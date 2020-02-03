Android – далеко не совершенная операционная система, которая, однако, во многом в лучшую сторону отличается от iOS. Нет, я не буду сейчас распинаться о преимуществах открытости и обширных возможностях кастомизации, хотя и о них нельзя забывать. На мой взгляд, Android выигрывает у iOS, как ни странно, своей стабильностью. Ведь мобильная операционка от Google ещё ни разу не становилась жертвой «символов смерти», а соперничать с iOS 13 по количеству багов и недоработок, пожалуй, не смогла даже Android Jelly Bean. Однако и на Android порой бывает проруха.

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В Android 9 Pie обнаружился баг, который провоцирует удаление фотографий и других файлов, заметили пользователи официального форума технической поддержки Google. Это могут быть и изображения рабочего стола, и видеозаписи, и APK-файлы приложений. Тем не менее, софт, установленный из Google Play, удалению не подлежит. Такая избирательность бага говорит о том, что он, скорее всего, скрывается в том разделе файловой системы, который отвечает за хранение информации, загруженной из интернета.

Удаляются фото. Что делать

По словам затронутых пользователей, удаление не происходит незаметно, а случается только в случае переименования папки «Загрузки» либо переноса файла из раздела с загрузками в любую другую папку. Конечно, можно было подумать, что проблема состоит в том, что некоторые пользователи просто забывают, куда переносят фотографии, однако непрерывный рост числа тех, кто столкнулся с проблемой, явственно говорит об обратном. В конце концов, как говорил папа дяди Фёдора из «Простоквашино», все вместе только гриппом болеют, а с ума сходят обычно по очереди.

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Учитывая, что для того, чтобы спровоцировать удаление фотографии или любого другого файла, загруженного из интернета, нужно совершить активное действие, бороться с проявлениями бага оказывается довольно просто. Всего-то и нужно, что отказаться от транспортировки скачанных данных между разделами операционной системы, во всяком случае, до момента выхода обновления с исправлением. Да, пожалуй, это окажет негативное влияние на удобство использования смартфона, но зато гарантированно убережёт важные данные от самопроизвольного удаления.

Почему не выходят обновления Android

Другое дело, что пока непонятно, как долго пользователям затронутых устройств придётся терпеть эти неудобства. Ведь Google, конечно, может выпустить обновление с исправлением хоть сейчас, вот только гарантированно достигнет оно только фирменных смартфонов, тогда как владельцам всех остальных аппаратов остаётся только ждать и надеяться на сознательность их производителей. Ведь если многие компании отказываются адаптировать ежемесячные патчи безопасности даже для флагманов, что и говорить о бюджетных моделях, для которых единственной сборкой ОС остаётся установленная с завода.

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Наплевательское отношение производителей даже к флагманским смартфоном — это отнюдь не выдумки. Я сам недавно стал жертвой этой халатности, которую так и подмывает назвать преступной. Дело в том, что нежданно-негаданно мой Honor View 20, ещё вчера относившийся если не к флагманской, то как минимум к субфлагманской линейке и имевший топовое железо, вдруг перестал получать обновления безопасности. Почему так вышло, лично мне сказать сложно, потому что с момента выхода смартфона на рынок прошёл всего год, а значит, его поддержка должна продолжаться ещё не менее двух. Но почему-то Huawei решила, что обновления — это не про неё и просто наплевала на фирменный аппарат, который, я уверен, оказался далеко не единственным в списке забытых.