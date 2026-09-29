Вслед за Xiaomi, которая недавно провела презентацию Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max, vivo показала iQOO 16 — флагман, который интересен сразу по нескольким причинам. Внутри самый мощный мобильный процессор 2026 года, серьёзно обновлённые камеры и большущая батарея. При этом, несмотря на дефицит памяти на рынке, стартовая цена оказалась настолько привлекательной, что новинка сразу же стала самым дешёвым флагманом на новом Snapdragon. Объясняю, что получила новая модель и стоит ли за ней охотиться.

Процессор и экран — главные козыри

iQOO 16 построен на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — топовой версии нового чипа Qualcomm на 2-нм техпроцессе. Это самая мощная мобильная платформа на сегодня: два ядра на 5 ГГц, шесть ядер на 4 ГГц, GPU Adreno 850. В паре с ним работает вспомогательный игровой чип Q4 — он берёт на себя часть графической нагрузки и позволяет выдавать 165 fps в играх без троттлинга.

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Под это заточен и экран: LTPO AMOLED Samsung M16, 6.85 дюйма, 2K (3168×1440), 1-165 Гц, яркость 2800 нит в пике и 1100 нит типичная. ШИМ 3300 Гц и тач 500 Гц. Это уже не просто флагманский дисплей — это экран, специально откалиброванный под игровую нагрузку.

Важный нюанс, который отличает iQOO 16 от большинства конкурентов: здесь нет типичного перекоса «мощный процессор, но слабые камеры». iQOO явно решила закрыть этот упрёк.

Камеры — наконец-то крупный сенсор

В предыдущих поколениях iQOO регулярно критиковали за то, что камеры уступают конкурентам при схожем ценнике. В iQOO 16 это исправили.

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Тройная система камер выглядит так:

основная 50 МП — сенсор OmniVision OV50Q LOFIC, 1/1.3 дюйма, f/1.68, OIS (CIPA 5.5). Это тот самый LOFIC-сенсор, который умеет работать с широким динамическим диапазоном 13.5 EV — последний раз такой сенсор использовался в iQOO 12 четыре года назад;

— сенсор OmniVision OV50Q LOFIC, 1/1.3 дюйма, f/1.68, OIS (CIPA 5.5). Это тот самый LOFIC-сенсор, который умеет работать с широким динамическим диапазоном 13.5 EV — последний раз такой сенсор использовался в iQOO 12 четыре года назад; перископный телевик 50 МП — сенсор Sony LYT-600, 1/1.95 дюйма, f/2.65, 3x зум, OIS (CIPA 5.0);

— сенсор Sony LYT-600, 1/1.95 дюйма, f/2.65, 3x зум, OIS (CIPA 5.0); ультраширик 50 МП — сенсор GC50F0, 1/2.8 дюйма, f/2.05, автофокус для макро.

Три модуля по 50 МП, два с OIS — для игрового смартфона это неожиданно сильная камерная система. Видео — 8K. Фронталка 32 МП в центральном отверстии. Просто атас!

Батарея и зарядка — существенный прирост

iQOO 15 имел батарею 7000 мАч. iQOO 16 получил 8400 мАч — прирост на 1400 мАч без изменения скоростей зарядки: проводная 100 Вт, беспроводная 40 Вт. USB 3.2 Gen 1 — можно быстро переносить файлы на компьютер.

Корпус при этом остался плюс-минус тем же: 163.75 × 76.9 мм, толщина от 8.3 до 8.55 мм в зависимости от цвета. Вес от 222.5 до 229.8 г — вполне адекватно для такой батареи. IP68/IP69 — защита от воды.

Цены и перспективы для России

Стартовая цена в Китае — 5999 юаней (~75 000 рублей) за версию 12/256 ГБ. Старший вариант 16/1 ТБ — 8499 юаней (~107 000 рублей). Для сравнения: прямой конкурент Xiaomi 18 Pro Max стартовал в Китае по цене от 6 999 юаней, то есть новый iQOO на 1000 юаней дешевле.

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И ещё интересная математика. Прошлогодний iQOO 15 сейчас продаётся в России примерно за 80 тысяч рублей. iQOO 16 в базовой конфигурации стартует примерно на том же уровне — при этом внутри значительно мощнее: новый 2-нм Extreme Snapdragon, батарея на 1400 мАч больше, крупный LOFIC-сенсор основной камеры, экран на 165 Гц вместо 144.

Купить iQOO 15

Глобального релиза iQOO 16 пока не анонсировали — смартфон вышел в Китае, но с высокой долей вероятности появится в нашей стране официально. Ещё одна хорошая новость: китайская версия из коробки поддерживает LTE-диапазоны 1, 3, 7, 8 и 20 — все нужные для России. Плюс поддержка 5G. То есть купленная в Китае версия будет нормально работать с российскими операторами. Прошивка — OriginOS 7 на Android 17.

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