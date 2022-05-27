Вышла Android 13 Beta 2.1. Что нового и куда уже можно установить

В том, что Android 13 будет, мы не сомневались никогда. Несколько месяцев назад мы получили версию для разработчиков, которая мало что говорила о предстоящей операционной системе. Потом вышла первая публичная бета-версия, а еще через несколько дней на конференции Google I/O представители компании официально рассказали о том, чего нам ждать. За одно программу тестирования расширили больше чем на два десятка устройств. И вот теперь вышла новая версия, правда, установить ее можно не на все, но это уже не так важно. Главное, что теперь мы знаем больше функций, которые готовит для нас новый Android.

Новые функции Android 13

Новые функции в любой операционной системе появляются постепенно. Их сложно реализовать сразу, так как не все они часто имеют много ошибок, а иногда даже мешают реализации друг друга.

Вот какие новые функции появились версии Android 13 Beta 2.1:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой ввод в строке поиска приводил к пустому списку предложений

Исправлена ​​проблема, из-за которой устройства зависали и перезагружались при включении точки доступа

Исправлена ​​ошибка, из-за которой во время телефонного звонка в фоновом режиме был слышен звук непрерывного набора номера

Исправлена ​​проблема, из-за которой устройства аварийно завершали работу и перезагружались после отключения от Android Auto

Как видим, нововведений не так много и по большому счету они являются исправлением ошибок. Но они важны и говорят о том, что разработчики усердно трудятся для того, чтобы сделать релизную версию как можно менее проблемной.

Это промежуточное обновление по-прежнему содержит тот же список известных проблем, что и сборка Beta 2, выпущенная 11 мая, за исключением тех, которые рассмотрены выше. По данным 9to5Google, проблема с панелью поиска остается, несмотря на обновление в середине цикла.

На какие телефоны можно установить Android 13 Beta 2.1

Список моделей с поддержкой новой бета-версии ограничен смартфонами Google Pixel. Он включает в себя:

Google Pixel 5

Pixel 6 Pro

Pixel 5a

Если вы уже используете бета-версию Android 13, обновление автоматически уведомит вас через OTA. Если вы участвуете в программе бета-тестирования Android 12 QPR (ежеквартальный выпуск платформы), вам необходимо отказаться и повторно зарегистрироваться для участия в бета-тестировании Android 13 — имейте в виду, что бета-версия Android 13 все еще находится на ранней стадии бета-тестирования и существует огромный список недочетов в ней. Желающие зарегистрироваться в любой из бета-программ могут сделать это здесь.

Помните, что если вы хотите зарегистрироваться, в большинстве случаев вы не сможете вернуться к общедоступной версии без очистки данных. Убедитесь, что вы все изучили и осознанно принимаете это решение. Особенно, если устанавливаете бета-версию на основное устройство, которым пользуетесь каждый день.

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Телефон, которые уже поддерживают Android 13

Кроме этого, есть перечень смартфонов, которые поддерживают базовую версию Android 13 Beta 2. Их список гораздо шире и включает в себя следующие телефоны:

Google Pixel 4

Google Pixel 4 XL

Google Pixel 4a

Google Pixel 4a 5G

Google Pixel 5

Google Pixel 5a

Google Pixel 6

Google Pixel 6 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Pad 5

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N

Asus Zenfone 8

Lenovo Tab P12 Pro

Nokia X20

Oneplus 10 Pro

Realme GT 2 Pro

Sharp Aquos Sense 6

Tecno Camon 19 Pro 5G

Vivo X80 Pro

ZTE Axon 40 Ultra

Стоит ли устанавливать Android 13

Тут требования к здравому смыслу такие же. Если вы просто хотите посмотреть интерфейс новинки и ознакомиться с ее функциями, проще найти обзор на YouTube. А если вы хотите сами потрогать Android 13 уже сейчас и вас не смущает риск проблем, ознакомиться с тем, как установить ее, можно по этой ссылке.

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