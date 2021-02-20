Обновление вхолостую, или Что не так с Android 12

На этой неделе Google запустила программу бета-тестирования Android 12. Несмотря на то что перед нами пока только первая сборка для разработчиков, у которой даже не было официальной презентации, это не помешало нам разобраться в произошедших изменениях и худо-бедно понять, чего ждать от обновления к моменту выхода финальной версии. Новая дизайнерская концепция, перечень нововведений и степень заимствований – всё это позволяет сформировать вполне чёткое впечатление о ценности Android 12, которая, по моим скромным прикидкам, оказывается довольно невысокой.

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Для начала предлагаю определиться с понятиями и чётко понять для себя, зачем вообще нужны обновления? Помимо исправлений багов и уязвимостей, они должны нести в себе какие-то кардинально новые функции, которые невозможно реализовать при помощи стороннего ПО. Например, технологии распознавания лиц, удалённого управления автомобилями или, на худой конец, создания пролистываемых скриншотов, которые хоть и выглядят как чрезвычайно примитивная штука, всё-таки имеют для многих из нас определённую ценность.

Новые функции Android 12

Так вот, если мы изучим перечень нововведений, которые Google заготовила для Android 12, то поймём, что никакой особенно весомой ценности обновление не несёт. Вот, посмотрите, что нас ждёт:

Управление постукиваниями по задней крышке;

Поддержка пролистываемых скриншотов;

Продвинутая функция резервного копирования;

Функция сгрузки неиспользуемых приложений;

Игровой режим (отключает уведомления, блокирует поворот экрана и т.д.);

Улучшенный поворот экрана (на основе данных от фронталки);

Улучшенный режим многозадачности;

Поддержка VPN-протокола WireGuard;

Анти-трекинговая система в приложениях;

Компактный режим экрана;

Индикатор активности камеры и микрофона;

Запрет сторонних инструментов оплаты в Google Play.

Как видите, ничего принципиально нового здесь нет. Всё это уже было реализовано в сторонних оболочках, которые производители устанавливают на свои смартфоны. Возьмите хотя бы EMUI 11, которая построена на базе Android 10. Там вы найдёте большую часть всех функций, которые Google подаёт как нововведения Android 12. А ведь в основе EMUI 11 лежит версия операционной системы, которой в этом году исполнится целых два года. Но там есть и пролистываемые скриншоты, и компактный режим экрана, и нормальный поворот экрана, который не срабатывает ложно, и всё остальное.

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Да, ни в одной оболочке не было анти-трекинговой системы, которая мешала бы разработчикам отслеживать пользователей в приложениях, а потом продавать собранные данные рекламным сетям. В равной степени никто из производителей не мог установить запрет на использование разработчиками сторонних инструментов оплаты в приложениях. Поэтому только эти нововведения можно называть реальными нововведениями. Другое дело, что они будут реализованы только в интересах самой Google.

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Запрет на использование сторонних инструментов оплаты повысит собираемость комиссионных сборов за встроенные покупки, а реализация анти-трекинговой системы является для Google вопросом поддержания собственного авторитета. Ведь, если помните, после того как Apple установила запрет на сбор данных пользователей без их ведома, Google пришлось ему подчиниться и отказаться от слежки в своих приложениях на iOS. Тогда Google испугалась, что пользователи могут уйти с Android, почувствовав себя не клиентами, а товаром.

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В общем, к чему это я всё? Ждать выхода Android 12 вам, если вы не владелец смартфона на чистом Android, вам совершенно ни к чему. Ничего принципиально нового вас там не ждёт. Другое дело, что если производитель вашего аппарата сам решит чем-то разбавить тот скудный набор нововведений, предложенных Google, а такое наверняка будет. Но в этом случае Android 12 ему вряд ли понадобится. Huawei уже доказала, что как таковое обновление исходной платформы для обновления функционального ряда смартфонов не требуется. А раз так, то зачем нам вообще Android 12?