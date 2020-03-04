Почему отменили Google I/O 2020 0

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Артем Сутягин

Плохая тенденция наметилась в последнее время. Мероприятия отменяются одно за одним и компании, которые должны были в них участвовать, теряют деньги, сбивают свои планы, сдвигают старт продаж своей продукции и несут репутационные потери. Так мы уже стали свидетелями отмены MWС 2020, Женевского автосалона и некоторых других тематических мероприятий. С выставками вообще отдельная тема, так как они и так на грани потери интереса к ним, и такие потрясения могут только подтолкнуть их к краю пропасти. Другое дело конференция Google I/O, которая должна была пройти, но тоже отменилась. По крайней мере, ее физическая, самая интересная часть. Что дальше и что нам это сулит?

Google I/O в этом году не будет в привычном нам виде.

Почему отменяются выставки?

Для тех, кто не знает, в последние пару месяцев в мире бушует коронавирус. На момент написания этой статьи в мире уже насчитывается более 90 000 заразившихся и более 3 000 умерших от последствий заражения. Может быть, процент летальных исходов и не такой большой, но вирус до конца не изучен, а масштабы его распространения пугают не только ВОЗ, но и правительства стран и организаторов мероприятий, которые не хотят рисковать и собирать под одной крышей десятки тысяч человек.

Немного подробнее о том, что вообще такое вирусы. Это интересно: Что такое вирус и для чего ученые его выращивают?

На фоне всего этого выставки отменяются одна за одной, как лопаются воздушные шарики в призовом тире какого-нибудь парка. Вот только в начале отменялись крупные выставки, а теперь даже локальные конференции, хоть и знаковые.

Google I/O 2020 отменена

Радует только то, что мероприятие отменяется не полностью, а только его физическая часть, которая должна была пройти в Маунтин-Вью и на которую уже были разыграны билеты. Все это сделано на основании рекомендаций ВОЗ и собственных опасений компании.

Теперь эта креативная афиша стала историей.

В данный момент подыскиваются альтернативные варианты проведения мероприятия, так как отменять его полностью немного нецелесообразно. И компания уже перестала придерживаться изначальных дат проведения конференции. Напомню, она должна была пройти 12-14 мая. Возможно, сроки будут перенесены на более позднюю дату.

Кроме I/O 2020, Google пересмотрела проведение некоторых других своих мероприятий. Часть из них провели или проведут в on-line режиме, а остальные и вовсе отменят.

А так все было красиво.

Не стоит переживать за то, что Google не сможет провести столь большое мероприятие в виртуальном режиме. У них есть все необходимое, так как конференция ежегодно транслируется в YouTube. Также всю необходимую информацию можно найти на сайте мероприятия.

Что ждет выставки?

Выше я написал, что выставки могут оказаться на грани вымирания после того, что произошло в этом году. В этом есть определенный смысл и недооценивать такую возможность не стоит.

В первую очередь, стоит понимать, что пока интерес производителей электроники и других потребительских товаров достаточно большой, но он стремительно падает. Большой он из-за того, что на выставках можно более полно показать свой новый продукт. Да, можно нагнать сотни журналистов, показать им новинку и ждать пока они о ней напишут. Проблема в том, что это будут обычные проходные статьи или обзоры, которые могут не заметить люди, далекие от технологий, но все равно являющиеся потенциальными покупателями.

Буквально за несколько дней до начала был отменен Женевский автосалон.

На выставках присутствуют не только сотни и тысячи журналистов, которые также напишут о новинке, но и представители бизнеса, которые могут заключить крупный контракт, и простые любители техники. Все это в разы увеличивает аудиторию. Даже те, кто не следит за тематическими изданиями, все равно с большей долей вероятности услышит о новинках.

С этой точки зрения все хорошо и выставки ждет большое и светлое будущее, но проблема в том, что каналы распространения развиваются и реклама становится адресной. В итоге, в скором времени может сложиться ситуация, при которой выставки можно будет сравнить с выкриками на улице, а другие виды рекламы — с обращением к тому, кто действительно хочет купить конкретный товар.

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Так перспективы выставок становятся менее радужными и лишние потрясения в этом деле не нужны, ведь может пойти цепная реакция и даже мероприятия, кажущиеся несвязанными между собой, потянут друг друга за собой и выставок больше не будет. Не хотелось бы…

Какие мероприятия еще будут отменены в этом году

Самым ближайшим крупным мероприятием из мира гаджетов должна стать презентация нового Huawei P40 Pro. Обычно презентация смартфонов этой линейки выглядит очень масштабно и на большой площадке собираются сотни журналистов и блогеров со всего мира. Если так пойдет дальше, презентация может перейти в онлайн-формат, по аналогии с тем, как компания показала недавно свои новые ноутбуки и планшеты в дни, когда должна была пройти MWC 2020.

Пока до конца непонятно, но отмениться может многое. Даже простые презентации, включая Apple.

Через пару месяцев после этого должна состояться конференция Apple WWDC 2020, которая ежегодно проводится в течение нескольких дней и в ходе которой показывают новые версии операционной системы и некоторые другие фишки.

Это еще не все. Дальше будут презентация Samsung Galaxy Note, нового iPhone, а еще могут планироваться мероприятия о которых мы даже не знаем. Все это выглядит очень печально и хочется верить, что ситуация уляжется, доктора найдут способ противостоять вирусу, а крупные компании, мероприятий которых мы ждем, смогут найти способ провести их. Пусть даже онлайн. Главное, чтобы было интересно. Не так ли? Накидывайте в комментарии варианты того, какой вы видите дальнейшую судьбу выставок и как по вашему мнению поступят производители с предстоящими презентациями и конференциями.

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