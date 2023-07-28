Как записывать кружочки в WhatsApp. Инструкция для тех, кто обновил приложение

В 2023 году WhatsApp претерпевает серьезные изменения, ведь чуть ли ни каждый месяц в мессенджере появляются новые функции. На этот раз разработчики выпустили апдейт, где добавили видео в кружочках. Ровно то же самое сделал Telegram. Правда, там «инновационная» функция появилась в 2017 году. Но давайте не будем потешаться над разработчиками, которые всеми силами пытаются вернуть аудиторию, а лучше разберемся, как записать кружок в Ватсап, и кому вообще это может пригодиться.

Прежде чем мы начнем разговор о кружках в Ватсапе, важно заметить, что обновление поступает на смартфоны неравномерно. У кого-то функция уже появилась, а кому-то придется подождать. Если вам не терпится записать свой первый кружок, установите бета-версию WhatsApp. Всем остальным инструкция пригодится на будущее.

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Для чего нужны видео в кружках

Новый для мессенджера тип контента назвали мгновенными видеосообщениями WhatsApp. По сути, это те же войсы, только в другом формате. Если раньше для отправки видео в Ватсап вам приходилось сначала записывать ролик, используя приложение камеры, а затем прикреплять его к сообщению как медиафайл, то теперь достаточно нажать одну кнопку в чате, и — вуаля.

Кружочки в Ватсапе решают сразу две задачи. Во-первых, они позволяют освободить руки от набора букв на виртуальной клавиатуре. Во-вторых, с помощью видео в кружке можно поделиться моментами из жизни и эмоциями, которые невозможно передать через текст или аудио.

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Как записывать кружки в Ватсапе

Кружки в WhatsApp работают точно так же, как и аналогичная функция в Telegram. Принципиально американские разработчики ничего не изменили, но добавили несколько ограничений. Об этом мы поговорим позже, а пока инструкция, как отправить кружок в Ватсап:

Откройте окно чата. Нажмите кнопку с микрофоном, расположенную в правом нижнем углу, чтобы переключиться на видео. Задержите палец на кнопке с видеокамерой.

После 3-секундного отсчета начнется запись видео в кружочке. По умолчанию она ведется на фронтальную камеру, но при желании можно переключиться на основную. Видео записывается до тех пор, пока вы держите кнопку, а отправляется после того, как отпускаете палец.

Запись можно отменить в любой момент, сделав свайп влево. Если вы хотите продолжить съемку видео, но не желаете все время держать палец на экране, сделайте свайп вверх. Появится новое окно, где предлагается:

переключить камеру;

остановить съемку;

отправить видео в кружке ;

; удалить запись, не отправляя ее.

Допустим, мы успешно отправили видео в Ватсап. Но что увидит собеседник? Как только он откроет чат, перед его глазами начнет проигрываться ролик. Изначально воспроизведение идет без звука. Чтобы включить его, нужно нажать на кружок в WhatsApp.

Помимо активации звука нажатие на кружок приводит к его масштабированию, то есть окно становится больше. Что удивительно, во время просмотра видео датчик приближения ведет себя адекватно, не блокируя экран, как это частенько бывает в Telegram.

Ограничения для видео в WhatsApp

Круглое видео в Ватсап имеет целый ряд ограничений. Главное из них — время. Максимальная продолжительность ролика такого формата составляет 60 секунд. Такое же ограничение действует и в Телеграм, но там нет других неприятных моментов, которые присутствуют в мессенджере конкурентов.

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Кружочки в WhatsApp не воспроизводятся в фоновом режиме. Видео закрывается, как только вы покидаете окно чата. Также на данный момент нельзя скачать кружок в Ватсапе. Кнопка загрузки отсутствует, а в галерее полученные и отправленные видео не отображаются. К счастью, оставили возможность стереть кружок после отправки. В этом сценарии действуют те же ограничения, что и при удалении текстовых сообщений.