Лучшие смартфоны POCO, которые я бы на вашем месте купил в 2023 году

За последние годы POCO успел закрепиться в статусе бренда, предлагающего смартфоны с оптимальным соотношением цены и характеристик. Говоря простым языком, это топ за свои деньги. Ежегодно компания выпускает более десятка моделей, и в 2023-м она готова предложить немало устройств, которые я готов купить сам и посоветовать другим. Вашему вниманию лучшие смартфоны POCO из разных ценовых категорий, чтобы каждый смог выбрать подходящую модель в соответствии со своими запросами и количеством денег в кармане.

Лучший смартфон POCO F5 Pro

F-серия в линейке смартфонов POCO считается флагманской, а модели с приставкой «Pro» представляют из себя устройства для тех, кто хочет получить аппарат с передовыми характеристиками. Недавно в продаже появился POCO F5 Pro. Безо всяких оговорок это лучший смартфон POCO в 2023 году, готовый составить конкуренцию любому сверхдорогому флагману.

Характеристики POCO F5 Pro включают в себя мощнейший процессор Snapdragon 8+ Gen 1, камеру с оптической стабилизацией и экран, чье разрешение соответствует стандарту WQHD+ (1440х3200). Удивительно, но, имея под капотом флагманскую начинку, смартфон стоит менее 40 тысяч рублей.

Купить POCO F5 Pro

Глядя на такой ценник, кто-то из вас наверняка усомнится в том, что перед нами один из лучший смартфонов 2023 года. Но это заблуждение, ведь POCO F5 Pro имеет все, чем привлекают флагманы: большой объем памяти (вплоть до 12/512 Гб) и быструю беспроводную зарядку мощностью 30 Вт.

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В отличие от флагманов других компаний, смартфон POCO F5 Pro помимо прочего готов предложить впечатляющий аккумулятор на 5160 мАч. Несмотря на передовой процессор, по понятным причинам требующий немало энергии, девайс способен работать 20 дней в режиме ожидания и непрерывно воспроизводить видео в течение 20 часов.

Мощный смартфон POCO F5

Если вам нужен аппарат подешевле, но все еще представляющий из себя мощный смартфон, лучшим выбором станет POCO F5. Отсутствие приставки «Pro» в названии положительно сказалось на цене. Сейчас купить POCO F5 можно за 31 500 ₽, а это — отличное предложение для его начинки.

Купить POCO F5

Сердцем смартфона POCO F5 является процессор Snapdragon 7+ Gen 2 — новый чипсет, набирающий около миллиона баллов в AnTuTu. Эти ничего не говорящие рядовому пользователю цифры позволяют рассчитывать на высокую частоту кадров во всех играх на максимальных настройках графики, а также решение более простых задач без лагов и подтормаживаний в течение 3-4 ближайших лет.

Характеристики POCO F5 почти не уступают начинке модели с приставкой «Pro». Здесь установлена такая же камера на 64 Мп с оптической стабилизацией, AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и аккумулятор на 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой в комплекте.

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Отличия POCO F5 от POCO F5 Pro скрываются в мелочах. У младшей модели нет беспроводной зарядки, а разрешение экрана соответствует привычному стандарту FullHD+ (1080×2400). По-моему, есть смысл сэкономить, если вы не гонитесь за смартфоном, который предлагает все и сразу.

POCO X5 Pro 5G — смартфон с хорошей камерой

X-серия в линейке смартфонов POCO включает в себя модели со сбалансированными характеристиками. Это не флагманы, а средний класс — та самая золотая середина, которую выбирает большинство пользователей. Цена POCO X5 Pro 5G составляет 21 300 ₽, и я могу гарантировать, что за такую скромную сумму вы не найдете ничего лучше.

Купить POCO X5 Pro 5G

Смартфон POCO X5 Pro 5G имеет массу фишек, присущих флагманам. Это и AMOLED-экран с частотой 120 Гц, и камера на 108 Мп (во многих сценариях она даже лучше, чем у POCO F5), и быстрая зарядка на 67 Вт. Единственное, на чем пришлось сэкономить — процессор. Но и он здесь круче, чем у большинства моделей за 20-25 тысяч рублей.

Итак, за работу недорогого смартфона POCO отвечает Snapdragon 778G — чипсет, который я в недавнем рейтинге назвал одним из лучших процессоров 2023 года, что готов подтвердить и сейчас. Это оптимальное решение для тех, кому нужна достаточная производительность вкупе со скромным энергопотреблением. Snapdragon 778G на ура выполняет любую задачу, но в то же время обеспечивает долгую работу смартфона от одного заряда (20 часов воспроизведения видео).

Недорогой смартфон POCO M5s

Лучшим телефоном до 15000 рублей среди устройств самых разных брендов можно назвать POCO M5s. Это еще одна новинка 2023 года, предлагающая топовые характеристики за скромный прайс. Купить POCO M5s получится менее чем за 12 тысяч рублей. А тем, кто хочет телефон с большой памятью, я рекомендую доплатить за версию 8/256 Гб, благо она тоже есть в наличии.

Купить POCO M5s

С точки зрения характеристик POCO M5s предсказуемо уступает другим моделям, представленным в этом рейтинге. Но не стоит сразу исключать его из списка потенциальных покупок. За свою скромную цену POCO M5s готов имеет то, чего нет и не будет в других смартфонах за 10-15 тысяч рублей.

Помимо внушительного объема памяти девайс готов предложить классную камеру. Здесь используется 64-мегапиксельный сенсор Omnivision OV64B, в то время как прочие бюджетные смартфоны предлагают откровенно плохой сенсор Samsung S5KJN1, пасующий при недостатке освещения. Также POCO M5s оснащен AMOLED-экраном, а не тусклой IPS-матрицей, мощной 33-ваттной зарядкой для аккумулятора на 5000 мАч и шустрым процессором Helio G95, который разве что игры на максималках не потянет, а с любой другой задачей справится без каких-либо нареканий.