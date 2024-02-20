Какие смартфоны получат Андроид 15, и когда выйдет обновление

Google уже выпустила первую бета-версию Андроид 15 для разработчиков, но она традиционно не отличается стабильностью, поэтому ее устанавливать не стоит. Лучше подождать до релиза, хоть он и состоится уже осенью, зато операционка будет работать намного стабильнее. Вот только есть небольшая загвоздка: дело в том, что в первую очередь новый Андроид получают Google Pixel, а уже потом все остальные. Что уже говорить про владельцев китайских смартфонов — им приходится ждать появления апдейта в течение года! Вдобавок заранее почти никто не знает, получит ли их устройство обновление Андроид. Мы собрали самые актуальные данные.

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В отличие от iOS, Android приходит далеко не на все смартфоны с хорошим железом — некоторые из них остаются не у дел. Однако модели текущего и прошлого года, скорее всего, обновятся до Android 15, так как производители стараются выпускать апдейты минимум в течение двух лет.

Какие смартфоны получат Андроид 15

Уже сейчас многие инсайдеры опубликовали список смартфонов, которые получат до Андроид 15. В первую очередь, это все устройства от Google, начиная с Pixel 6. Наиболее правдоподобно и масштабно выглядит модельный ряд Samsung, появившийся на одном из профильных сайтов.

Galaxy S21 и новее.

Galaxy Z Flip 3 и новее.

Galaxy Z Fold 3 и новее.

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Кроме того, Android 15 получат все планшеты Samsung, начиная с Galaxy Tab S8.

ASUS

Asus ROG Phone 7 — все модели.

Asus ROG Phone 8 — все модели.

Asus Zenfone 10.

Honor

Honor 90

Honor Magic V2

Honor Magic Vs

Honor Magic5 — все модели

Honor Magic6 — все модели.

OnePlus

OnePlus 10 Pro

OnePlus 11

OnePlus 11R

OnePlus 12

OnePlus 12R

OnePlus Ace 2V

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Open

Oppo

Oppo A1 Pro

Oppo F23

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N3 Flip

Oppo Find X6

Oppo Find X6 Pro

Oppo Reno10

Oppo Reno10 Pro

Oppo Reno10 Pro+

Oppo Reno8 T

Oppo Reno8 T 5G

Oppo Reno9 — все модели.

Realme

Realme 10 Pro

Realme 10 Pro+

Realme 11 (5G)

Realme 11 Pro

Realme 11 Pro+

Realme GT2

Realme GT2 Pro

Realme GT3

Realme Narzo 60x

Xiaomi

Poco F5

Poco F5 Pro

Poco M6 Pro 5G

Xiaomi 12

Xiaomi 13

Xiaomi 14

Xiaomi Redmi 12

Xiaomi Redmi 12 5G

Xiaomi Redmi 13C

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 13

Tecno

TECNO Phantom V Flip

vivo

vivo X80 — все модели.

vivo X90 — все модели.

vivo X100 — все модели.

Nothing

Nothing Phone (2).

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Android 15 для Самсунг

Не так давно Samsung увеличила срок обновлений для своих устройств до 4 лет, что по-прежнему меньше, чем у iPhone, но больше, чем у Xiaomi или vivo. Под это правило подпадают и будущие новинки Samsung Galaxy A35 и А55, а также уже ставший легендой Galaxy S21 FE, а вот его предшественник S20 FE уже не получит Андроид 15.

При этом важно понимать, что смартфоны будут получать обновления в 4 волны — по степени актуальности устройства. Естественно, что самыми первыми One UI 7.0 на Android 15 получат флагманы Samsung Galaxy S24, затем — все остальные. В списке также не хватает Huawei, которая из-за санкций не может получать обновления Android. Тем более, что китайский бренд решил перейти на собственную обновленную HarmonyOS, которая больше не имеет отношения к Андроиду и работает на другом ядре.

Когда выйдет Андроид 15

Согласно графику Гугл, выход Андроид 15 запланирован на осень 2024 года. Вот только в первую очередь релиз смогут оценить владельцы Google Pixel, а уже потом все остальные и с большой задержкой. Обратите внимание, что в списке совместимых устройств указаны далеко не все производители: некоторые, вроде vivo, до сих пор распространили Android 14 не на все свои флагманские устройства. Что уж говорить про недорогие смартфоны от таких компаний как Infinix или Tecno? Так что, многое еще и зависит от конкретного производителя, а новый Android на смартфоне и вовсе можно увидеть лишь спустя год.

В принципе, политика обновления смартфонов у других производителей репрезентативна тому, как поступает Самсунг. В начале обновления выходят для дорогих и актуальных устройств, а следом за ними идут представители среднеценового сегмента и более возрастные модели. Естественно, что основная сложность связана с оптимизацией Андроид под устаревшее железо.

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Кстати, обновление Android 15 получит POCO M6 Pro. О том, на что он способен уже сейчас с MIUI 14 на борту — читайте в нашем обзоре.