Xiaomi хочет отказаться от Android? Почему бы и нет

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Иван Кузнецов 0

Xiaomi рассматривает возможность отказа от выпуска смартфонов на Android. На это намекает опрос, который решила провести компания. Его цель заключалась в том, чтобы собрать мнения пользователей о том, какое будущее они видят для MIUI. Первый вариант ответа предполагает независимое существование прошивки в качестве самостоятельной платформы, независимой от Google, а второй – дальнейшее развитие в качестве надстройки для операционной системы Android. Интересно будет посмотреть, что же выберут пользователи.

Смартфон Xiaomi

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Как показал опрос, идея о выделении MIUI в самостоятельную платформу оказалась очень популярной среди пользователей смартфонов Xiaomi. Более 80% высказались за уход прошивки в свободное плавание, и только 20% проголосовали за сохранение статус-кво. Получается, что подавляющее большинство не видит для Xiaomi и Google общего будущего и абсолютно уверено, что MIUI сможет развиваться в отрыве от Android. По их мнению, такой сценарий только укрепит позиции Xiaomi и позволит ей завоевать более ощутимую долю рынка.

Выживет ли Xiaomi без Android

MIUI

MIUI развита лучше, чем чистый Android, но всё-таки несамостоятельна

Несмотря на то что Xiaomi ничего никому не обещала, очевидно, что провести опрос было решено отнюдь не на ровном месте. Даже если китайцы просто забросили удочку, чтобы изучить общественное мнение, скорее всего, идея о том, чтобы уйти в свободное плавание и больше не зависеть от Google, по крайней мере высказывалась в компании вслух. Подтолкнуть Xiaomi к этому вполне могло происходящее с Huawei, лишённой доступа к полноценной версии Android по решению властей США, которым ничто не мешает поступить так же в отношении кого-то ещё.

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Может ли Xiaomi прямо сейчас отказаться от Android и сделать MIUI независимой операционкой? На самом деле этот вопрос гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. С одной стороны, MIUI довольно сильно отличается от Android и выглядит как вполне самостоятельный проект. Но, с другой стороны, MIUI работает на базе Android и не может существовать в отрыве от исходной программной платформы. Правда, и Android нельзя назвать самостоятельной ОС в полной мере, поскольку и она базируется на базе Linux, а не собственного ядра.

Собственная ОС от Xiaomi

Прошивка Xiaomi

MIUI работает на трёх версиях Android сразу

Как бы там ни было, но Xiaomi явно способна сделать собственную платформу. У неё для этого есть и ресурсы, в том числе финансовые и человеческие, и навыки разработки прошивок. Ведь MIUI, на чём бы она там ни базировалась, обладает совершенно не пересекающимся с Android набором функций, довольно сильно отличается от неё внешне и в принципе способна обновляться в совершенном отрыве. Например, MIUI 12 сегодня существует в трёх итерациях, которые работают на базе трёх разных версий Android, и при этом почти не отличаются друг от друга.

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Другое дело, понимают ли пользователи Xiaomi, на что они соглашаются? Ведь если рассудить, то получится, что мало просто создать самостоятельную платформу и перетянуть туда фанатскую аудиторию. Чтобы вдохнуть в неё жизнь, необходимо, чтобы новой операционкой заинтересовались разработчики, которые будут расширять её возможности своим софтом. Если проект покажется им неперспективным, они вряд ли обратят на него внимание, а без достаточных объёмов софта начнётся отток пользователей. А при массовом настрое производителей на выделение своих прошивок в самостоятельные платформы такой исход практически неизбежен.

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