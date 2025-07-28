Xiaomi отключает от обновлений 9 смартфонов. Они уйдут на покой уже осенью

По мере приближения к выходу HyperOS 3 Xiaomi постепенно прекращает поддержку несовместимых смартфонов. В конце июля стало известно об очередной партии из почти десятка моделей, которые больше не будут получать апдейты и даже патчи безопасности. Причем многие устройства закончат свой жизненный цикл не на HyperOS 2, а на еще более ранней версии ОС. Рассказываем, поддержка каких смартфонов Xiaomi остановилась на этот раз.

Какие Xiaomi не будут обновляться

Новый список пополняет собою перечень из 12 смартфонов, чья поддержка прекратилась в июне 2025 года. Теперь к ним присоединяются:

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi Mi 11 Lite;

Redmi 11 Prime 4G;

Redmi A1+;

Redmi A1;

POCO M5;

POCO C50.

Многие из этих смартфонов уже довольно давно перестали получать большие апдейты. Так, серия Xiaomi 11T завершает свой жизненный цикл на первой версии HyperOS с Android 14 на борту. То же самое касается недорогих Redmi 11 Prime 4G и POCO M5.

Когда выйдет последнее обновление Xiaomi

Согласно данным из списка EOL (End of Life), указанные выше модели получат свое последнее обновление в сентябре 2025 года. В качестве финального апдейта для них будут выпущены небольшие патчи безопасности.

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Несмотря на прекращение поддержки Xiaomi, остается довольно широкий список смартфонов, которые получат HyperOS 3, и устройств, чья жизнь в плане обновлений только начинается. Ведь топовые модели последних лет гарантированно имеют 6 лет поддержки.