Плохая тенденция наметилась в последнее время. Мероприятия отменяются одно за одним и компании, которые должны были в них участвовать, теряют деньги, сбивают свои планы, сдвигают старт продаж своей продукции и несут репутационные потери. Так мы уже стали свидетелями отмены MWС 2020, Женевского автосалона и некоторых других тематических мероприятий. С выставками вообще отдельная тема, так как они и так на грани потери интереса к ним, и такие потрясения могут только подтолкнуть их к краю пропасти. Другое дело конференция Google I/O, которая должна была пройти, но тоже отменилась. По крайней мере, ее физическая, самая интересная часть. Что дальше и что нам это сулит?

Почему отменяются выставки?

Для тех, кто не знает, в последние пару месяцев в мире бушует коронавирус. На момент написания этой статьи в мире уже насчитывается более 90 000 заразившихся и более 3 000 умерших от последствий заражения. Может быть, процент летальных исходов и не такой большой, но вирус до конца не изучен, а масштабы его распространения пугают не только ВОЗ, но и правительства стран и организаторов мероприятий, которые не хотят рисковать и собирать под одной крышей десятки тысяч человек.

Немного подробнее о том, что вообще такое вирусы. Это интересно: Что такое вирус и для чего ученые его выращивают?

На фоне всего этого выставки отменяются одна за одной, как лопаются воздушные шарики в призовом тире какого-нибудь парка. Вот только в начале отменялись крупные выставки, а теперь даже локальные конференции, хоть и знаковые.

Google I/O 2020 отменена

Радует только то, что мероприятие отменяется не полностью, а только его физическая часть, которая должна была пройти в Маунтин-Вью и на которую уже были разыграны билеты. Все это сделано на основании рекомендаций ВОЗ и собственных опасений компании.

В данный момент подыскиваются альтернативные варианты проведения мероприятия, так как отменять его полностью немного нецелесообразно. И компания уже перестала придерживаться изначальных дат проведения конференции. Напомню, она должна была пройти 12-14 мая. Возможно, сроки будут перенесены на более позднюю дату.

Кроме I/O 2020, Google пересмотрела проведение некоторых других своих мероприятий. Часть из них провели или проведут в on-line режиме, а остальные и вовсе отменят.

Не стоит переживать за то, что Google не сможет провести столь большое мероприятие в виртуальном режиме. У них есть все необходимое, так как конференция ежегодно транслируется в YouTube. Также всю необходимую информацию можно найти на сайте мероприятия.

Что ждет выставки?

Выше я написал, что выставки могут оказаться на грани вымирания после того, что произошло в этом году. В этом есть определенный смысл и недооценивать такую возможность не стоит.

В первую очередь, стоит понимать, что пока интерес производителей электроники и других потребительских товаров достаточно большой, но он стремительно падает. Большой он из-за того, что на выставках можно более полно показать свой новый продукт. Да, можно нагнать сотни журналистов, показать им новинку и ждать пока они о ней напишут. Проблема в том, что это будут обычные проходные статьи или обзоры, которые могут не заметить люди, далекие от технологий, но все равно являющиеся потенциальными покупателями.

На выставках присутствуют не только сотни и тысячи журналистов, которые также напишут о новинке, но и представители бизнеса, которые могут заключить крупный контракт, и простые любители техники. Все это в разы увеличивает аудиторию. Даже те, кто не следит за тематическими изданиями, все равно с большей долей вероятности услышит о новинках.

С этой точки зрения все хорошо и выставки ждет большое и светлое будущее, но проблема в том, что каналы распространения развиваются и реклама становится адресной. В итоге, в скором времени может сложиться ситуация, при которой выставки можно будет сравнить с выкриками на улице, а другие виды рекламы — с обращением к тому, кто действительно хочет купить конкретный товар.

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Так перспективы выставок становятся менее радужными и лишние потрясения в этом деле не нужны, ведь может пойти цепная реакция и даже мероприятия, кажущиеся несвязанными между собой, потянут друг друга за собой и выставок больше не будет. Не хотелось бы…

Какие мероприятия еще будут отменены в этом году

Самым ближайшим крупным мероприятием из мира гаджетов должна стать презентация нового Huawei P40 Pro. Обычно презентация смартфонов этой линейки выглядит очень масштабно и на большой площадке собираются сотни журналистов и блогеров со всего мира. Если так пойдет дальше, презентация может перейти в онлайн-формат, по аналогии с тем, как компания показала недавно свои новые ноутбуки и планшеты в дни, когда должна была пройти MWC 2020.

Через пару месяцев после этого должна состояться конференция Apple WWDC 2020, которая ежегодно проводится в течение нескольких дней и в ходе которой показывают новые версии операционной системы и некоторые другие фишки.

Это еще не все. Дальше будут презентация Samsung Galaxy Note, нового iPhone, а еще могут планироваться мероприятия о которых мы даже не знаем. Все это выглядит очень печально и хочется верить, что ситуация уляжется, доктора найдут способ противостоять вирусу, а крупные компании, мероприятий которых мы ждем, смогут найти способ провести их. Пусть даже онлайн. Главное, чтобы было интересно. Не так ли? Накидывайте в комментарии варианты того, какой вы видите дальнейшую судьбу выставок и как по вашему мнению поступят производители с предстоящими презентациями и конференциями.