Почему у Apple Watch нет реальных аналогов для Android

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Иван Кузнецов 1

Смарт-часы – далеко не самая популярная категория гаджетов среди пользователей Android. Исторически так сложилось, что наибольший интерес у последних вызывали именно фитнес-браслеты, которые при невысокой цене предлагали вполне себе неплохой набор функций – от оповещения о входящих звонках и уведомлениях до отслеживания сна и измерения уровня кислорода в крови. По сути, в этом нет ничего необычного. Но ведь не всем нужен недорогой носимый аксессуар. Наверняка кто-то хочет заполучить смарт-часы, которые будут являться полноценным аналогом Apple Watch для Android. Жаль, но таких нет.

Apple Watch

Основная причина, по которой у Apple Watch нет конкурентов на рынке Android, заключается в отсутствии интереса Google к теме смарт-часов

Какой удар Apple нанесла по Android в 2020 году

Несмотря на многократные попытки производителей выпустить собственное подобие Apple Watch для Android, никому из них это так и не удалось, и все они неизменно скатывались во что-то совершенно безынтересное для публики. Ведь Apple Watch – это не просто узнаваемый дизайн, высокая цена и операционная система watchOS. Это нечто куда большее. Разбираемся, чем так уникальны фирменные смарт-часы Apple, что никто другой до сих пор не смог не то что создать их аналог или по крайней мере приблизиться к этому.

Чем Apple Watch отличаются от других смарт-часов

Pebble Watch

Apple Watch вышли в очень удачное время, когда как таковых конкурентов у них ещё не было

Что делает Apple Watch самими собой? Очевидно, что на популярности Apple Watch отразилось как минимум два фактора. Это подход компании к развитию своих смарт-часов и банальное отсутствие конкурентов на момент их выхода. Хоть к тому моменту на рынке уже были часы на Android Wear, они сильно уступали даже черно-белым Pebble Watch, которые завоёвывали рынок даже без вменяемой операционной системы, но едва ли могли напрямую конкурировать с Apple Watch. То есть Apple просто раньше других предложила рынку вменяемое решение, и рынок на него отозвался.

Почему Apple близка к очередному провалу

С тех пор прошло много лет, и Android Wear возмужала и превратилась в Wear OS, но по ней до сих пор видно, что Google совершенно неинтересно её развивать. Поэтому её функциональность стоит на одном и том же уровне уже несколько лет. Соответственно, производители игнорируют носимую платформу поискового гиганта, понимая, что в текущих условиях им не удастся не то что конкурировать с Apple Watch, но даже предложить пользователям Android что-то более вменяемое, чем им могут предложить фитнес-браслеты.

Какие болезни выявляют Apple Watch

ЭКГ

Функция снятия показаний ЭКГ вылилась из одного из таких же исследований

Если вам кажется, что это пустые слова, посмотрите, в скольких исследованиях за последнее время принимали участие Apple Watch.

  • Апноэ во сне. Apple и учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско научили Apple Watch определять непроизвольную остановку дыхания во сне при помощи приложения Cardiogram с точностью до 90%.
  • Гипертония. При помощи специализированного программного обеспечения Apple смогла обучить пульсометр считывать силу кровотока в запястье для определения повышенного давления.

По образу и подобию: Qualcomm хочет, чтобы её процессоры были как у Apple

  • Заражение инфекцией. Борьба с инфекцией предполагает доставку к месту заражения специальных антител через кровь и небольшое повышение температуры. Apple Watch научились считывать эти показатели, фиксируя инфицирование.
  • Деменция. Определить старческое слабоумие на ранней стадии довольно сложно, поскольку обычно заранее никто не знает о нём. Но Apple Watch, считывая различные показатели – от походки до скорости взаимодействия с интерфейсом, определяют признаки этого расстройства ещё до того, как это станет заметно окружающим.

Почему Apple Watch лучше других

Galaxy Watch Active

Samsung научила Galaxy Watch Active 2 измерять давление, но это не сделало часы популярными

Несмотря на то что эти исследования проводятся прямо сейчас, нет никаких гарантий, что они окажутся эффективно применимыми в реальной жизни. Однако история знает несколько успешных исследований, которые привели к расширению функциональных возможностей Apple Watch. Это и функция считывания ЭКГ, и измерение уровня кислорода в крови, и фиксация падений, и определение признаков аритмии при помощи пульсометра. Но почему все те же самые исследования не могут провести остальные производители?

Xiaomi больше не сможет продавать свои планшеты в России из-за Apple

Как ни странно, но дело отнюдь не в оборудовании, а в коммерческой выгоде исследований. Ведь если Apple может себе позволить вкладываться в исследования, которые проводятся по несколько лет и стоят немалых денег, то Samsung, LG, OnePlus и другие не могут этого сделать. Они просто понимают, что эти вложения с большой долей вероятности не окупятся. В результате Apple Watch планомерно совершенствуются, становясь лучше, а рынок смарт-часов для Android стагнирует, не имея возможности конкурировать с фитнес-браслетами.

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1 комментарий Оставить свой
  1. alex86m6

    Ну тут «кому что нужно». Мне достаточно функционала Huawei Watch GT 2e
    — С них нельзя ответить на зваонок — отлично! То, что надо. Я вижу кто звонит. Достаточно.
    — Нельзя установить «сторонний софт». Еще лучше. Зачем? Для софта есть смартфон.

    можно еще бы дописать, но смысл? Выбор гаджетов огромен. От браслетов, то супер-умных «часов».

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