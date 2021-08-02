Google отключает авторизацию в своих сервисах на старых Android

Я уже как-то рассказывал, что настоящая поддержка Android-смартфонов не заканчивается с выходом новых версий операционной системы. Это становится понятно хотя бы по количеству нововведений, которые они содержат. Куда важнее для поддержки – обновление сервисов Google. Они и выходят намного чаще, и новых функций, как правило, несут даже больше, чем несколько годовых обновлений Android, взятых вместе. Особенно круто, что на одних только апдейтах сервисов Google может существовать очень и очень долго. Но всему приходит конец.

Google приняла решение ограничить работу своих сервисов на старых Android-смартфонах. Ограничение, о котором идёт речь, заключается не в полной блокировке сервисов, а в запрете авторизации. Впрочем, для большинства пользователей даже такой, на первый взгляд, незначительный запрет будет равносильным полной блокировке сервиса.

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Ограничение авторизации от Google вступит в силу 27 сентября этого года и затронет следующие сервисы:

Google

Gmail

YouTube

Google Maps

Старые версии Android

То есть речь идёт не обо всех сервисах поискового гиганта. Многие продолжат работать так же, как работали прежде. Например, тот же Google Play по-прежнему будет активен без дополнительных условий, и пользователи смогут и дальше скачивать софт из магазина приложений, используя свою учётную запись.

Кроме того, запрет авторизации, который Google предусмотрела для владельцев старых смартфонов, коснётся аппаратов только на этих версиях Android:

Android 1.0

Android 1.1

Android 1.5

Android 1.6

Android 2.0

Android 2.2

Android 2.3

Android 2.3.7

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Как видите, ограничения ждут только совсем уж древние устройства. Даже самые новые аппараты из списка – на базе Android 2.3.7 – вышли целых 10 лет назад. Так что вряд ли они по-прежнему в ходу у пользователей, а значит, если запрет авторизации в сервисах Google кого-то и коснётся, то эта аудитория будет крайне незначительной.

Поводом для запрета на вход в свои учётные записи со стороны Google стали, как объяснили в компании, соображения безопасности. То есть поисковый гигант не планировал ограничивать возможности старых устройств путём «запланированного устаревания». Просто всё дело в том, что обеспечивать защиту пользовательских аккаунтов Google больше не может.

Поддержка старых смартфонов на Android

Старые версии Android больше не получают обновлений безопасности, а потому все уязвимости, которые в них обнаруживаются, остаются неисправленными. Дабы не допустить дискредитации пользовательских аккаунтов, в Google решили запретить их использование на наиболее уязвимых устройствах с Android 1.0 – 2.3.7.

Несмотря на то что пользователям будет запрещено проходить авторизацию в приложениях Google, компания не планирует ограничивать их работу. То есть ими можно будет пользоваться и дальше, но без учёта накопленного прогресса, синхронизации данных между устройствами, оформления подписок и других преимуществ.

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Но это ещё не всё. Google решила, что, помимо запрета авторизации в своих сервисах на Android 1.0 – 2.3.7, она перестанет обновлять их и на более новых устройствах. Это ограничение затронет аппараты на базе Android 4.1. – 4.3 Jelly Bean. Со следующего месяца, то есть с сентября, они больше не получат ни одной новой сборки GMS.

Тем не менее, пользоваться сервисами Google и проходить в них авторизацию по-прежнему будет можно. Google считает, что Android Jelly Bean защищена достаточно хорошо, чтобы разрешить пользователям использовать свои аккаунты при работе с её сервисами. Насколько это обоснованно, сказать сложно. Но факт остаётся фактом.