Как будет выглядеть HyperOS — новая оболочка смартфонов Xiaomi, которая заменит MIUI

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Герман Вологжанин

Осенью 2023 года фанатское сообщество активно заговорило о возможном релизе новой оболочки смартфонов Xiaomi. На прошлой неделе мы уже рассказывали про китайские слухи, которые предрекали скорый выход MiOS — собственной операционной системы для устройств китайской компании. Но реальность оказалась более прозаичной. 17 октября генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал оболочку HyperOS. Именно она заменит MIUI и выйдет в ближайшее время.

Как будет выглядеть HyperOS — новая оболочка смартфонов Xiaomi, которая заменит MIUI. Забудьте о MIUI 15! Вместо нее выйдет HyperOS. Фото.

Забудьте о MIUI 15! Вместо нее выйдет HyperOS

Что такое HyperOS

Прежде всего важно отметить, что HyperOS — это просто новая оболочка Xiaomi, а не полноценная операционная система. То есть китайцы не собираются отказываться от Android, а лишь планируют провести ребрендинг MIUI. Но зачем?

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Лэй Цзюнь сопроводил анонс обтекаемыми фразами о необходимости углубить экосистемное взаимодействие между смартфонами и периферийной техникой компании. Получается, что в планах корпорации создание единой оболочки для всех устройств, включая смарт-часы, телевизоры, планшеты и многое другое.

Отличия HyperOS и MIUI

Ожидается, что HyperOS заменит MIUI на всех рынках, а не только в Китае. Тем интереснее взглянуть на новую оболочку в свете появления ее скриншотов. Давайте сравним MIUI и HyperOS для смартфонов, посмотрев на несколько снимков экрана. Здесь и далее интерфейс MIUI будет на скриншотах слева, а HyperOS — справа.

Отличия HyperOS и MIUI. Старый и новый Центр управления на Xiaomi. Фото.

Старый и новый Центр управления на Xiaomi

В Центр управления Xiaomi на HyperOS добавлен виджет плеера, под которым теперь располагается окно Mi Smart Hub для управления умной техникой, а кнопки Wi-Fi и мобильного интернета отныне располагаются в одном ряду. Рабочий стол остался без изменений: здесь мы по-прежнему видим квадратные иконки, ставшие фишкой MIUI, и продолжающие оставаться таковой в HyperOS.

Отличия HyperOS и MIUI. Рабочий стол совсем не изменился. Фото.

Рабочий стол совсем не изменился

Также среди отличий MIUI и HyperOS можно выделить косметические изменения интерфейса в стандартных приложениях Xiaomi. Ниже представлено сразу несколько пар скриншотов.

Отличия HyperOS и MIUI. В приложении камеры изменился ползунок зума. Теперь как на смартфонах Xiaomi с Leica! Фото.

В приложении камеры изменился ползунок зума. Теперь как на смартфонах Xiaomi с Leica!

Отличия HyperOS и MIUI. Новое оформление приложения «Проводник». Фото.

Новое оформление приложения «Проводник»

Отличия HyperOS и MIUI. Немного преобразилось приложение для погоды. Фото.

Немного преобразилось приложение для погоды

Отличия HyperOS и MIUI. Калькулятор тоже немного изменился. Фото.

Калькулятор тоже немного изменился

Очевидно, визуальная разница между HyperOS и MIUI минимальна, и новая оболочка скорее похожа на следующее поколение MIUI, нежели на самостоятельный продукт. Впрочем, основные отличия должны скрываться на функциональном уровне, что должно сказаться на процессе взаимодействия смартфонов с другими устройствами Xiaomi. Получить цельное представление об этом мы сможем только после релиза HyperOS.

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Новые обои из HyperOS

Помимо скриншотов оболочки в сеть утекли обои HyperOS. Они представлены несколькими категориями абстрактных и вполне конкретных изображений, с которыми вы можете ознакомиться на иллюстрациях ниже.

Новые обои из HyperOS. Странные цветочки из HyperOS. Фото.

Странные цветочки из HyperOS

Новые обои из HyperOS. Пушистая абстракция. Фото.

Пушистая абстракция

Новые обои из HyperOS. Еще один набор абстрактных обоев. Фото.

Еще один набор абстрактных обоев

Новые обои из HyperOS. Полюбившиеся многим китайские горы. Фото.

Полюбившиеся многим китайские горы

Несмотря на то, что новая оболочка еще не вышла, уже сейчас вы можете скачать обои HyperOS в полном разрешении и установить их на главных экран своего Xiaomi или смартфона другой марки. Для этого перейдите по ссылке ниже.

Скачать обои из HyperOS

Когда выйдет HyperOS

Дата выхода HyperOS — 27 октября 2023 года. В этот день оболочка будет представлена в Китае вместе со смартфонами серии Xiaomi 14. Именно они станут первыми обладателями новой прошивки, которая заменит MIUI.

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Глобалка HyperOS, предположительно, должна появиться вместе с мировым запуском серии Xiaomi 14. Традиционно это мероприятие проходит в начале следующего года после китайской презентации. Пока у нас нет точных данных относительно того, будет ли представлена HyperOS для всех смартфонов, или же она останется продуктом исключительно для внутреннего рынка КНР. Больше подробностей мы получим в день презентации Xiaomi 14, то есть 27 октября.

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