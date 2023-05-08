Классные приложения для Андроид, которых нет на Айфоне

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Иван Герасимов

В 2023 году бытует мнение, что iOS и Android — это братья-близнецы, которые мало чем отличаются друг от друга. Одно из важных причин кроется в приложениях из App Store и Google Play: оказывается, для Андроид существует масса программ, которые не имеют аналогов на iOS. Не будем учитывать те, что по тем или иным причинам компании удалили из своих каталогов. Проблема в политике Apple, из-за которой размещение приложений невозможно, а также в закрытости iOS. Читайте об этом ниже и предупредите других, если они планируют купить Айфон.

Классные приложения для Андроид, которых нет на Айфоне. Вот несколько приложений для Андроид, аналогов которых вы не найдете на Айфоне. Фото.

Вот несколько приложений для Андроид, аналогов которых вы не найдете на Айфоне

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Эквалайзер для Айфона

Android позволяет скачать из Google Play сторонние приложения-эквалайзеры и настроить звук на телефоне так, как вам больше нравится. При этом приложения обладают не только готовыми пресетами, но и дополнительными настройками звука вроде виртуализации или усиления басов. Например, в приложении Equalizer можно даже увеличить громкость динамиков в два раза, что очень круто для любого смартфона. При этом настройки звука в стороннем приложении применяются ко всей системе, включая стриминговые сервисы.

Эквалайзер для Айфона. На Андроиде настройки эквалайзера применимы ко всей системе. Фото.

На Андроиде настройки эквалайзера применимы ко всей системе

А вот на Айфоне таких приложений нет. Есть ограниченные аналоги, которые позволяют прокачивать звук на смартфоне, но предварительно синхронизируются с вашей медиатекой в Apple Music или Spotify. Однако работают они «внутри» себя, то есть, качество звука меняется исключительно внутри приложения-эквалайзера. Все это происходит из-за определенных ограничений iOS и защиты песен DRM, поэтому одни и те же наушники на Android-смартфоне и iPhone звучат совершенно иначе.

Эквалайзер на Андроид

Торрент для смартфона

Торренты актуальны даже в 2023 году: да, нарушать авторские права нехорошо, но что поделать, если западные лейблы или издатели игр ушли из России, а заодно отключили оплату подписок на свои сервисы? В отличие от какого-нибудь 2009 года, теперь скачивать файлы с торрента можно даже через смартфон, а сразу несколько приложений для Android есть в Google Play!

Торрент для смартфона. Торрентом можно пользоваться на Андроид, а на iOS они запрещены. Фото.

Торрентом можно пользоваться на Андроид, а на iOS они запрещены

А вот торрентов в App Store нет и не будет, так как магазин приложений Apple — это бизнес, приносящий прибыль. Добавив такие приложения, купертиновцы попросту выстрелят себе в ногу, так как контент, программы, музыку и все остальное пользователи смогут скачать бесплатно. У Google таких заморочек нет, поэтому uTorrent можно спокойно загрузить прямо из магазина приложений.

Торрент для Андроид

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Лаунчер для Андроид

Оформление Андроид-смартфона меняется очень легко: достаточно скачать Nova Launcher или любой другой и установить его, после чего система начнет выглядеть иначе. Поменяются не только значки, но и кнопки с эффектами, а также темы целиком, в которые входят еще и звуки. Так что, довольствоваться тем, как выглядит интерфейс Андроид-смартфона вовсе не обязательно. Можно даже поменять стартовый экран в Android TV, у которого не так много общего с мобильной операционкой.

Лаунчер для Андроид. На iOS поменять лаунчер нельзя — система всегда в «стоковом» состоянии. Фото.

На iOS поменять лаунчер нельзя — система всегда в «стоковом» состоянии

А вот пользователи iOS снова не у дел. Да, есть обходные пути поменять ярлычки, но это больше похоже на откровенный колхоз, а не кастомизацию здорового человека. Вдобавок делается это все через обходные пути, а сами утилиты оказываются платными. Все, что можно сделать на Айфоне — скрыть экран с приложениями, но возможно это отнюдь не через настройки, а с помощью Фокусирования. В общем, кастомизация — это по-прежнему не про Apple.

Nova Launcher для Андроид

Приложение для водителей на Андроид

Приложение для водителей на Андроид. Приложение с ж/д переездами — очень удобное решение. Фото.

Приложение с ж/д переездами — очень удобное решение

Ну, и бонус: приложение с расписанием железнодорожных переездов. Сейчас его нет в Google Play, но можно скачать из других источников. Оно показывает время, когда в населенном пункте идет поезд, поэтому вы сможете выбрать наиболее оптимальное время, чтобы выехать из дома и не встать в пробку.

В App Store не было ничего подобного ни 3-4 года назад, ни сейчас, поэтому ориентироваться можно только на навигатор. Наверняка это связано с тем, что разработчик не извлек никакой выгоды из этой утилиты, поэтому не стал разрабатывать аналог для Айфонов.

Ж/д переезды для Андроид

Зато музыкальные сервисы Яндекс.Музыка и VK Музыка есть на обеих платформах. Но какой лучше выбрать для Андроид? Взвесили все плюсы и минусы обоих приложений в нашей статье.

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