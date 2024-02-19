Android 15 — самое унылое обновление от Google. Вот каким оно получилось

  2. Темы
  3. OS
Иван Герасимов

Несмотря на то, что в последнее время внимание владельцев смартфонов приковано к iOS 18, которая должна удивить редизайном и ИИ-функциями, большинство пользователей все же ждут выхода Android 15. Google ежегодно анонсирует новые версии ближе к концу зимы, и будущее обновление не стало исключением. Вышла первая сборка для разработчиков — Android 15 Developer Preview 1, поэтому уже сейчас мы знаем, что нового появится в Андроид 15. Кроме того, уже известен график выхода обновлений, а также список смартфонов, которые точно обновятся.

Android 15 — самое унылое обновление от Google. Вот каким оно получилось. Первая бета-версия Андроид 15 уже вышла. Вот что нового. Фото.

Первая бета-версия Андроид 15 уже вышла. Вот что нового

ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ КАНАЛ В ДЗЕНЕ И УЗНАВАЙ ВСЕ О СМАРТФОНАХ САМЫМ ПЕРВЫМ

Новые функции Андроид 15

Google выпустила первую бета-версию Android 15 для разработчиков, поэтому цикл будущего обновления уже стартовал. Вот только после установки вы вряд ли заметите разницу: интерфейс Android 15 почти не отличается от Android 14. В какой-то момент разработчики операционки все же пришли к выводу, что оформление можно не трогать — оно и без того близко по духу к iOS. Однако того же нельзя сказать про разработчиков оболочек, которые со временем представят свои прошивки на базе Андроид 15.

Новые функции Андроид 15. Android начнет отображать износ батареи по умолчанию. Фото.

Android начнет отображать износ батареи по умолчанию

Тем не менее, если заглянуть в настройки, вы найдете новый раздел «Состояние аккумулятора»: теперь он, как на iOS, позволяет узнать износ батареи Андроид-смартфона. Максимальная емкость будет регулярно снижаться, так как аккумулятор — расходный элемент, зато для этого не потребуется скачивать сторонние приложения.

Новые функции Андроид 15. Android начнет отключать уведомления, если их станет очень много. Фото.

Android начнет отключать уведомления, если их станет очень много

Другое функциональное улучшение Андроид 15 в 2024 году связано с управлением уведомлениями. Теперь появилась возможность ограничить их получение, если от одного и того же приложения они приходят друг за другом. Например, от чата в мессенджере. Система это распознает и ограничивает, но при необходимости можно добавить исключения.

Новые функции Андроид 15. Настройки вибрации — всегда полезная функция. Фото.

Настройки вибрации — всегда полезная функция

Из мелких функций также появилась настройка силы вибрации при вводе текста, а также опция для складных смартфонов, где нужно смахнуть приложение, чтобы продолжить работу с ним на внешнем экране. Однако это далеко не все, что появится в Андроид 15.

5 переводчиков приложений для Android, которые выручат вас, если программа не поддерживает русский язык

Что нового в Андроид 15

Как вы поняли, обновление Андроид 15 будет направлено на улучшение производительности системы. В частности, оно затронет службу Android Dynamic Perfomance Network — она помогает снижать энергопотребление у тяжелых приложений. Она должна начать работать иначе и снизит нагрузку на процессор, когда приложение свернуто. Кроме того, доработана базовая защита от вредоносных программ в систему, а также работа камеры в сторонних приложениях. Есть надежда на то, что круглешки в Ватсапе будут записываться намного корректнее, как на iPhone.

Что нового в Андроид 15. Защищенное хранилище давно появилось в смартфонах китайских производителей. Фото.

Защищенное хранилище давно появилось в смартфонах китайских производителей

Кроме того, в Android 15 появится Private Space — специальный секретный раздел на телефоне, где можно хранить клоны приложений и другие данные. Подобное уже можно встретить на смартфонах Infinix — мы об этом писали. Судя по всему, функция будет работать схожим образом и не отобразит скрытые данные на Андроид.

Вдобавок в системе изменят режим многозадачности, а также добавят возможность менять голосового помощника. Правда, мы уже сейчас знаем, как заменить Гугл Ассистент на Алису — обязательно прочтите!

Xiaomi нагло вырезала эти функции Android 14 из HyperOS. Посмотрите, чего вас лишили разработчики

Какие смартфоны получат Андроид 15

Обновление Android 15 Vanilla Ice выйдет осенью 2024 года, а уже в апреле операционка начнет появляться в виде бета-версий для всех желающих. Первые смартфоны, которые получат новый Андроид, несомненно — Google Pixel 8, а уже после него начнут обновляться прошлогодние модели и устройства Samsung. Со временем список поддерживаемых моделей будет увеличиваться. Китайские производители и вовсе будут постепенно обновлять устройства в течение всего года.

Какие смартфоны получат Андроид 15. Первыми Андроид 15 традиционно получат смартфоны Google Pixel. Фото.

Первыми Андроид 15 традиционно получат смартфоны Google Pixel

  • Google Pixel 8.
  • Google Pixel 8 Pro.
  • Google Pixel 7.
  • Google Pixel 7 Pro.
  • Google Pixel 6.
  • Google Pixel 6 Pro.
  • Google Pixel Fold.
  • Google Pixel Tablet.

Android 15 для разработчиков выйдет в ближайшие дни. Когда ждать версию для всех

В то же время, на сайте фанатов Samsung уже появился список моделей Galaxy, которые обновятся до Андроид 15, точнее, до One UI 7, которая будет работать на его основе. Туда попали бюджетные модели вроде A54, S21 FE и другие устройства вроде планшетов и складных смартфонов.

  • Samsung Galaxy S21 и новее.
  • Samsung Galaxy Z Flip 3 и новее.
  • Samsung Galaxy A, M и F-серий.
  • Планшеты Galaxy Tab, начиная с S8.

Смартфон, который получит Android 15, ты уже можешь найти для себя в Телеграм-канале "Сундук Али-Бабы"

Первая бета-версия Developer Preview 1 — самая ранняя версия будущего обновления, поэтому может работать нестабильно и устанавливать его явно не стоит. Официально Android 15 Vanilla Ice будет представлен на Google I/O 2024, которое пройдет в мае. На нем также будет представлен новый недорогой смартфон Google Pixel 8a. Кроме того, компания может представить свои маячки-аналоги AirTag от Google.

Теги
Лонгриды для вас
Как посмотреть и удалить свои комментарии на Ютубе

За все годы существования видеосервиса YouTube каждый из нас оставлял там хотя бы один комментарий. Причем некоторые делают это достаточно активно и пишут практически под всеми просматриваемыми видео свое мнение об увиденном. Именно поэтому иногда полезно найти все созданные комментарии и изучить их. Мало ли что вы там могли писать в молодости. Благо, что на Ютубе есть возможность достаточно легко как с компьютера, так и со смартфона посмотреть все записи, которые вы оставляли под видео.

Читать далее
Эти советы помогут фотографировать на Android-смартфон зимой и не дать рукам замерзнуть

Зима — красивое время года, особенно в период новогодних праздников. Наши города начинают пестреть разноцветными гирляндами, что так и хочется сделать фото на телефон. Но вот незадача: зима не только красивая, но и холодная. Руки быстро замерзают на морозе, ведь при взаимодействии с мобильным устройством мы вынуждены снимать перчатки. И как быть в такой ситуации: оставить руки в тепле или снимать окружающую красоту? К счастью, делать столь сложный выбор не нужно, поскольку мы приготовили несколько советов, позволяющих фотографировать зимой, совершенно не опасаясь мороза.

Читать далее
Это самый маргинальный Android-смартфон. На его фоне даже российский Р-ФОН — крутой аппарат

Все мы устали от однообразных смартфонов. Каждый год мировые бренды выпускают новые устройства, где что-то улучшают, однако кардинальных изменений все равно не происходит. Ничего не удивляет, а потому даже информация о поверхностном монтаже российского Р-ФОНа воспринимается как значимый инфоповод. Но на самом деле мы просто смотрим не туда, что доказывает смартфон Punkt. MC02, на днях представленный в Швейцарии.

Читать далее