Когда vivo публиковала график OriginOS 7 для смартфонов за пределами Китая, владельцы iQOO искали в нём свои модели и не находили. Теперь у бренда появилась собственная дорожная карта, и она расписана до конца февраля 2027 года. Очередь в ней оказалась не такой, как можно ожидать: возраст смартфона решает далеко не всё, и один старый флагман обгоняет модели, которые вышли намного позже. Рассказываем, когда OriginOS 7 придёт на каждый iQOO, кого в списке нет и как проверить обновление самому.

Почему iQOO не было в первом графике

Неделю назад vivo назвала даты OriginOS 7 для своих глобальных смартфонов, и мы разобрали, в какую волну попал каждый vivo. Но смартфонов iQOO там не было вовсе, хотя оболочка у брендов одна и та же.

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Ответ оказался простым: для iQOO подготовили отдельный график. Его опубликовали на этой неделе, и выглядит он так же, как у vivo: несколько волн с конца октября до конца зимы. Новая оболочка построена на Android 17. Как и в случае с vivo, это график для глобальных версий, то есть для тех смартфонов, которые продаются в России. Китайские прошивки живут по своему расписанию, и к ним эти даты не относятся.

Октябрь — первым будет главный флагман

Первая волна самая короткая. В конце октября 2026 года OriginOS 7 получит один смартфон — iQOO 15. Это главный флагман бренда, который официально вышел в России в декабре 2025 года, и ценой он тогда удивил многих.

Так что владельцам iQOO 15 ждать осталось пару недель. Что именно изменится после обновления, мы подробно разбирали в обзоре OriginOS 7 для России.

Середина ноября — сразу два поколения

Во вторую волну попали смартфоны, между которыми больше года разницы. В середине ноября обновление получат:

iQOO 15R — субфлагман, который вышел в начале 2026 года;

— субфлагман, который вышел в начале 2026 года; iQOO 13 — флагман конца 2024 года.

Для iQOO 13 это хороший срок: смартфону почти два года, а OriginOS 7 он получит одновременно с моделью этого года. Когда iQOO 13 только появился, мы разбирались, стоит ли его покупать, и долгая поддержка теперь стала ещё одним аргументом в его пользу.

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Середина декабря — iQOO 12 и Neo 10

Третья волна придётся на середину декабря. В неё вошли три смартфона:

iQOO 12;

iQOO Neo 10;

iQOO Neo 10R.

Neo 10 — одна из моделей, с которых начались официальные продажи iQOO в России: весной 2025 года его привезли вместе с iQOO Z10. А вот iQOO 12 в этом списке выглядит неожиданно: это флагман 2023 года, которому скоро исполнится три года.

Конец января — Neo9 Pro и почти вся линейка Z

Самая большая волна придётся на конец января 2027 года. Обновление получат:

iQOO Neo9 Pro;

iQOO Z11 5G;

iQOO Z11x 5G;

iQOO Z11xa 5G;

iQOO Z10 5G;

iQOO Z10R 5G.

Обратите внимание на Z11 и Z11x. Эти смартфоны вышли летом 2026 года и понравились нам автономностью и плавностью, но OriginOS 7 они получат примерно на полтора месяца позже трёхлетнего iQOO 12.

Февраль — Z10x и те, кого в списке нет

Список закрывает один смартфон — iQOO Z10x 5G. Его очередь подойдёт в конце февраля 2027 года, больше чем через пять месяцев после выхода OriginOS 7 в Китае.

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Если своего смартфона вы в графике не нашли, этому есть две причины. Первая — модель пока выпускалась только для Китая: так, в списке нет iQOO 16, iQOO 15 Ultra и Neo 11, у которых своя китайская прошивка и свой график. Вторая — смартфон продаётся эксклюзивно через оператора связи: в сноске к дорожной карте прямо сказано, что для таких моделей сроки определяет сам оператор.

Почему старый флагман обгоняет новые Z11

Если посмотреть на график целиком, логика у iQOO простая: сначала обновляется номерная серия, то есть флагманы, потом Neo, и только потом доступные Z. Поэтому iQOO 12 2023 года получит OriginOS 7 в декабре, а новые Z11 и Z11x — только в конце января. Возраст смартфона внутри графика почти ничего не решает, решает серия. Если срок прошёл, а его нет, проверьте обновление вручную:

Откройте «Настройки». Перейдите в раздел «Обновление системы». Нажмите «Проверить наличие обновлений». Если OriginOS 7 доступна, скачайте и установите её.

Названия пунктов на разных моделях могут немного отличаться. Обновления обычно рассылают постепенно, поэтому у знакомого с таким же смартфоном OriginOS 7 может появиться на несколько дней раньше — это нормально. Перед установкой зарядите смартфон хотя бы до половины и подключитесь к Wi-Fi: обновление большое. Обсудить OriginOS 7 можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.