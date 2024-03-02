Обновлять смартфоны Samsung станет проще. Почему компания до сих пор этого не сделала

К обновлениям смартфонов все относятся по-разному. Кто-то сразу ставит их, чтобы получить новые функции и повысить безопасность смартфона, а другие наоборот всячески отказываются от них, чтобы, как говорится, не сломать то, что работает. Ведь часто обновления выходят с ошибками и могут если не испортить смартфон, то точно причинить некоторые трудности его владельцу. Раньше обновление было сложным процессом, который требовал временим, но сейчас все стало намного проще и только Samsung усложняет жизнь своим клиентам. Впрочем, так будет продолжаться недолго.

Как обновляются смартфоны

Несмотря на то, что Android представила бесшовные обновления несколько лет назад, Samsung упорно избегает этой возможности. Несмотря на то что производителю телефонов удалось продержаться так долго, не применяя метод обновления, в ближайшем будущем Samsung может оказаться слишком сложно продолжать идти этим путем.

Если у вас есть телефон Google Pixel, вы наверняка знакомы с функцией бесшовных обновлений. Это функция, которая позволяет продолжать пользоваться телефоном во время загрузки и установки обновления. Для этого активный раздел работает, а неактивный обновляется в фоновом режиме. Когда приходит время перезагрузки, телефон переключается на обновленный раздел.

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Почему Samsung надо перезагружать при обновлении

До сих пор Samsung избегала использования бесшовных обновлений, придерживаясь традиционного метода. Считалось, что Android 13 может заставить Samsung пойти на это, но Google не стал делать бесшовные обновления обязательным условием. Теперь статус-кво может измениться, согласно комментарию, найденному в проекте Android Open Source Project (AOSP).

Комментарий, впервые замеченный 9to5Google, утверждает, что Android готовится прекратить поддержку «не A/B» обновлений. Под A/B подразумеваются два раздела, используемые для бесшовных обновлений. Если поддержка обновлений без A/B будет прекращена, Samsung и другие редкие компании, которые придерживаются своего не стандартного пути будут вынуждены начать обновлять свои смартфоны традиционным способом.

Однако, если Samsung твердо намерена сохранить привычный для себя способ обновления смартфонов у нее все же есть шансы найти некоторый обходной путь. Как объясняет Мишаал Рахмен, Samsung и другие компании, придерживающиеся ее пути, могут либо создать свой собственный метод обновления, либо просто вернуть изменения Google.

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Как лучше всего обновлять смартфон

У традиционного метода есть свои плюсы, например, он занимает меньше места в памяти. Традиционный метод также занимает меньше времени на обновление. Однако использование этого метода также означает, что вам придется смотреть на экран загрузки, пока процесс не завершится. То есть, вы не сможете пользоваться телефонов в период времени от нескольких минут до нескольких десятков минут. Это не критично, но иногда все равно бывает неприятно, ведь любое ожидание вызывает неприятные эмоции и на этот предмет есть множество исследований. В том числе поэтому многие пользователи очень долго тянут с обновлением.

А что думаете вы? Должна ли Samsung пойти на уступки и внедрить бесшовные обновления? Поделиться своим мнением можно в нашем Telegram-чате. Особенно интересно мнение владельцев телефонов Samsung.

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Что проще обновить, iOS или Android

Кстати, такого же пути до сих пор придерживается Apple. Чтобы обновить iPhone надо или установить автоматические обновления, когда ночью телефон сам обновляется и перезагружается. Правда, для этого он должен быть на зарядке и подключен к сети Wi-Fi. Но беспроводная сеть есть дома у всех, а на зарядку на ночь его ставят многие. Если отключить этот способ обновления, то придется подождать некоторое время пока iPhone выключится, установит обновление и перезагрузится.

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