Как Google изменит многозадачность в Android 12

Многозадачность – это штука, которой ещё недавно (относительно, конечно) на мобильных устройствах в принципе не существовало. Об этом мало кто знает, но лет, наверное, 12 назад приложения не сохранялись в оперативной памяти смартфона и не позволяли переключаться между ними в реальном времени. То есть для того, чтобы перейти в новую программу, вам нужно было завершить все дела в предыдущей, потому что иначе вы рисковали потерять весь накопленный прогресс. С тех пор многое изменилось, но варианты развития многозадачности на Android по-прежнему остаются.

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С выходом Android 12 режим многозадачности претерпит некоторые изменения, направленные на улучшение работы с несколькими приложениями одновременно. По замыслу Google, он сможет демонстрировать в одной карточке две программы сразу, если они запущены в режиме Split Screen.

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Сдвоенная карточка приложений будет выглядеть так, как показано на скриншоте сверху. Это нужно для того, чтобы пользователи могли запускать сразу несколько пар приложений, а потом быстро между ними переключаться. Ведь нередко бывает так, что целесообразнее использовать сразу две программы, а не одну.

Несмотря на то что режим Split Screen, позволяющий запускать на экране смартфона два приложения сразу, они были несовместимы с многозадачностью. Из-за этого, если пользователь хотел переключиться на другую программу, он терял запущенную ранее пару и был вынужден формировать её заново. Это занимало больше времени и снижало продуктивность.

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Впрочем, назвать желание Google допустить пары приложений к работе с многозадачностью сложно назвать настоящим откровением. Дело в том, что Samsung уже реализовала у себя в прошивке такой механизм, который по-простому назвала «Пары приложений». Благодаря им пользователи максимально эффективно используют большие экраны своих смартфонов, занимая их пространство не одним, а двумя программами, когда это действительно нужно.

Split Screen в многозадачности

Однако одной только совместимости режима Split Screen с многозадачностью явно будет недостаточно. Ведь, помимо того, что иногда пользователям приходится запускать по два приложения, некоторые из них представляют наибольшую пользу только в паре с другим. То есть было бы здорово, если бы пары можно было запускать сразу по нажатию на специальные ярлыки на рабочем столе, не формируя их вручную. У Samsung такая штука тоже есть — она позволяет совмещать большинство штатных и сторонних приложений.

Правда, тут есть одна загвоздка, и она состоит в оптимизации приложений под режим Split Screen. Всё-таки без должной прорисовки некоторые программы становятся абсолютно бесполезными, если их запускать в паре с другими. Половинчатое пространство скрадывает их полезные свойства и не позволяет с удобством взаимодействовать с ними. Поэтому одного только желания Google увлечь пользователей настоящей многозадачностью дело не обойдётся.

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Вспомните, как это реализовано у Apple. На iOS запускать в режиме Split Screen можно только некоторые приложения, потому что в Купертино понимают, что бездумное совмещение не принесёт пользователям никакой пользы. В связи с этим Google следует сделать так, чтобы разработчики заинтересовались адаптацией своих программ под режим парного использования и внесли в их интерфейс необходимые изменения.

Вообще, многозадачность на Android давно требует какого-то преобразования. Дело в том, что увеличение экранов современных смартфонов уже давно позволяет запускать на них несколько приложений разом, но Google и её партнёры из числа производителей до сих пор не придумали, как сделать это по-настоящему удобно. Просто, на мой взгляд, текущая реализация, которая предполагает деление экрана надвое, — это серьёзный компромисс, мешающий популярности многозадачности как таковой.