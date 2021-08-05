Здесь всё, что нужно знать о MIUI 13: новые функции, сроки выхода и совместимые устройства

Пожалуй, нет другой такой же прошивки, как MIUI. Несмотря на то что и Samsung, и OnePlus, и Huawei делают очень классные и удобные оболочки для Android, которые превосходят стоковую операционку, культовой стала только MIUI. Наверное, кому-то из руководства Xiaomi пришлось продать душу дьяволу, чтобы создать настолько удобную и оттого востребованную прошивку, которая год от года становится только лучше. MIUI 13 – живой тому пример.

MIUI 13 выйдет уже в августе. Во всяком случае, все её предшественницы выходили именно в последний месяц лета. Несмотря на то что к тому моменту Android 12 ещё не выйдет, для Xiaomi это не проблема.

По традиции компания создаёт несколько сборок одной и той же версии MIUI, которые отличаются друг от друга версиями Android, лежащими в их основе. Это, впрочем, не мешает Xiaomi снабдить их примерно одним и тем же набором функций.

Что нового в MIUI 13

Виртуальная оперативка. Эта функция не является собственной придумкой Xiaomi, а была впервые реализована Vivo в своих смартфонах. Благодаря ей аппарат может преобразовывать часть штатного хранилища в оперативную память, увеличивая тем самым её объём на 1, 2 и даже 3 ГБ.

Gesture Turbo 2.0. Это не какая-то отдельная функция, а скорее системный механизм, который призван повысить плавность жестов, которыми пользователь управляет интерфейсом смартфона. Вероятно, таким образом планируется повысить общее быстродействие MIUI.

Natural Touch 2.0. Этот механизм направлен на повышение эффективности распознавания прикосновений к экрану и улучшении реакции смартфона на эти самые прикосновения. MIUI это очень надо, поскольку она распознает нажатия и свайпы хуже, чем другие оболочки.

Миниатюры приложений и игр. Благодаря этой функции приложения и игры будут запускаться на рабочем столе в небольших окнах по аналогии с Windows. Так можно будет разместить на экране сразу несколько приложений, не требующих разворота на весь экран, и взаимодействовать с ними разом.

Layered Rendering System. Это системный инструмент, с которым пользователи не будут взаимодействовать напрямую, но явно ощутят преимущества от его появления. Благодаря ему рендеринг графики в играх и видео будет осуществляться более эффективно, за счёт чего повысится показатель FPS.

Кроме того, нас ждут следующие нововведения:

Новый Пункт управления;

Функция Memory Fusion;

Новые системные шрифты;

Новое оформление иконок;

Новые функции безопасности.

Когда выйдет MIUI 13

Несмотря на то что Xiaomi должна представить MIUI 13 в августе, релиз обновления, скорее всего, состоится только осенью, одновременно с Android 12. Никакой заботы о фрагментации тут нет. Просто смартфоны, для которых MIUI 13 выйдет на базе Android 10 или 11, явно не получат обновление в первую очередь.

Так что ради старичков нет никакого смысла торопиться с релизом. А ради новых аппаратов, которым светит Android 12, придётся подождать, пока Google не выпустит новую версию ОС. Так что ориентироваться следует, пожалуй, на конец октября, а то и начало ноября.

Какие устройства получат MIUI 13

Список устройств, которые получат MIUI 13 на базе Android 12, довольно обширен, но явно не окончателен. Пока он выглядит вот так:

Xiaomi

Mi 11 / Pro / Ultra

Mi 11i / 11X

Mi 11X Pro

Mi 11 Lite 5G

Mi 10S

Mi Mix Fold

Mi 11 Lite

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10 Lite 5G / Zoom / Youth

Mi 10i / Mi 10T Lite

Mi 10T / 10T Pro

Redmi

Redmi 10X 5G / 10X Pro

Redmi Note 9S / 9 Pro / 9 Pro Max

Redmi Note 9 5G / Note 9T

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi Note 10 / 10s / 10T / 10 5G

Redmi Note 10 Pro / Pro Max

Redmi Note 8 2021

Redmi K30

Redmi K30 5G / 5G Racing / K30i 5G

Redmi K30 Pro / Zoom

Redmi K30 Ultra / K30S Ultra

Redmi K40 / K40 Pro / K40 Pro+ / Gaming

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Poco

Poco F3

Poco F2 Pro

Poco F3 GT

POCO X2 / X3 / X3 NFC / X3 Pro

Poco M2 / M2 Reloaded / M2 Pro

Poco M3 / M3 Pro 5G

Poco C3

Black Shark

Black Shark 3 / 3 Pro / 3s

Black Shark 4 / 4 Pro

А это аппараты, которые хоть и обновятся до MIUI 13, будут и дальше работать на Android 11:

Xiaomi Mi 9 / 9 SE / 9 Lite

Mi 9T / Mi 9T Pro

Mi CC9 / Mi CC9 Pro

Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Redmi K20 / K20 Pro / Premium

Redmi Note 8 / 8T / 8 Pro

Redmi 9 / 9A / 9AT / 9i / 9C

Redmi 9 Prime

Как правило, Xiaomi до последнего не публикует точный перечень моделей, совместимых с предстоящим обновлением, потому что сама не знает, выпустит она его для них или нет. Иногда компания в последний момент включает в список какое-то устройство либо исключает его оттуда.