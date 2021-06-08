Какие функции Apple слизала у Android для iOS 15

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Иван Кузнецов 0

Вчера Apple представила iOS 15. Это была самая скучная презентация компании за последние 10 лет, что я за ней слежу. Я долго не мог понять, почему мне так не нравится. Ведь и ведущие были разные, и изменений было представлено немало. А потом я понял: я просто уже всё это видел в Android, потому что большая часть нововведений, которые Apple попыталась выдать за собственное переосмысление операционной системы и её функций, уже были у конкурентов. Причём давным-давно.

iOS 15

В iOS 15 больше заимствований, чем в списанной курсовой

Google добавила в приложение «Телефон» удобную функцию из iOS

Несмотря на то что Apple попыталась довольно тщательно замаскировать копирование, по факту, разглядеть в нововведениях iOS признаки функций, к которым давно привыкли пользователи Android, не так уж и сложно. Некоторые из них прямо сразу бросаются в глаза так, что никаких сомнений не остаётся, а на некоторые приходится посмотреть сбоку, чтобы понять, что и они уже были у Симпсонов… ой, у Google.

Что Apple скопировала у Google

Apple явно вдохновлялась Chrome, когда вносила изменения в Safari. Потому что компания из Купертино скопировала у браузера Google и механизм переключения между открытыми вкладками, и функцию их группировки, и даже идею по переносу адресной строки и других элементов управления к нижней части экрана.

Siri

Siri научилась работать без интернета, но не так хорошо, как Google Ассистент

Смешно подумать, но раньше Siri не могла отвечать на вопросы без интернета. Очевидно, эта функция была слизана у Google Pixel. Правда, в Купертино попытались обернуть нововведение в другую оболочку, нежели Google. Крейг Федериги сказал, что это нужно для безопасности, чтобы запросы обрабатывались прямо на устройстве. Но, по сути, это те же яйца, вид сбоку.

Apple, дай списать: Что общего у iOS 14 и Android 12

В iOS 15 уведомления претерпели серьёзные изменения. Правда, если отбросить редизайн, то получится, что система научилась приоретизировать оповещения по степени значимости, а такая возможность на Android была уже давно, а также настраивать профили занятости, в зависимости от которых будут приходить или блокировать те или иные уведомления.

Общие функции Android и iOS

У Google уже давно был сервис «Объектив», который распознавал вообще всё, что угодно. Теперь и Apple решила сделать у себя кое-что похожее. Поэтому в iOS 15 приложение «Фото» обучили распознавать текст на фотографиях. Получилось прикольно, но слишком уж ограниченно с функциональной точки зрения.

iCloud

iCloud стал похожим на Google One, что неплохо

А iCloud+? Это особая надстройка для iCloud, которая копирует две функции у Google: встроенный VPN и безлимитное хранилище для видео. Правда, только для тех видео, которые запишет HomeKit-камера. У Google было всё куда круче: она позволяла сохранять бесплатно вообще любые фото и видео в высоком качестве.

Google запретит слежку на Android как iOS

Обновления безопасности – тоже не собственная придумка Apple. Google уже давно выпускает такие патчи для Android, причём на постоянной основе. Apple же, судя по всему, планирует делать это не регулярно, а ситуативно, в зависимости от наличия багов и уязвимостей. Так что откровения не случилось.

Что лучше: Android или iOS

iOS

В iOS 15 не так много нововведений, и почти все они слизаны у Android

Честно говоря, ничего катастрофического в том, что Apple скопировала часть функций у Android, нет. В конце концов, и Google порой позволяет себе это делать. Другое дело, что iOS 15 почти целиком состоит из заимствований. Будь она курсовой работой, её бы разнесли в пух и прах, но, к счастью, для Apple это не так. Правда, не нужно быть гением, чтобы понять, что у компании банально закончились идеи. Ведь это нужно постараться – говорить целый час о пустом обновлении, которое оказалось даже более бедным, чем iOS 14.5.

Apple представила FaceTime для Android. В чём отличия от версии для iOS

Кто-то, наверное, вспомнит о том, что и Android последних версий тоже не кишат нововведениями. Отчасти это действительно так. Но не нужно забывать, что, во-первых, Google продолжает обновлять устройства на Android через свои приложения и сервисы, расширяя их возможности в течение всего года. А, во-вторых, задача по расширению функций смартфонов так или иначе возложена на производителей, которые наполняют нововведениями свои прошивки самостоятельно. Так что тут плюс точно уходит Google, но никак не Apple.

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