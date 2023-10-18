Как будет выглядеть HyperOS — новая оболочка смартфонов Xiaomi, которая заменит MIUI

Осенью 2023 года фанатское сообщество активно заговорило о возможном релизе новой оболочки смартфонов Xiaomi. На прошлой неделе мы уже рассказывали про китайские слухи, которые предрекали скорый выход MiOS — собственной операционной системы для устройств китайской компании. Но реальность оказалась более прозаичной. 17 октября генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал оболочку HyperOS. Именно она заменит MIUI и выйдет в ближайшее время.

Что такое HyperOS

Прежде всего важно отметить, что HyperOS — это просто новая оболочка Xiaomi, а не полноценная операционная система. То есть китайцы не собираются отказываться от Android, а лишь планируют провести ребрендинг MIUI. Но зачем?

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Лэй Цзюнь сопроводил анонс обтекаемыми фразами о необходимости углубить экосистемное взаимодействие между смартфонами и периферийной техникой компании. Получается, что в планах корпорации создание единой оболочки для всех устройств, включая смарт-часы, телевизоры, планшеты и многое другое.

Отличия HyperOS и MIUI

Ожидается, что HyperOS заменит MIUI на всех рынках, а не только в Китае. Тем интереснее взглянуть на новую оболочку в свете появления ее скриншотов. Давайте сравним MIUI и HyperOS для смартфонов, посмотрев на несколько снимков экрана. Здесь и далее интерфейс MIUI будет на скриншотах слева, а HyperOS — справа.

В Центр управления Xiaomi на HyperOS добавлен виджет плеера, под которым теперь располагается окно Mi Smart Hub для управления умной техникой, а кнопки Wi-Fi и мобильного интернета отныне располагаются в одном ряду. Рабочий стол остался без изменений: здесь мы по-прежнему видим квадратные иконки, ставшие фишкой MIUI, и продолжающие оставаться таковой в HyperOS.

Также среди отличий MIUI и HyperOS можно выделить косметические изменения интерфейса в стандартных приложениях Xiaomi. Ниже представлено сразу несколько пар скриншотов.

Очевидно, визуальная разница между HyperOS и MIUI минимальна, и новая оболочка скорее похожа на следующее поколение MIUI, нежели на самостоятельный продукт. Впрочем, основные отличия должны скрываться на функциональном уровне, что должно сказаться на процессе взаимодействия смартфонов с другими устройствами Xiaomi. Получить цельное представление об этом мы сможем только после релиза HyperOS.

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Новые обои из HyperOS

Помимо скриншотов оболочки в сеть утекли обои HyperOS. Они представлены несколькими категориями абстрактных и вполне конкретных изображений, с которыми вы можете ознакомиться на иллюстрациях ниже.

Несмотря на то, что новая оболочка еще не вышла, уже сейчас вы можете скачать обои HyperOS в полном разрешении и установить их на главных экран своего Xiaomi или смартфона другой марки. Для этого перейдите по ссылке ниже.

Скачать обои из HyperOS

Когда выйдет HyperOS

Дата выхода HyperOS — 27 октября 2023 года. В этот день оболочка будет представлена в Китае вместе со смартфонами серии Xiaomi 14. Именно они станут первыми обладателями новой прошивки, которая заменит MIUI.

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Глобалка HyperOS, предположительно, должна появиться вместе с мировым запуском серии Xiaomi 14. Традиционно это мероприятие проходит в начале следующего года после китайской презентации. Пока у нас нет точных данных относительно того, будет ли представлена HyperOS для всех смартфонов, или же она останется продуктом исключительно для внутреннего рынка КНР. Больше подробностей мы получим в день презентации Xiaomi 14, то есть 27 октября.