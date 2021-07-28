Как Google упростит переход с iOS на Android

Как перенести данные Android на iOS? На самом деле вариантов довольно много. Это либо мобильные приложения, которые устанавливаются на смартфоны и между ними создаётся пара для обмена данными по воздуху, либо компьютерный софт, требующий одновременного подключения обоих устройств. Но чаще всего пользователи выбирают официальное ПО, которое предлагает, например, Apple. У неё есть своё приложение под названием «Перенос на iOS», позволяющее быстро и относительно беспроблемно пересесть с Android на iOS. Вот только у Google такого приложения почему-то никогда не было. Но скоро будет.

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Google готовится запустить собственное приложение для переноса данных с iOS на Android. Оно будет называться Switch to Android и, как ни странно, выйдет только в App Store. Соответствующее упоминание обнаружилось в приложении для восстановления данных, которое Google на днях выпустила в Google Play.

Как перенести данные с Айфона на Андроид

Выход Switch to Android напрашивался уже довольно давно. До этого момента официальным способом переноса данных с iOS на Android, который предлагала Google, было сохранение резервной копии всех данных из памяти iPhone на Google Диске с последующей загрузкой на смартфон под управлением Android.

Однако теперь Google поняла, что заниматься просто переносом резервных копий – дело мало того, что неблагодарное, так ещё и неэффективное. Несмотря на то что Google Диск работает и на iOS, из-за особенностей системы она не позволяет выгрузить во вражеское облако большую часть данных.

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Switch to Android не выйдет в Google Play, но там ему и нечего делать. Дело в том, что механизм передачи данных нужен только iPhone, а механизм приёмки будет встроен в Android по умолчанию. Точно так же принцип переезда организован на iOS, где отдельного приложения «Перенос на iOS» тоже нет.

Несмотря на то что приложение для переноса данных с iOS на Android ещё не вышло официально инструкция по его использованию уже доступна:

Скачайте приложение Switch to Android из App Store;

Перейдите в «Настройки Wi-Fi» и подключитесь к локальной сети, которую создаст Android-смартфон;

Отключите на iPhone функцию «Найти iPhone» для успешной передачи данных;

Выберите данные, которые хотите перенести, и введите пароль от Apple ID.

Перенести приложения с Айфона на Андроид

Передать приложения с iOS на Android напрямую не получится. Однако Google запишет, какой софт был установлен на iPhone, после чего отыщет в Google Play его аналоги и предложит к установке на Android. Разумеется, это относится только к бесплатным приложениям. А вот за платные придётся заплатить заново.

В приложении «Перенос на iOS» передача данных устроена точно так же. Оно тоже собирает информацию об установленных приложениях, а потом предлагает скачать их из App Store после завершения процедуры копирования. Правда, мой личный опыт показывает, что скачиваются почему-то не все приложения.

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Сложно сказать, когда именно Google выпустит приложение Switch to Android в App Store, но скорее всего это произойдёт уже в обозримом будущем. Я бы сделал ставку на то, что релиз состоится ещё до конца лета. Всё-таки обычно Google включает в своё ПО референсы на другие приложения почти перед самым их запуском.

Главное, чтобы Google реализовала своё приложение лучше, чем это сделала Apple со своим «Переносом на iOS». Дело в том, что фирменная утилита компании из Купертино переносит данные из рук вон плохо, меняя, путая, мешая и забывая многое из того, что следовало бы передать. Даже приложения оно переносит плохо, не говоря уже обо всём остальном.