Как Google упростит переход с iOS на Android

  2. Темы
  3. Софт
Иван Кузнецов 0

Как перенести данные Android на iOS? На самом деле вариантов довольно много. Это либо мобильные приложения, которые устанавливаются на смартфоны и между ними создаётся пара для обмена данными по воздуху, либо компьютерный софт, требующий одновременного подключения обоих устройств. Но чаще всего пользователи выбирают официальное ПО, которое предлагает, например, Apple. У неё есть своё приложение под названием «Перенос на iOS», позволяющее быстро и относительно беспроблемно пересесть с Android на iOS. Вот только у Google такого приложения почему-то никогда не было. Но скоро будет.

Switch to Android

Google делает своё приложение для переезда с iOS на Android

Как перенести пароли из Сафари в Хром

Google готовится запустить собственное приложение для переноса данных с iOS на Android. Оно будет называться Switch to Android и, как ни странно, выйдет только в App Store. Соответствующее упоминание обнаружилось в приложении для восстановления данных, которое Google на днях выпустила в Google Play.

Как перенести данные с Айфона на Андроид

Перенос на iOS

У Apple такое приложение есть уже давно, а у Google его никогда не было

Выход Switch to Android напрашивался уже довольно давно. До этого момента официальным способом переноса данных с iOS на Android, который предлагала Google, было сохранение резервной копии всех данных из памяти iPhone на Google Диске с последующей загрузкой на смартфон под управлением Android.

Однако теперь Google поняла, что заниматься просто переносом резервных копий – дело мало того, что неблагодарное, так ещё и неэффективное. Несмотря на то что Google Диск работает и на iOS, из-за особенностей системы она не позволяет выгрузить во вражеское облако большую часть данных.

Нашел как перенести чаты WhatsApp с Android на iPhone. Нужно только одно приложение

Switch to Android не выйдет в Google Play, но там ему и нечего делать. Дело в том, что механизм передачи данных нужен только iPhone, а механизм приёмки будет встроен в Android по умолчанию. Точно так же принцип переезда организован на iOS, где отдельного приложения «Перенос на iOS» тоже нет.

Несмотря на то что приложение для переноса данных с iOS на Android ещё не вышло официально инструкция по его использованию уже доступна:

  • Скачайте приложение Switch to Android из App Store;
  • Перейдите в «Настройки Wi-Fi» и подключитесь к локальной сети, которую создаст Android-смартфон;
Перенос данных

Скорее всего, Switch to Android оформят плюс-минус так же

  • Отключите на iPhone функцию «Найти iPhone» для успешной передачи данных;
  • Выберите данные, которые хотите перенести, и введите пароль от Apple ID.

Перенести приложения с Айфона на Андроид

Установка приложений

iOS запоминает ваши приложения и позволяет установить их из App Store, жаль, что не все

Передать приложения с iOS на Android напрямую не получится. Однако Google запишет, какой софт был установлен на iPhone, после чего отыщет в Google Play его аналоги и предложит к установке на Android. Разумеется, это относится только к бесплатным приложениям. А вот за платные придётся заплатить заново.

В приложении «Перенос на iOS» передача данных устроена точно так же. Оно тоже собирает информацию об установленных приложениях, а потом предлагает скачать их из App Store после завершения процедуры копирования. Правда, мой личный опыт показывает, что скачиваются почему-то не все приложения.

Как перенести пароли с Андроида на Андроид

Сложно сказать, когда именно Google выпустит приложение Switch to Android в App Store, но скорее всего это произойдёт уже в обозримом будущем. Я бы сделал ставку на то, что релиз состоится ещё до конца лета. Всё-таки обычно Google включает в своё ПО референсы на другие приложения почти перед самым их запуском.

Главное, чтобы Google реализовала своё приложение лучше, чем это сделала Apple со своим «Переносом на iOS». Дело в том, что фирменная утилита компании из Купертино переносит данные из рук вон плохо, меняя, путая, мешая и забывая многое из того, что следовало бы передать. Даже приложения оно переносит плохо, не говоря уже обо всём остальном.

Теги
Лонгриды для вас
процессор
Google Pixel 6 получит собственный процессор. Вот пруф

Android имеет открытый исходный код, и преимущества такого решения Google не только в том, что благодаря этому разработчики получают широкие возможности по созданию приложений, оболочек и тому подобного, но и в том, что мы можем отслеживать все, что происходит с системой. В частности энтузиастам иногда удается уловить в прошивке интересные факты. К ним относятся новые функции, возможности органов управления или даже целые процессоры. Именно новый процессор и нашли сейчас в коде новой версии Android. Это тот процессор, который с большой долей вероятности будет устанавливаться на смартфоны серии Google Pixel 6. Таким образом слухи, которые фигурировали в последние месяцы и наиболее активно начали обсуждаться в последние пару недельно, получили некоторые подтверждения.

Читать далее
Pixel
Google Pixel 5a почти не будет отличаться от Pixel 4a

Уже два года подряд Google выпускает облегченную версию своего флагманского смартфона. В прошлом году казалось, что он не выйдет, но в итоге мы его дождались. В этом году новинка, как обычно, должна быть представлена летом. Главной особенностью этого устройства является его облегченная конструкция. Вот только сейчас добиться этого будет довольно сложно, учитывая, что базовый Google Pixel 5 уже был облегченной версией самого себя. Тем не менее, сейчас у нас появились подробности того, к чему нам готовиться и чего ждать от новинки. А заодно стало понятно, когда она выйдет и чем еще будет примечательна.

Читать далее
Переключение между Wi_Fi
Как настроить автопереключение Wi-Fi на Android

Несмотря на широкое распространение высокоскоростного и, что самое главное, доступного мобильного интернета, все всё равно предпочитают по возможности переключаться на Wi-Fi. Дома, на работе, в гостях – везде, где есть маршрутизатор с интернетом, он не будет стоять без дела. И дело не столько в халяве, сколько в более стабильном и быстром соединении. Однако бывает и такое, что даже Wi-Fi с гигабитным интернетом может тупить и терять сеть, что нередко бывает в торговых центрах и местах массового скопления людей. В таких случаях логичнее всего было бы автоматически переключиться на другой маршрутизатор, но не все знают, что для этого нужно сделать. Рассказываю, как научить этому ваш смартфон на Android.

Читать далее
Новый комментарий