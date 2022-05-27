Вышла Android 13 Beta 2.1. Что нового и куда уже можно установить

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Артем Сутягин 0

В том, что Android 13 будет, мы не сомневались никогда. Несколько месяцев назад мы получили версию для разработчиков, которая мало что говорила о предстоящей операционной системе. Потом вышла первая публичная бета-версия, а еще через несколько дней на конференции Google I/O представители компании официально рассказали о том, чего нам ждать. За одно программу тестирования расширили больше чем на два десятка устройств. И вот теперь вышла новая версия, правда, установить ее можно не на все, но это уже не так важно. Главное, что теперь мы знаем больше функций, которые готовит для нас новый Android.

Android 13

Android 13 становится все ближе и ближе.

Новые функции Android 13

Новые функции в любой операционной системе появляются постепенно. Их сложно реализовать сразу, так как не все они часто имеют много ошибок, а иногда даже мешают реализации друг друга.

Вот какие новые функции появились версии Android 13 Beta 2.1:

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой ввод в строке поиска приводил к пустому списку предложений
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой устройства зависали и перезагружались при включении точки доступа
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой во время телефонного звонка в фоновом режиме был слышен звук непрерывного набора номера
  • Исправлена ​​проблема, из-за которой устройства аварийно завершали работу и перезагружались после отключения от Android Auto

Как видим, нововведений не так много и по большому счету они являются исправлением ошибок. Но они важны и говорят о том, что разработчики усердно трудятся для того, чтобы сделать релизную версию как можно менее проблемной.

Это промежуточное обновление по-прежнему содержит тот же список известных проблем, что и сборка Beta 2, выпущенная 11 мая, за исключением тех, которые рассмотрены выше. По данным 9to5Google, проблема с панелью поиска остается, несмотря на обновление в середине цикла.

Пока рано говорить о внешнем виде Android 13, но изменения будет не такими большими, как в прошлом году.

На какие телефоны можно установить Android 13 Beta 2.1

Список моделей с поддержкой новой бета-версии ограничен смартфонами Google Pixel. Он включает в себя:

  • Google Pixel 5
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 5a

Если вы уже используете бета-версию Android 13, обновление автоматически уведомит вас через OTA. Если вы участвуете в программе бета-тестирования Android 12 QPR (ежеквартальный выпуск платформы), вам необходимо отказаться и повторно зарегистрироваться для участия в бета-тестировании Android 13 — имейте в виду, что бета-версия Android 13 все еще находится на ранней стадии бета-тестирования и существует огромный список недочетов в ней. Желающие зарегистрироваться в любой из бета-программ могут сделать это здесь.

Помните, что если вы хотите зарегистрироваться, в большинстве случаев вы не сможете вернуться к общедоступной версии без очистки данных. Убедитесь, что вы все изучили и осознанно принимаете это решение. Особенно, если устанавливаете бета-версию на основное устройство, которым пользуетесь каждый день.

Android

Новинки в дизайне Android 13 точно будут, но то, что мы видим сейчас еще может измениться.

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Телефон, которые уже поддерживают Android 13

Кроме этого, есть перечень смартфонов, которые поддерживают базовую версию Android 13 Beta 2. Их список гораздо шире и включает в себя следующие телефоны:

  • Google Pixel 4
  • Google Pixel 4 XL
  • Google Pixel 4a
  • Google Pixel 4a 5G
  • Google Pixel 5
  • Google Pixel 5a
  • Google Pixel 6
  • Google Pixel 6 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi Pad 5
  • Oppo Find X5 Pro
  • Oppo Find N
  • Asus Zenfone 8
  • Lenovo Tab P12 Pro
  • Nokia X20
  • Oneplus 10 Pro
  • Realme GT 2 Pro
  • Sharp Aquos Sense 6
  • Tecno Camon 19 Pro 5G
  • Vivo X80 Pro
  • ZTE Axon 40 Ultra

Стоит ли устанавливать Android 13

Тут требования к здравому смыслу такие же. Если вы просто хотите посмотреть интерфейс новинки и ознакомиться с ее функциями, проще найти обзор на YouTube. А если вы хотите сами потрогать Android 13 уже сейчас и вас не смущает риск проблем, ознакомиться с тем, как установить ее, можно по этой ссылке.

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