Почему у Apple Watch нет реальных аналогов для Android

Смарт-часы – далеко не самая популярная категория гаджетов среди пользователей Android. Исторически так сложилось, что наибольший интерес у последних вызывали именно фитнес-браслеты, которые при невысокой цене предлагали вполне себе неплохой набор функций – от оповещения о входящих звонках и уведомлениях до отслеживания сна и измерения уровня кислорода в крови. По сути, в этом нет ничего необычного. Но ведь не всем нужен недорогой носимый аксессуар. Наверняка кто-то хочет заполучить смарт-часы, которые будут являться полноценным аналогом Apple Watch для Android. Жаль, но таких нет.

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Несмотря на многократные попытки производителей выпустить собственное подобие Apple Watch для Android, никому из них это так и не удалось, и все они неизменно скатывались во что-то совершенно безынтересное для публики. Ведь Apple Watch – это не просто узнаваемый дизайн, высокая цена и операционная система watchOS. Это нечто куда большее. Разбираемся, чем так уникальны фирменные смарт-часы Apple, что никто другой до сих пор не смог не то что создать их аналог или по крайней мере приблизиться к этому.

Чем Apple Watch отличаются от других смарт-часов

Что делает Apple Watch самими собой? Очевидно, что на популярности Apple Watch отразилось как минимум два фактора. Это подход компании к развитию своих смарт-часов и банальное отсутствие конкурентов на момент их выхода. Хоть к тому моменту на рынке уже были часы на Android Wear, они сильно уступали даже черно-белым Pebble Watch, которые завоёвывали рынок даже без вменяемой операционной системы, но едва ли могли напрямую конкурировать с Apple Watch. То есть Apple просто раньше других предложила рынку вменяемое решение, и рынок на него отозвался.

Почему Apple близка к очередному провалу

С тех пор прошло много лет, и Android Wear возмужала и превратилась в Wear OS, но по ней до сих пор видно, что Google совершенно неинтересно её развивать. Поэтому её функциональность стоит на одном и том же уровне уже несколько лет. Соответственно, производители игнорируют носимую платформу поискового гиганта, понимая, что в текущих условиях им не удастся не то что конкурировать с Apple Watch, но даже предложить пользователям Android что-то более вменяемое, чем им могут предложить фитнес-браслеты.

Какие болезни выявляют Apple Watch

Если вам кажется, что это пустые слова, посмотрите, в скольких исследованиях за последнее время принимали участие Apple Watch.

Апноэ во сне. Apple и учёные Калифорнийского университета в Сан-Франциско научили Apple Watch определять непроизвольную остановку дыхания во сне при помощи приложения Cardiogram с точностью до 90%.

Гипертония. При помощи специализированного программного обеспечения Apple смогла обучить пульсометр считывать силу кровотока в запястье для определения повышенного давления.

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Заражение инфекцией. Борьба с инфекцией предполагает доставку к месту заражения специальных антител через кровь и небольшое повышение температуры. Apple Watch научились считывать эти показатели, фиксируя инфицирование.

Деменция. Определить старческое слабоумие на ранней стадии довольно сложно, поскольку обычно заранее никто не знает о нём. Но Apple Watch, считывая различные показатели – от походки до скорости взаимодействия с интерфейсом, определяют признаки этого расстройства ещё до того, как это станет заметно окружающим.

Почему Apple Watch лучше других

Несмотря на то что эти исследования проводятся прямо сейчас, нет никаких гарантий, что они окажутся эффективно применимыми в реальной жизни. Однако история знает несколько успешных исследований, которые привели к расширению функциональных возможностей Apple Watch. Это и функция считывания ЭКГ, и измерение уровня кислорода в крови, и фиксация падений, и определение признаков аритмии при помощи пульсометра. Но почему все те же самые исследования не могут провести остальные производители?

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Как ни странно, но дело отнюдь не в оборудовании, а в коммерческой выгоде исследований. Ведь если Apple может себе позволить вкладываться в исследования, которые проводятся по несколько лет и стоят немалых денег, то Samsung, LG, OnePlus и другие не могут этого сделать. Они просто понимают, что эти вложения с большой долей вероятности не окупятся. В результате Apple Watch планомерно совершенствуются, становясь лучше, а рынок смарт-часов для Android стагнирует, не имея возможности конкурировать с фитнес-браслетами.