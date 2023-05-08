Классные приложения для Андроид, которых нет на Айфоне

В 2023 году бытует мнение, что iOS и Android — это братья-близнецы, которые мало чем отличаются друг от друга. Одно из важных причин кроется в приложениях из App Store и Google Play: оказывается, для Андроид существует масса программ, которые не имеют аналогов на iOS. Не будем учитывать те, что по тем или иным причинам компании удалили из своих каталогов. Проблема в политике Apple, из-за которой размещение приложений невозможно, а также в закрытости iOS. Читайте об этом ниже и предупредите других, если они планируют купить Айфон.

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Эквалайзер для Айфона

Android позволяет скачать из Google Play сторонние приложения-эквалайзеры и настроить звук на телефоне так, как вам больше нравится. При этом приложения обладают не только готовыми пресетами, но и дополнительными настройками звука вроде виртуализации или усиления басов. Например, в приложении Equalizer можно даже увеличить громкость динамиков в два раза, что очень круто для любого смартфона. При этом настройки звука в стороннем приложении применяются ко всей системе, включая стриминговые сервисы.

А вот на Айфоне таких приложений нет. Есть ограниченные аналоги, которые позволяют прокачивать звук на смартфоне, но предварительно синхронизируются с вашей медиатекой в Apple Music или Spotify. Однако работают они «внутри» себя, то есть, качество звука меняется исключительно внутри приложения-эквалайзера. Все это происходит из-за определенных ограничений iOS и защиты песен DRM, поэтому одни и те же наушники на Android-смартфоне и iPhone звучат совершенно иначе.

Эквалайзер на Андроид

Торрент для смартфона

Торренты актуальны даже в 2023 году: да, нарушать авторские права нехорошо, но что поделать, если западные лейблы или издатели игр ушли из России, а заодно отключили оплату подписок на свои сервисы? В отличие от какого-нибудь 2009 года, теперь скачивать файлы с торрента можно даже через смартфон, а сразу несколько приложений для Android есть в Google Play!

А вот торрентов в App Store нет и не будет, так как магазин приложений Apple — это бизнес, приносящий прибыль. Добавив такие приложения, купертиновцы попросту выстрелят себе в ногу, так как контент, программы, музыку и все остальное пользователи смогут скачать бесплатно. У Google таких заморочек нет, поэтому uTorrent можно спокойно загрузить прямо из магазина приложений.

Торрент для Андроид

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Лаунчер для Андроид

Оформление Андроид-смартфона меняется очень легко: достаточно скачать Nova Launcher или любой другой и установить его, после чего система начнет выглядеть иначе. Поменяются не только значки, но и кнопки с эффектами, а также темы целиком, в которые входят еще и звуки. Так что, довольствоваться тем, как выглядит интерфейс Андроид-смартфона вовсе не обязательно. Можно даже поменять стартовый экран в Android TV, у которого не так много общего с мобильной операционкой.

А вот пользователи iOS снова не у дел. Да, есть обходные пути поменять ярлычки, но это больше похоже на откровенный колхоз, а не кастомизацию здорового человека. Вдобавок делается это все через обходные пути, а сами утилиты оказываются платными. Все, что можно сделать на Айфоне — скрыть экран с приложениями, но возможно это отнюдь не через настройки, а с помощью Фокусирования. В общем, кастомизация — это по-прежнему не про Apple.

Nova Launcher для Андроид

Приложение для водителей на Андроид

Ну, и бонус: приложение с расписанием железнодорожных переездов. Сейчас его нет в Google Play, но можно скачать из других источников. Оно показывает время, когда в населенном пункте идет поезд, поэтому вы сможете выбрать наиболее оптимальное время, чтобы выехать из дома и не встать в пробку.

В App Store не было ничего подобного ни 3-4 года назад, ни сейчас, поэтому ориентироваться можно только на навигатор. Наверняка это связано с тем, что разработчик не извлек никакой выгоды из этой утилиты, поэтому не стал разрабатывать аналог для Айфонов.

Ж/д переезды для Андроид

Зато музыкальные сервисы Яндекс.Музыка и VK Музыка есть на обеих платформах. Но какой лучше выбрать для Андроид? Взвесили все плюсы и минусы обоих приложений в нашей статье.