Можно ли запускать Windows на Android-смартфонах

Несмотря на то что Android – это открытая операционная система, которую все могут видоизменять как угодно, это всё-таки мобильная платформа. Поэтому и работает она на базе соответствующего железа. Да, оно производительное и энергоэффективное, но всё-таки мобильное. Так что запускать на Android-смартфонах полноценную Windows 10 – это просто немыслимая задача, справиться с которой было не под силу ни энтузиастам, ни разработчикам Microsoft. Однако им всё-таки удалось найти лазейку.

На самом деле запустить Windows на смартфоне с Android можно, но не совсем так, как вы подумали. Microsoft разработала специальную версию своей операционки и назвала её Windows 365. В отличие от обычной Windows 10 (хотя по факту это та же Windows 10), Windows 365 работает в облаке.

Можно ли запускать Android-приложения на Windows

То есть сама ОС запускается где-то на удалённых серверах, а на устройство пользователя транслируется просто визуализированный результат совершаемых манипуляций. По факту, получается что-то вроде стриминга в стиле облачных игровых сервисов, которые обрабатывают игры в облаке, а нам присылают только картинку, которой мы ещё и управляем в реальном времени.

Что такое Виндовс 365

Windows 365 – это по сути, system-as-a-service (система как сервис), которая работает в облаке. Поэтому устанавливать Windows на смартфон принудительно не придётся. Вы просто открываете Google Chrome, переходите по URL-адресу, логинитесь и пользуетесь Windows на Android. Звучит дико, согласен, но это наша новая реальность.

Несмотря на то что Windows 365 работает в браузере, Microsoft никак специально её не пересобирала. Так что это та же самая Windows 10, которая сегодня установлена на большинстве современных компьютеров. Однако, когда выйдет Windows 11, то обновится и Windows 365. Понравится ли это всем пользователям – большой вопрос. Но о возможности остаться на старой версии Microsoft ничего не сказала.

Почему Android пережил Windows Phone?

Для работы Windows 365 используются ПК в разных конфигурациях. Максимальная – 16 ГБ оперативки и 512 ГБ SSD-памяти. Процессор и графику не оглашают, но скорее всего это будет что-то вроде i5 или i7 с дискретной графикой Radeon или Nvidia. Так что с быстродействием проблем быть не должно. Другое дело – как пользоваться Windows на Android-смартфоне.

Ведь даже если запустить операционку в мобильной версии браузера получится без проблем, то как пользоваться Windows на смартфоне с экраном в 6,5 дюймов? Логично, что никак, учитывая, что интерфейс Windows 10 под тач-управление не заточен от слова совсем. В принципе можно подключить к смартфону мышь и взаимодействовать с элементами ОС с её помощью, но ломать глаза скорее всего не захочет никто.

Как запустить Windows на Андроиде

Значит, единственный вариант нормально поработать с Windows на Android-смартфоне – это подключить к нему внешний монитор. В последнее время это стало делать совсем просто. Главное – заиметь соответствующий провод, а уж периферия подключится и по Bluetooth. Хотя, по большому-то счёту, можно обойтись и без неё, задействовав экран смартфона в качестве трекпада.

К сожалению, воспользоваться Windows 365 просто так будет нельзя. Непонятно почему, но на первых порах Microsoft решила ограничить сферу применения своего нового сервиса только коммерческими структурами. Проще говоря, рядовым пользователям доступ к облачной операционке доступ будет закрыт, а воспользоваться ей смогут только корпоративные клиенты.

Как быстро перебросить файлы с Android на Mac или Windows. Мой любимый способ

Действовать Windows 365 будет по подписке, а релиз проекта состоится почти через месяц – 22 августа. Цена абонемента на доступ к Windows 365 будет варьироваться и зависеть от различных факторов:

Количество используемых устройств;

Количество лицензий на Windows;

Характеристики компьютеров, используемых для запуска;

Период действия подписки.

То есть, как вы понимаете, лицензия – это, собственно, один аккаунт, которым пользуется один человек. Но он сможет пользоваться Windows 365 не только на ПК, но и на Mac, iPad и, как мы только что выяснили, Android. Это тоже будет влиять на стоимость подписки, которую придётся оплачивать руководству компании. А станет ли Windows 365 когда-нибудь общедоступным сервисом, пока неизвестно.