;
- Redmi Note 11T Pro+;
- Redmi Note 11T Pro;
- Redmi Note 11T 5G;
- Redmi Note 11E Pro;
- Redmi Note 11S 5G;
- Redmi Note 11S;
- Redmi Note 11 SE;
- Redmi Note 11 Pro+ 5G;
- Redmi Note 11 Pro 5G;
- Redmi Note 11 Pro 4G;
- Redmi Note 11 5G;
- Redmi Note 11;
- Redmi 11 Prime 5G;
- Redmi 11 Prime 4G;
- Redmi Note 10T 5G;
- Redmi Note 10T;
- Redmi Note 10S;
- Redmi Note 10 Pro 5G;
- Redmi Note 10 Pro;
- Redmi 10C;
- Redmi 10 Prime;
- Redmi 10 (2022);
- Redmi 10.
Удивительно, но в перечне, практически наполовину состоящем из моделей для Китая, нашлось место глобальной версии смартфона Redmi Note 10 Pro. Модель, вышедшая еще в 2021 году, продолжит оставаться на плаву и получит HyperOS. А вот относительно новый Redmi A2 будет лишен новой оболочки, так как из коробки эта модель работает на чистой операционной системе Android, а не на MIUI.
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HyperOS для телефонов POCO
Смартфоны POCO тоже получат HyperOS. В виду того, что устройства этого бренда выпускаются только за пределами Китая, их список меньше в сравнении с перечнем моделей Xiaomi и Redmi:
- POCO F5 Pro;
- POCO F5;
- POCO F4 GT;
- POCO F4;
- POCO F3 GT;
- POCO F3;
- POCO X5 Pro 5G;
- POCO X5 5G;
- POCO X4 GT;
- POCO X4 Pro 5G;
- POCO M6 Pro 5G;
- POCO M5s;
- POCO M5;
- POCO M4 Pro 5G;
- POCO M4 Pro 4G;
- POCO M4 5G;
- POCO M3 Pro 5G;
- POCO C55.
В списке отсутствует хит 2021 года POCO X3 Pro. Для него MIUI 14 стала последней версией прошивки, так что для знакомства с HyperOS обладателям этой модели придется купить новый смартфон POCO.
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Кто еще получит HyperOS
Помимо устройств, представленных выше, HyperOS получат планшеты Xiaomi, а именно:
- Xiaomi Pad 6 Max;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Xiaomi Pad 6;
- Xiaomi Pad 5 Pro;
- Xiaomi Pad 5.
Несмотря на то, что в перечне отсутствуют недорогие планшеты Redmi Pad и Redmi Pad SE, с высокой долей вероятности в будущем они тоже перейдут с MIUI 14 на HyperOS. Кроме того, на новой прошивке будут базироваться устройства, которые еще не появились в продаже (Xiaomi 14, POCO X6 Pro, Redmi 13C и другие).
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Дата выхода HyperOS
Прошивка HyperOS выйдет 26 октября — в день, когда ее представят официально. Первыми HyperOS получат представители серии Xiaomi 14, которые покажут в этот же день:
- Xiaomi 14 Pro;
- Xiaomi 14.
Эти смартфоны изначально будут базироваться на HyperOS. В начале ноября к ним начнут подключаться более старые модели. Для них оболочка Xiaomi поступит в виде обновления:
- Xiaomi Mix Fold 3;
- Xiaomi Mix Fold 2;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60;
- Redmi K50 Extreme Edition;
- Redmi K50 E-Sports Edition;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50.
Обратите внимание, что первая волна апдейтов затронет только смартфоны для Китая. Глобальная версия HyperOS появится не раньше 2024 года. Скорее всего, ее релиз совпадет с выходом глобалки Xiaomi 14 в первом квартале следующего года, однако смартфоны будут получать обновление неравномерно, и повсеместное распространение оболочки может занять больше 12 месяцев.