Где скачать обои, рингтоны и заставку с прозрачного телефона Nothing

Первый телефон Nothing Phone 1 наконец-то был представлен после нескольких месяцев утечек и догадок фанатов. Перед его запуском мы узнали почти все, что нужно знать об устройстве, включая технические характеристики оборудования, функции, качество камеры и производительность. Даже о главной фишке — прозрачном корпусе — мы знали почти все. Хотя Nothing сделала свою программу запуска доступной для всех устройств под управлением Android 11 или более поздней версии, сказать с уверенностью, будут ли доступны его специфические детали, нельзя. Я говорю об обоях и рингтонах, которые уже извлечены из операционной системы и могут использоваться на любом другом телефоне.

Обои телефона Nothing

Изначально в телефоне установлено не так много разных обоев. Собственно, пользователи получат только четыре уникальных варианта, отражающих всю суть операционной системы и всей концепции смартфона.

Обои, предварительно установленные на первом смартфоне Nothing, включают четыре статических изображения: «Цветок (синий)», «Цветок (фиолетовый)», «Абстрактный (многоцветный)» и «Собака (черный)». Скачать все эти обои можно по этой ссылке. Если вы хотите попробовать их, загрузите изображения с полным разрешением (1242 × 2760) в формате PNG, загрузите из в память телефона и просто установите в качестве обоев. Скачайте сразу все, чтобы попробовать их по очереди и понять, какие вам больше понравятся.

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Необычные обои для телефона

Обои показывают искажения изображения, как будто оно находится за каким-то прозрачным объектом из стекла или пластика. Так компания намекает на прозрачный корпус и основную концепцию прозрачности устройства.

Кроме обоев из нового телефона уже вытащили рингтоны. Они не так привлекательны и уникальны, как обои, но они позволяют сделать любой телефон еще ближе к новинке. Но и это еще не все. Вы можете даже скачать загрузочную анимацию. Проще говоря — заставку. Она представляет собой набор файлов PNG, сжатых в виде ZIP-пакета. Скачать звуки вы можете по этой ссылке, а анимацию — по этой.

Как изменить анимацию загрузки в телефоне

Имейте в виду, что для замены загрузочной анимации требуется root-доступ, поскольку вам необходимо перезаписать существующий файл загрузочной анимации, расположенный в системном разделе.

Оказывается, Nothing делает все правильно и ее первый телефон может стать хитом.

Nothing Phone (1) призван произвести впечатление и убедить энтузиастов Android купить именно этот смартфон. Он ориентирован на тех, кто ищет что-то новое или необычное. Пока сложно сказать, что этот телефон принципиально чем-то отличается от остальных, но в глаза он все равно бросается. Особенно благодаря подсветке задней части корпуса.

Облегченная оболочка Android от Nothing еще больше повышает ценность телефона, а сочетание цены и характеристик делает Nothing Phone (1) конкурентом, например, для Google Pixel 6a или iPhone SE (третьего поколения).

Какой Nothing Phone и сколько он стоит

Сам телефон при цене от 399 фунтов (примерно 28 000 рублей по курсу) предлагает не топовый, но надежный процессор Snapdragon 778G+. Это является ограничением, которое может стать препятствием для получения Android 14. Поэтому рассчитывать на долгое обновление не приходится.

Зато в телефоне может быть установлено до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной, а экран имеет разрешение 6,55-дюймов с разрешением Full HD+. Он сделан по технологии AMOLED и имеет частоту обновления 120 Гц. При этом он обеспечивает типичную яркость до 500 нит и пиковую яркость до 1200 нит. Есть даже поддержка HDR10+ и 10-битный цвет. Такие характеристики делают телефон очень привлекательным и заслуживающим внимания.

Первый прозрачный телефон Nothing вышел официально. Получилось недурно.

В статье о выходе Nothing Phone (1) наши читатели отметили только то, что надо убрать отверстие для камеры с передней панели. Впрочем, без этого сейчас представить телефон сложно.

Расскажите в комментариях или в нашем Telegram-чате, что вы думаете о Nothing Phone (1) и о его обоях. Готовы установить их себе?