Android 15 — самое унылое обновление от Google. Вот каким оно получилось

Несмотря на то, что в последнее время внимание владельцев смартфонов приковано к iOS 18, которая должна удивить редизайном и ИИ-функциями, большинство пользователей все же ждут выхода Android 15. Google ежегодно анонсирует новые версии ближе к концу зимы, и будущее обновление не стало исключением. Вышла первая сборка для разработчиков — Android 15 Developer Preview 1, поэтому уже сейчас мы знаем, что нового появится в Андроид 15. Кроме того, уже известен график выхода обновлений, а также список смартфонов, которые точно обновятся.

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Новые функции Андроид 15

Google выпустила первую бета-версию Android 15 для разработчиков, поэтому цикл будущего обновления уже стартовал. Вот только после установки вы вряд ли заметите разницу: интерфейс Android 15 почти не отличается от Android 14. В какой-то момент разработчики операционки все же пришли к выводу, что оформление можно не трогать — оно и без того близко по духу к iOS. Однако того же нельзя сказать про разработчиков оболочек, которые со временем представят свои прошивки на базе Андроид 15.

Тем не менее, если заглянуть в настройки, вы найдете новый раздел «Состояние аккумулятора»: теперь он, как на iOS, позволяет узнать износ батареи Андроид-смартфона. Максимальная емкость будет регулярно снижаться, так как аккумулятор — расходный элемент, зато для этого не потребуется скачивать сторонние приложения.

Другое функциональное улучшение Андроид 15 в 2024 году связано с управлением уведомлениями. Теперь появилась возможность ограничить их получение, если от одного и того же приложения они приходят друг за другом. Например, от чата в мессенджере. Система это распознает и ограничивает, но при необходимости можно добавить исключения.

Из мелких функций также появилась настройка силы вибрации при вводе текста, а также опция для складных смартфонов, где нужно смахнуть приложение, чтобы продолжить работу с ним на внешнем экране. Однако это далеко не все, что появится в Андроид 15.

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Что нового в Андроид 15

Как вы поняли, обновление Андроид 15 будет направлено на улучшение производительности системы. В частности, оно затронет службу Android Dynamic Perfomance Network — она помогает снижать энергопотребление у тяжелых приложений. Она должна начать работать иначе и снизит нагрузку на процессор, когда приложение свернуто. Кроме того, доработана базовая защита от вредоносных программ в систему, а также работа камеры в сторонних приложениях. Есть надежда на то, что круглешки в Ватсапе будут записываться намного корректнее, как на iPhone.

Кроме того, в Android 15 появится Private Space — специальный секретный раздел на телефоне, где можно хранить клоны приложений и другие данные. Подобное уже можно встретить на смартфонах Infinix — мы об этом писали. Судя по всему, функция будет работать схожим образом и не отобразит скрытые данные на Андроид.

Вдобавок в системе изменят режим многозадачности, а также добавят возможность менять голосового помощника. Правда, мы уже сейчас знаем, как заменить Гугл Ассистент на Алису — обязательно прочтите!

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Какие смартфоны получат Андроид 15

Обновление Android 15 Vanilla Ice выйдет осенью 2024 года, а уже в апреле операционка начнет появляться в виде бета-версий для всех желающих. Первые смартфоны, которые получат новый Андроид, несомненно — Google Pixel 8, а уже после него начнут обновляться прошлогодние модели и устройства Samsung. Со временем список поддерживаемых моделей будет увеличиваться. Китайские производители и вовсе будут постепенно обновлять устройства в течение всего года.

Google Pixel 8.

Google Pixel 8 Pro.

Google Pixel 7.

Google Pixel 7 Pro.

Google Pixel 6.

Google Pixel 6 Pro.

Google Pixel Fold.

Google Pixel Tablet.

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В то же время, на сайте фанатов Samsung уже появился список моделей Galaxy, которые обновятся до Андроид 15, точнее, до One UI 7, которая будет работать на его основе. Туда попали бюджетные модели вроде A54, S21 FE и другие устройства вроде планшетов и складных смартфонов.

Samsung Galaxy S21 и новее.

Samsung Galaxy Z Flip 3 и новее.

Samsung Galaxy A, M и F-серий.

Планшеты Galaxy Tab, начиная с S8.

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Первая бета-версия Developer Preview 1 — самая ранняя версия будущего обновления, поэтому может работать нестабильно и устанавливать его явно не стоит. Официально Android 15 Vanilla Ice будет представлен на Google I/O 2024, которое пройдет в мае. На нем также будет представлен новый недорогой смартфон Google Pixel 8a. Кроме того, компания может представить свои маячки-аналоги AirTag от Google.