Для чего нужна боковая панель Xiaomi и как ее отключить

Смартфоны Xiaomi, а также устройства суббрендов Redmi и POCO, работают под управлением фирменной оболочки MIUI, имеющей целый ряд интересных функций. Мы периодически о них рассказываем, и сегодня пришло время поговорить о такой фишке как боковая панель. Свой конечный вид она приобрела в MIUI 13 и сейчас представляет из себя довольно противоречивый элемент, который для одних людей будет очень полезен, а другим покажется совершенно ненужной функцией.
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Зачем нужна боковая панель на Андроид
Стоит признать, что боковая панель — это изобретение отнюдь не Xiaomi. Она присутствует и на устройствах других марок, будь то HONOR или Samsung, однако называется там немного иначе. К примеру, боковая панель Самсунг именуется как Edge. Но принципиальной роли это не играет.
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Как и на других смартфонах, боковая панель Xiaomi представлена полупрозрачной полосой, которая по умолчанию отображается в левой части экрана. Сделав свайп вправо, вы развернете ее, и перед вами появятся ярлыки часто используемых приложений. Нажмите на один из них, чтобы запустить программу в режиме плавающего окна.
Таким образом, боковая панель Xiaomi — это инструмент многозадачности на Андроид, позволяющий быстро получать доступ к важным приложениям, если хочется работать в нескольких программах одновременно. Вместе с тем на китайских смартфонах функция имеет много дополнительных возможностей, которые вы оцените в софте для просмотра видео и в играх.
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Инструменты для видео Xiaomi
Если открыть боковую панель Xiaomi в YouTube или другом приложении для просмотра видео, помимо списка часто используемых программ вы увидите дополнительные инструменты. На всех смартфонах с MIUI 13 и выше по умолчанию доступны: запись экрана, кнопка создания скриншота, трансляция на другое устройство и воспроизведение звука после блокировки экрана. Последняя функция, как вы должны были догадаться, является альтернативой YouTube Premium, ведь только обладатели подписки могут без вспомогательных инструментов слушать Ютуб в фоне.
На более дорогих устройствах Xiaomi, имеющих под капотом мощный процессор, помимо обозначенных выше функций есть еще несколько очень крутых инструментов:
- Масштабирование изображения. Увеличение разрешения видео за счет нейросетевой обработки.
- Стиль. Наложение одного из предложенных фильтров.
- Изображение. Здесь доступна функция MEMC, увеличивающая частоту кадров видео и делающая картинку более плавной.
- Dolby Atmos. Раздел для активации звуковых эффектов Dolby`, позволяющих сделать голоса героев видео более четкими.
- Звук. Здесь представлено два спецэффекта для просмотра видео в наушниках: виртуальный иммерсивный звук и пространственное аудио.
Получить доступ к этим функциям можно только через боковую панель на телефоне. Никак иначе MEMC или апскейл видео включить не получится. Но опять же замечу, что инструменты улучшения картинки и звука доступны только на флагманских и околофлагманских смартфонах Xiaomi и POCO.
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Game Turbo на Xiaomi
В играх боковая панель телефона сопровождается интерфейсом утилиты Game Turbo. Здесь есть кнопки запуска ускорения Xiaomi, очистки ОЗУ и ПЗУ. Кроме того, представлен быстрый доступ к активации режима «Не беспокоить», функций создания снимка и записи экрана, а также трансляции.
На некоторых смартфонах еще присутствует опция изменения голоса на Андроид. Этой теме мы посвящали отдельный материал на нашем сайте, и только Xiaomi позволяет активировать забавную функцию прямо через боковую панель. Что ж, отличный способ устроить розыгрыш по телефону или в игре.
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Как убрать боковую панель на Xiaomi
Для меня боковая панель Xiaomi имеет один существенный недостаток — она видимая. Полупрозрачная полоска все время отображается в углу экрана и порой очень сильно раздражает. К сожалению, сделать ее полностью невидимой нельзя, зато можно снять боковую панель:
- Открываем настройки смартфона.
- Через поиск ищем раздел «Боковая панель».
- Выключаем все переключатели.
При желании вы можете включить боковую панель только в отдельных сценариях. Например, в играх или приложениях для просмотра видео. Впрочем, и это далеко не все настройки боковой панели.
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Настройка боковой панели Xiaomi
Во-первых, вы можете переместить боковую панель. Для этого задержите на ней палец и перетащите полоску вправо, опустите чуть ниже или, напротив, поднимите вверх. Во-вторых, в разделе настроек «Боковая панель» можно самостоятельно отметить игры и приложения, где она будет отображаться.
Наконец, если открыть боковую панель и пролистать список программ вниз, вы увидите кнопку «+». Нажав ее, вы сможете удалить лишние и добавить нужные приложения, так как по умолчанию их список составляется автоматически, отталкиваясь от того, каким софтом владелец смартфона пользуется чаще всего.