HUAWEI представила HarmonyOS NEXT и отказалась от Android-приложений. Вот, что будет с вашим смартфоном

После обвинения в промышленном шпионаже и последовавшим за ним вводом санкций со стороны США компания HUAWEI лишилась доступа ко многим западным технологиям. Одной из контрмер китайского производителя стал отказ от американской ОС Android и перевод своих мобильных устройств на собственную операционку HarmonyOS, которая появилась на смартфонах в 2021 году. Однако до последнего времени разработка HUAWEI использовала программный стек AOSP и, по сути, была модифицированным Android. И вот только сейчас китайцы отказались от американского следа, официально представив операционную систему HarmonyOS NEXT.

Что нового в HarmonyOS NEXT

На смартфонах операционная система HUAWEI до HarmonyOS 3.0 включительно представляла собой Android с несколькими ядрами собственной разработки. То есть была чем-то промежуточным между оболочкой (EMUI) и полноценной ОС (iOS), сохраняя полную совместимость привычных приложений. HUAWEI старалась всеми силами скрыть следы американской операционки, но через приложения наподобие AIDA64 в два счета обнаруживалось, что HarmonyOS 3.0 — это старенький Android 12.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Что изменилось теперь? Отныне базой HarmonyOS является не AOSP (Android Open Source Project), а LiteOS — полностью автономная от Android разработка HUAWEI, на которой до этого основывались лишь телевизоры и смарт-часы с HarmonyOS.

Помимо отказа от AOSP свежая операционная система HarmonyOS NEXT отличается несколькими визуальными изменениями. На презентации для разработчиков HUAWEI показала новый центр управления, а также оформление календаря и приложения для погоды.

К сожалению, HUAWEI не представила более подробную информацию о нововведениях HarmonyOS NEXT для обычных пользователей. Мероприятие было ориентировано на разработчиков. Почему — нетрудно догадаться.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Приложения для HarmonyOS NEXT

HarmonyOS NEXT несовместима с Android-приложениями. Совсем. Новая операционная система использует формат HAP вместо привычного для нас APK. Представители HUAWEI отметили, что в магазине приложений HarmonyOS на данный момент доступно лишь 200 совместимых программ. К концу 2024 года их количество планируют увеличить до 5000, а в будущем их число должно достигнуть 500 тысяч.

Каким образом китайцы планируют привлечь разработчиков? Во-первых, через огромные инвестиции. Уже сейчас HUAWEI анонсировала дотации в размере 1 миллиарда долларов США, и это — далеко не предел. Во-вторых, на родине китайского производителя есть большое количество фанатов, готовых купить их смартфон, будь он даже совсем без стороннего ПО. А рост количества проданных устройств с HarmonyOS NEXT волей-неволей спровоцирует привлечение новых разработчиков.

Дата выхода HarmonyOS NEXT

Предположить, что HUAWEI обновит смартфон с HarmonyOS 3.0 на HarmonyOS NEXT без AOSP практически невозможно. Только представьте, какой будет скандал, если компания выпустит чудесный апдейт, полностью лишающий пользователя привычных приложений. Поэтому переживать насчет своего смартфона или планшета HUAWEI не стоит. Возможно, действительно выйдет HarmonyOS NEXT вместо HarmonyOS 4.0, однако это будет специальная версия с AOSP для распространения за пределами КНР.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Уже сейчас проходит закрытое бета-тестирование HarmonyOS NEXT. Оно проводится на базе смартфонов HUAWEI Mate 60, Mate 60 Pro и Mate X5. Но совсем скоро в продажу поступят устройства, которые будут базироваться на HarmonyOS NEXT без следов Android из коробки.

Смартфоны на HarmonyOS NEXT

Коммерческий запуск HarmonyOS NEXT намечен на IV квартал 2024 года. То есть уже осенью мы должны увидеть первый смартфон на полностью автономной операционной системе. Не исключено, что это будет HUAWEI Mate 70.

Скорее всего, жителям КНР предложат выбор: покупать HUAWEI на HarmonyOS NEXT без AOSP или в старом добром формате с поддержкой Android-приложений. Безальтернативный переход на автономную ОС выглядит очень рискованно, ведь любая другая китайская компания предложит покупателю смартфон на Android. И какой тогда смысл оставаться на HUAWEI, если ты не являешься узколобым фанатом бренда, готовым все проглотить? Разумеется, перед жителями других стран подобный выбор стоять не будет вовсе — все получат смартфоны на новой HarmonyOS, базирующейся на Android.

HarmonyOS NEXT в России

У HarmonyOS в России странная история: одни устройства HUAWEI работают на этой операционной системе, а другие — на оболочке EMUI. В любом случае переход на NEXT-версию не станет болезненным. При условии сохранения имени ОС на наш рынок будут поставляться планшеты и смартфоны с полной поддержкой Android-приложений. По крайней мере пока.

Обзор смарт-часов HUAWEI Watch Fit SE на HarmonyOS

Будущее предсказать сложно, но нельзя исключать, что лет этак через 10 мы тоже будем покупать смартфоны отнюдь не на Android. Ведь собственные разработки ведет не только HUAWEI, но и, например, vivo со своей BlueOS. А в России совсем недавно представили Р-ФОН на отечественной ОС РОСА Мобайл. Потому возможность отказа от Android в будущем совсем не кажется фантастическим сценарием. Другое дело — появится ли в этом необходимость.