Google выпустила пакетное обновление для Android. Что нового

Android – уникальная платформа, которой неважны системные обновления как таковые. В отличие от iOS, которая повязана на новых версиях и не может развиваться никак иначе, возможности Android могут расширяться самыми разными способами. Это и сторонние оболочки производителей, и обновления Google Play, и пакетные обновления в составе фирменных сервисов поискового гиганта. В результате, даже если смартфон уже официально не поддерживается, по факту он всё ещё может обновляться и получать новые функции. Совсем как в весеннем пакете обновлений.

Обновление вхолостую, или Что не так с Android 12

Google объявила о выходе пакетного обновления, которое получат пользователи устройств под управлением Android. На самом деле это совершенно обычная практика для компании, которая пополняет функциональные возможности Android, используя для этого собственные сервисы вроде «Google Фото», Chrome, Google Maps и т.д. по отдельности. Однако на этот раз почему-то разработчики поискового гиганта решили выпустить сразу несколько обновлений своих сервисов, сочтя пакетный апдейт самым оптимальным вариантом.

Новые функции Android 2021

Функциональное наполнение пакетного обновления нельзя назвать богатым – там всего три знаковых нововведения, но зато каких:

Проверка надёжности паролей. Эта функция является частью инструмента автозаполнения. Она анализирует сохранность учётных данных и в момент авторизации предупреждает пользователя, если пароль был обнаружен в одной из баз данных со взломанными аккаунтами. Уведомление, которое отправит система, позволит перейти ко всему списку паролей и изучить, какие из них числятся взломанными, чтобы при необходимости предпринять соответствующие меры.

Планирование отправки сообщений. Благодаря этой функции пользователи приложения «Сообщения» от Google смогут написать сообщение заранее и назначить точное время отправки. Она пригодится на случай, если вы хотите поздравить кого-то с днём рождения по SMS прямо в 0:00, но собираетесь лечь спать, либо если у вас есть друзья или родственники, проживающие в других часовых поясах. Тогда вы пишете послание и просто планируете его отправку на комфортное для вас и для них время.

Как использовать Apple Maps на Android

Улучшенный режим TalkBack. Это специальный режим для пользователей с ограниченными возможностями, который позволяет смартфону комментировать все действия, которые выполняются в данный момент. Однако теперь Google улучшила взаимодействие с аппаратом в этом режиме, добавив поддержку жестов и новых инструментов для взаимодействия с мультимедийными элементами. Включить его можно в «Настройках» операционной системы, но пользователям без ограничений он никак не поможет.

Кроме того, есть и ряд более мелких нововведений:

Поддержка ночного режима в Google Maps

Поддержка встроенных игр в Android Auto

Персональные результаты Google Ассистента

Использование некоторых функций Ассистента на заблокированном экране

Обновление старых смартфонов на Android

Несмотря на то что все нововведения будут добираться до пользователей в составе обновлений соответствующих приложений, сама Google называет это именно пакетным обновлением операционной системы. Видимо, таким образом в компании подчёркивают значимость предстоящих нововведений, но, поскольку не могут выпустить их в составе системного апдейта, вынуждены вот таким нехитрым способом выходить из ситуации. В конце концов, какая пользователям разница, как именно обновление до них добралось?

Буфер обмена Android: как его посмотреть, закрепить или удалить оттуда данные

Установить почти все эти обновления смогут только пользователи устройств под управлением Android 9. Несмотря на то что Google сделала исключение для пользователей Android 6, которые получат усовершенствованный Android Auto, остальные функции им не светят. Не очень понятно, с чем это связано. Ведь планирование сообщений и проверка паролей – явно функции не очень ресурсоёмкие, а значит, компания вполне могла реализовать их и на более старых устройствах. Из этого можно сделать вывод, что причина всему – сугубо концептуальная.