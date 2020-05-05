Знаете ли вы, для чего изначально был нужен Android?

Про Android знают все. Даже те, кто не пользуется смартфонами, всё равно слышали о существовании этой платформы. Ну и пусть, что для многих сам термин Android является антонимом торговой марке iPhone, а не iOS, как должно было быть по логике. В конце концов, это не делает хуже ни саму операционку, ни устройства, чью работоспособность она обеспечивает. Однако если сейчас это в основном смартфоны, то вот на заре разработки Android предназначался вовсе не для них, а для цифровых фотоаппаратов.

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Об истинном предназначении Android рассказал Энди Рубин, которому принадлежит авторство операционной системы. Это он занимался её созданием до того, как проектом заинтересовалась Google и выкупила его, переманив самого Рубина к себе на работу. По его словам, первоначальные планы по созданию Android, у которой тогда даже название было другое, появились в самом начале нулевых годов. Он принёс её инвесторам, но не смог получить финансирования, а потому был вынужден отказаться от задумки, которая была довольно перспективной.

Операционная система Android

Рубин хотел создать программную платформу для цифровых камер, которая бы позволила им соединяться с интернетом и хранить все фотографии в облаке. В результате пользователи могли бы делать снимки, которые автоматически загружались бы на удалённый сервер, и при этом иметь к ним регулярный доступ. Это бы позволило навсегда отказаться от карт памяти, которые, во-первых, имеют свойство заканчиваться, а, во-вторых, время от времени выходят из строя, фактически убивая всё содержимое без возможности восстановления.

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Тем не менее, все попытки донести до инвесторов перспективы проекта обернулись провалом. Всё-таки рынок цифровых камер даже на тот момент был недостаточно большим. Поэтому Рубин со своей командой были вынуждены изменить стратегию, сосредоточившись на разрастающемся рынке смартфонов. Они решили, что будут распространять платформу бесплатно, а зарабатывать — на продаже приложений, игр и сервисов. Так Рубин планировал захватить рынок, поскольку их конкуренты вроде Nokia и Microsoft требовали плату за возможность использования Symbian и Windows Mobile.

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По мере того, как создавался Android, операционной системой начинали интересоваться инвесторы, но предпочтение Рубин отдал Google как наиболее платёжеспособной компании. В результате в 2005 году стартап был полностью выкуплен поисковым гигантом, а его основатель присоединился к компании в качестве старшего вице-президента по мобильному и цифровому контенту. Google планировала при его непосредственном участии популяризовать Android и в течение следующих пяти лет занять 9% рынка мобильных операционных систем. Но этот прогноз оказался слишком пессимистичным, потому что уже в 2010 году, Android занял почти 24% рынка в Северной Америке, а к настоящему моменту его доля составляет 80%.

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Энди Рубин уже давно покинул Google и занимается развитием собственных проектов, имеющих весьма опосредованное отношение к Android. Например, в 2015 году он создал стартап Essential, который за два года разработал и выпустил свой первый смартфон под названием Essential Phone. Он имел довольно привлекательный и футуристичный по меркам того времени дизайн и зачатки модульной конструкции, к которой можно было крепить внешние аксессуары, расширяющие его функциональность. Однако в 2020 году компания, не сыскав успеха, закрылась.