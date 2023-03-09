Теперь мы знаем, что нового в Android 14: создание обоев с эмодзи, региональные настройки и не только

Пока многие из нас ждут на свои смартфоны обновление Android 13, уже вышел Андроид 14. Точнее, состоялся релиз Android 14 Developer Preview — предварительной версии операционной системы, предназначенной для разработчиков. В прошлом месяце Google выпустила первую сборку, а с 8 марта для скачивания и установки доступна Android 14 Developer Preview 2. Разберемся, что в ней нового, а также, на какие смартфоны и как можно накатить превью-версию.

Что принесет обновление Андроид 14

Android 14 Developer Preview 2 базируется на первой версии сборки. Ранее мы подробно рассказывали об Android 14 Developer Preview первого поколения, а вторая сборка, доступная сейчас для скачивания, добавляет очередную порцию изменений, которые касаются как внешнего вида, так и функциональности операционной системы.

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Глядя на Developer Preview 2, можно сказать, что в Андроид 14 появится значительно больше элементов персонализации. В частности, раздел «Региональные настройки» теперь позволяет выбирать единицы измерения температуры и первый день недели, а еще регулировать системы нумерации. Зачем? Допустим, вы европеец, проживающий на территории США, и никак не можете привыкнуть к градусам Фаренгейта и тому, что неделя начинается с воскресенья. Так почему бы не изменить параметры на более привычные?

Вот уж долгожданная фича! Теперь перед тем, как поставить новые обои на рабочий стол, их можно увидеть в полноэкранном формате. А еще новый раздел настроек «Флэш-уведомления» поможет хотя бы частично компенсировать отсутствие физического индикатора. При помощи специальной функции регулируется работа вспышки или визуального эффекта экрана на случай, когда вам приходит уведомление. Впрочем, нечто подобное уже давно есть на прошивках Xiaomi, vivo и других компаний.

Возможно, главное в Android 14 Developer Preview 2 — Emoji Lab. Это новое приложение, выделенное в специальный раздел настроек, предназначенное для создания обоев на основе эмодзи. В то же время можно изменить фон через кастомизацию паттерна и цвета.

Помимо настроек визуальным изменениям подверглись другие элементы интерфейса. В частности, во встроенный плеер вернули переливающийся эффект лавовой лампы, ранее замеченный в Android 13 QPR2 Beta 1, но удаленный после официального выхода Android 13.

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Кроме изменений внешнего свойства предварительная версия Android 14 характеризуется новыми фишками в области конфиденциальности, безопасности и оптимизации. Вот они:

возможность разрешить приложению доступ только к избранным фотографиям, а не всей галерее целиком;

улучшен менеджер учетных записей;

оптимизация системы управления памятью;

меньше лишних уведомлений;

улучшена совместимость со сторонними приложениями.

Все нововведения можно протестировать уже сейчас, установив Android 14 Developer Preview 2. Но учтите, что данная версия операционной системы поддерживается далеко не всеми смартфонами.

Какие смартфоны получат Андроид 14

Говоря о Android 14 Developer Preview 2, стоит заметить, что предварительную версию могут установить только владельцы смартфонов Google. Конкретно речь идет о следующих моделях:

Pixel 4а 5G;

Pixel 5;

Pixel 5а;

Pixel 6;

Pixel 6 Pro;

Pixel 6а;

Pixel 7;

Pixel 7 Pro.

Обладатели этих же Google Pixel получат финальную версию Android 14, когда состоится ее официальный релиз. Данных об устройствах других производителей нет, но можно сделать предположение на основе срока поддержки смартфонов разных марок.

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Так, обновление Android 14 точно получат владельцы смартфонов Samsung и OnePlus, выпущенных в 2020 году и позднее. Исключение составляют только модели начального уровня. Кроме того, скачать Android 14 смогут обладатели смартфонов Xiaomi и realme 2021 года выпуска и новее. То же самое касается большинства других производителей от HONOR до vivo. Говорить о точном списке моделей пока рано.

Как установить Андроид 14

Когда состоится дата выхода Android 14, вам удастся обновить смартфон по воздуху без лишней нервотрепки. Если вы являетесь владельцем смартфона Google, начиная с Pixel 4a 5G и новее, то можете установить Android 14 Developer Preview 2 уже сейчас. Но перед этим обязательно узнайте, что такое Android Debug Bridge. Все дальнейшие действия выполняются на ваш страх и риск:

Скачайте Android 14 в сборке для своей модели смартфона и поместите архив в папку с ADB (желательно, чтобы это был корневой каталог диска «C»). На смартфоне получите права разработчика и активируйте отладку по USB. Подключите телефон к ПК через USB-кабель. Разрешите отладку. На компьютере запустите командную строку. Введите команду «adb devices» и нажмите «Enter» для проверки подключения смартфона. Переведите свой Pixel в режим восстановления командой «reboot recovery». На экране смартфона должен появиться значок с лежащим Андроидом. Если все верно, то на пару секунд задержите кнопку увеличения громкости и питания, после чего отпустите качельку громкости. Так вы попадете в меню восстановления. Используя кнопки регулировки громкости, прокрутите меню вниз и нажатием на «Питание» выберите «Apply update from ADB». Вернитесь к ПК и в командной строке введите команду «adb sideload», указав после нее название файла прошивки в формате «file.zip». Команда должна иметь общий вид наподобие «adb sideload bramble-ota-t2b3.230109.009-a00b3f2d.zip». Не забудьте нажать «Enter». Дождитесь окончания перепрошивки, за ходом которой можно наблюдать через командную строку. Через меню восстановления смартфона выполните действие «Reboot now» нажатием на кнопку питания, чтобы перезагрузить устройство на новой прошивке.

Два моих главных совета. Первый — перед выполнением установки Android 14 убедитесь, что содержимое папки с ADB и файл прошивки находятся в одном месте. Второе — не отключайте смартфон от ПК до окончания процесса инсталляции.

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Когда выйдет Андроид 14

Все, о чем мы сегодня говорили, — предварительная версия Android 14. Тем не менее, уже сейчас известен график выхода последующих апдейтов для разработчиков. В апреле-мае планируется выпуск полноценных бета-версий Android 14, в июне ожидается первая стабильная версия операционной системы, а официальный релиз предварительно состоится в августе-сентябре.

Разумеется, график выхода Андроид 14 будет отличаться в зависимости от производителя. Первыми новую ОС получат смартфоны Google, а устройства других производителей будут постепенно обновляться вплоть до конца 2024 года. Так что ждем.