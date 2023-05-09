Для чего нужна боковая панель Xiaomi и как ее отключить

Смартфоны Xiaomi, а также устройства суббрендов Redmi и POCO, работают под управлением фирменной оболочки MIUI, имеющей целый ряд интересных функций. Мы периодически о них рассказываем, и сегодня пришло время поговорить о такой фишке как боковая панель. Свой конечный вид она приобрела в MIUI 13 и сейчас представляет из себя довольно противоречивый элемент, который для одних людей будет очень полезен, а другим покажется совершенно ненужной функцией.

Зачем нужна боковая панель на Андроид

Стоит признать, что боковая панель — это изобретение отнюдь не Xiaomi. Она присутствует и на устройствах других марок, будь то HONOR или Samsung, однако называется там немного иначе. К примеру, боковая панель Самсунг именуется как Edge. Но принципиальной роли это не играет.

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Как и на других смартфонах, боковая панель Xiaomi представлена полупрозрачной полосой, которая по умолчанию отображается в левой части экрана. Сделав свайп вправо, вы развернете ее, и перед вами появятся ярлыки часто используемых приложений. Нажмите на один из них, чтобы запустить программу в режиме плавающего окна.

Таким образом, боковая панель Xiaomi — это инструмент многозадачности на Андроид, позволяющий быстро получать доступ к важным приложениям, если хочется работать в нескольких программах одновременно. Вместе с тем на китайских смартфонах функция имеет много дополнительных возможностей, которые вы оцените в софте для просмотра видео и в играх.

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Инструменты для видео Xiaomi

Если открыть боковую панель Xiaomi в YouTube или другом приложении для просмотра видео, помимо списка часто используемых программ вы увидите дополнительные инструменты. На всех смартфонах с MIUI 13 и выше по умолчанию доступны: запись экрана, кнопка создания скриншота, трансляция на другое устройство и воспроизведение звука после блокировки экрана. Последняя функция, как вы должны были догадаться, является альтернативой YouTube Premium, ведь только обладатели подписки могут без вспомогательных инструментов слушать Ютуб в фоне.

На более дорогих устройствах Xiaomi, имеющих под капотом мощный процессор, помимо обозначенных выше функций есть еще несколько очень крутых инструментов:

Масштабирование изображения. Увеличение разрешения видео за счет нейросетевой обработки.

Увеличение разрешения видео за счет нейросетевой обработки. Стиль. Наложение одного из предложенных фильтров.

Наложение одного из предложенных фильтров. Изображение. Здесь доступна функция MEMC, увеличивающая частоту кадров видео и делающая картинку более плавной.

Здесь доступна функция MEMC, увеличивающая частоту кадров видео и делающая картинку более плавной. Dolby Atmos. Раздел для активации звуковых эффектов Dolby`, позволяющих сделать голоса героев видео более четкими.

Раздел для активации звуковых эффектов Dolby`, позволяющих сделать голоса героев видео более четкими. Звук. Здесь представлено два спецэффекта для просмотра видео в наушниках: виртуальный иммерсивный звук и пространственное аудио.

Получить доступ к этим функциям можно только через боковую панель на телефоне. Никак иначе MEMC или апскейл видео включить не получится. Но опять же замечу, что инструменты улучшения картинки и звука доступны только на флагманских и околофлагманских смартфонах Xiaomi и POCO.

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Game Turbo на Xiaomi

В играх боковая панель телефона сопровождается интерфейсом утилиты Game Turbo. Здесь есть кнопки запуска ускорения Xiaomi, очистки ОЗУ и ПЗУ. Кроме того, представлен быстрый доступ к активации режима «Не беспокоить», функций создания снимка и записи экрана, а также трансляции.

На некоторых смартфонах еще присутствует опция изменения голоса на Андроид. Этой теме мы посвящали отдельный материал на нашем сайте, и только Xiaomi позволяет активировать забавную функцию прямо через боковую панель. Что ж, отличный способ устроить розыгрыш по телефону или в игре.

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Как убрать боковую панель на Xiaomi

Для меня боковая панель Xiaomi имеет один существенный недостаток — она видимая. Полупрозрачная полоска все время отображается в углу экрана и порой очень сильно раздражает. К сожалению, сделать ее полностью невидимой нельзя, зато можно снять боковую панель:

Открываем настройки смартфона. Через поиск ищем раздел «Боковая панель». Выключаем все переключатели.

При желании вы можете включить боковую панель только в отдельных сценариях. Например, в играх или приложениях для просмотра видео. Впрочем, и это далеко не все настройки боковой панели.

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Настройка боковой панели Xiaomi

Во-первых, вы можете переместить боковую панель. Для этого задержите на ней палец и перетащите полоску вправо, опустите чуть ниже или, напротив, поднимите вверх. Во-вторых, в разделе настроек «Боковая панель» можно самостоятельно отметить игры и приложения, где она будет отображаться.

Наконец, если открыть боковую панель и пролистать список программ вниз, вы увидите кнопку «+». Нажав ее, вы сможете удалить лишние и добавить нужные приложения, так как по умолчанию их список составляется автоматически, отталкиваясь от того, каким софтом владелец смартфона пользуется чаще всего.