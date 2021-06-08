Какие функции Apple слизала у Android для iOS 15

Вчера Apple представила iOS 15. Это была самая скучная презентация компании за последние 10 лет, что я за ней слежу. Я долго не мог понять, почему мне так не нравится. Ведь и ведущие были разные, и изменений было представлено немало. А потом я понял: я просто уже всё это видел в Android, потому что большая часть нововведений, которые Apple попыталась выдать за собственное переосмысление операционной системы и её функций, уже были у конкурентов. Причём давным-давно.

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Несмотря на то что Apple попыталась довольно тщательно замаскировать копирование, по факту, разглядеть в нововведениях iOS признаки функций, к которым давно привыкли пользователи Android, не так уж и сложно. Некоторые из них прямо сразу бросаются в глаза так, что никаких сомнений не остаётся, а на некоторые приходится посмотреть сбоку, чтобы понять, что и они уже были у Симпсонов… ой, у Google.

Что Apple скопировала у Google

Apple явно вдохновлялась Chrome, когда вносила изменения в Safari. Потому что компания из Купертино скопировала у браузера Google и механизм переключения между открытыми вкладками, и функцию их группировки, и даже идею по переносу адресной строки и других элементов управления к нижней части экрана.

Смешно подумать, но раньше Siri не могла отвечать на вопросы без интернета. Очевидно, эта функция была слизана у Google Pixel. Правда, в Купертино попытались обернуть нововведение в другую оболочку, нежели Google. Крейг Федериги сказал, что это нужно для безопасности, чтобы запросы обрабатывались прямо на устройстве. Но, по сути, это те же яйца, вид сбоку.

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В iOS 15 уведомления претерпели серьёзные изменения. Правда, если отбросить редизайн, то получится, что система научилась приоретизировать оповещения по степени значимости, а такая возможность на Android была уже давно, а также настраивать профили занятости, в зависимости от которых будут приходить или блокировать те или иные уведомления.

Общие функции Android и iOS

У Google уже давно был сервис «Объектив», который распознавал вообще всё, что угодно. Теперь и Apple решила сделать у себя кое-что похожее. Поэтому в iOS 15 приложение «Фото» обучили распознавать текст на фотографиях. Получилось прикольно, но слишком уж ограниченно с функциональной точки зрения.

А iCloud+? Это особая надстройка для iCloud, которая копирует две функции у Google: встроенный VPN и безлимитное хранилище для видео. Правда, только для тех видео, которые запишет HomeKit-камера. У Google было всё куда круче: она позволяла сохранять бесплатно вообще любые фото и видео в высоком качестве.

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Обновления безопасности – тоже не собственная придумка Apple. Google уже давно выпускает такие патчи для Android, причём на постоянной основе. Apple же, судя по всему, планирует делать это не регулярно, а ситуативно, в зависимости от наличия багов и уязвимостей. Так что откровения не случилось.

Что лучше: Android или iOS

Честно говоря, ничего катастрофического в том, что Apple скопировала часть функций у Android, нет. В конце концов, и Google порой позволяет себе это делать. Другое дело, что iOS 15 почти целиком состоит из заимствований. Будь она курсовой работой, её бы разнесли в пух и прах, но, к счастью, для Apple это не так. Правда, не нужно быть гением, чтобы понять, что у компании банально закончились идеи. Ведь это нужно постараться – говорить целый час о пустом обновлении, которое оказалось даже более бедным, чем iOS 14.5.

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Кто-то, наверное, вспомнит о том, что и Android последних версий тоже не кишат нововведениями. Отчасти это действительно так. Но не нужно забывать, что, во-первых, Google продолжает обновлять устройства на Android через свои приложения и сервисы, расширяя их возможности в течение всего года. А, во-вторых, задача по расширению функций смартфонов так или иначе возложена на производителей, которые наполняют нововведениями свои прошивки самостоятельно. Так что тут плюс точно уходит Google, но никак не Apple.