Какие смартфоны получат Андроид 15, и когда выйдет обновление

Google уже выпустила первую бета-версию Андроид 15 для разработчиков, но она традиционно не отличается стабильностью, поэтому ее устанавливать не стоит. Лучше подождать до релиза, хоть он и состоится уже осенью, зато операционка будет работать намного стабильнее. Вот только есть небольшая загвоздка: дело в том, что в первую очередь новый Андроид получают Google Pixel, а уже потом все остальные. Что уже говорить про владельцев китайских смартфонов — им приходится ждать появления апдейта в течение года! Вдобавок заранее почти никто не знает, получит ли их устройство обновление Андроид. Мы собрали самые актуальные данные.
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В отличие от iOS, Android приходит далеко не на все смартфоны с хорошим железом — некоторые из них остаются не у дел. Однако модели текущего и прошлого года, скорее всего, обновятся до Android 15, так как производители стараются выпускать апдейты минимум в течение двух лет.
Какие смартфоны получат Андроид 15
Уже сейчас многие инсайдеры опубликовали список смартфонов, которые получат до Андроид 15. В первую очередь, это все устройства от Google, начиная с Pixel 6. Наиболее правдоподобно и масштабно выглядит модельный ряд Samsung, появившийся на одном из профильных сайтов.
- Galaxy S21 и новее.
- Galaxy Z Flip 3 и новее.
- Galaxy Z Fold 3 и новее.
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Кроме того, Android 15 получат все планшеты Samsung, начиная с Galaxy Tab S8.
ASUS
- Asus ROG Phone 7 — все модели.
- Asus ROG Phone 8 — все модели.
- Asus Zenfone 10.
Honor
- Honor 90
- Honor Magic V2
- Honor Magic Vs
- Honor Magic5 — все модели
- Honor Magic6 — все модели.
OnePlus
- OnePlus 10 Pro
- OnePlus 11
- OnePlus 11R
- OnePlus 12
- OnePlus 12R
- OnePlus Ace 2V
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 3 Lite
- OnePlus Open
Oppo
- Oppo A1 Pro
- Oppo F23
- Oppo Find N2
- Oppo Find N2 Flip
- Oppo Find N3 Flip
- Oppo Find X6
- Oppo Find X6 Pro
- Oppo Reno10
- Oppo Reno10 Pro
- Oppo Reno10 Pro+
- Oppo Reno8 T
- Oppo Reno8 T 5G
- Oppo Reno9 — все модели.
Realme
- Realme 10 Pro
- Realme 10 Pro+
- Realme 11 (5G)
- Realme 11 Pro
- Realme 11 Pro+
- Realme GT2
- Realme GT2 Pro
- Realme GT3
- Realme Narzo 60x
Xiaomi
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco M6 Pro 5G
- Xiaomi 12
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14
- Xiaomi Redmi 12
- Xiaomi Redmi 12 5G
- Xiaomi Redmi 13C
- Xiaomi Redmi Note 12
- Xiaomi Redmi Note 13
Tecno
- TECNO Phantom V Flip
vivo
- vivo X80 — все модели.
- vivo X90 — все модели.
- vivo X100 — все модели.
Nothing
- Nothing Phone (2).
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Android 15 для Самсунг
Не так давно Samsung увеличила срок обновлений для своих устройств до 4 лет, что по-прежнему меньше, чем у iPhone, но больше, чем у Xiaomi или vivo. Под это правило подпадают и будущие новинки Samsung Galaxy A35 и А55, а также уже ставший легендой Galaxy S21 FE, а вот его предшественник S20 FE уже не получит Андроид 15.
При этом важно понимать, что смартфоны будут получать обновления в 4 волны — по степени актуальности устройства. Естественно, что самыми первыми One UI 7.0 на Android 15 получат флагманы Samsung Galaxy S24, затем — все остальные. В списке также не хватает Huawei, которая из-за санкций не может получать обновления Android. Тем более, что китайский бренд решил перейти на собственную обновленную HarmonyOS, которая больше не имеет отношения к Андроиду и работает на другом ядре.
Когда выйдет Андроид 15
Согласно графику Гугл, выход Андроид 15 запланирован на осень 2024 года. Вот только в первую очередь релиз смогут оценить владельцы Google Pixel, а уже потом все остальные и с большой задержкой. Обратите внимание, что в списке совместимых устройств указаны далеко не все производители: некоторые, вроде vivo, до сих пор распространили Android 14 не на все свои флагманские устройства. Что уж говорить про недорогие смартфоны от таких компаний как Infinix или Tecno? Так что, многое еще и зависит от конкретного производителя, а новый Android на смартфоне и вовсе можно увидеть лишь спустя год.
В принципе, политика обновления смартфонов у других производителей репрезентативна тому, как поступает Самсунг. В начале обновления выходят для дорогих и актуальных устройств, а следом за ними идут представители среднеценового сегмента и более возрастные модели. Естественно, что основная сложность связана с оптимизацией Андроид под устаревшее железо.
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Кстати, обновление Android 15 получит POCO M6 Pro. О том, на что он способен уже сейчас с MIUI 14 на борту — читайте в нашем обзоре.