Google выпустила обновление, которое позволит появиться AirPods для Android

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что многие производители смартфонов уже несколько лет пытаются выпускать собственные аналоги AirPods, по сути, им удавалось сымитировать только внешность, но никак не их сущность. Ведь настоящие AirPods отличает не высокое качество звука или продвинутые функции вроде активного шумоподавления, а удобство, которое выражается в глубокой интеграции с операционной системой. Именно она обеспечивает быстрое сопряжение наушников с головным устройством и возможность отслеживать уровень зарядки каждого наушника в отдельности с другой сопутствующей информацией. Теперь такие и многие другие возможности по умолчанию есть и в Android.

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Google выпустила обновление для Android, которое расширяет возможности Bluetooth до уровня iPhone и распространяется среди всех устройств под управлением Android 6.0 Marshmallow и более новых версий ОС. Чисто технически работа Bluetooth-модулей, которыми оснащаются смартфоны, никак не изменилась. Однако совместимые аппараты с Android на борту научились быстрому сопряжению с некоторыми моделями наушников и смогли получать подробную информацию о соединении по аналогии с AirPods.

Настроить беспроводные наушники на Android

Управление беспроводными наушниками на Android стало таким же удобным, как на iOS

Теперь пользователи могут подключить наушники к смартфону, просто открыв крышку и совершать с ними другие манипуляции в появившемся системном окне:

  • Отслеживать разрядку каждого наушника в отдельности и зарядного кейса;
  • Настраивать управление воспроизведением;
  • Включать и отключать дополнительные режимы вроде активного шумоподавления;
  • Включать и отключать функцию обнаружения уха;
  • Настраивать голосовое управление посредством Google Assistant.

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Как видите, набор нововведений, которые привнесло обновление Android, оказался довольно широким, и теперь, если не превосходит iOS, то по крайней мере не уступает ей. Другое дело, что производителям требуется специальным образом адаптировать программное обеспечение своих наушников, чтобы они могли и быстро сопрягаться со смартфонами, и открывали им доступ к системному меню с возможностью производить их настройку. На данном этапе таких наушников всего двое: Pixel Buds 2, под которые Google и расширяла возможности Android, и Harman Kardon Fly.

AirPods для Android

Теперь любой производитель может сделать свои AirPods для Android

Возможно, кто-то скажет, что то, что предлагает Google, — это не совсем бесшовный опыт использования беспроводных наушников. Ведь производителям придётся потратить время и ресурсы на адаптацию. Но не нужно забывать, что Apple в своё время тоже запарилась и создала программную основу под свои фирменные наушники, которую не может использовать больше никто. В случае же с Android теперь любой производитель может научить свои наушники работать так же гладко, как AirPods, независимо от их цены. А поскольку база является универсальной, то и доступны все примочки будут на всех устройствах с Android 6.0 Marshmallow и новее.

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Обновление, которое выпустила Google, будет распространяться не в виде системного патча, а в виде апдейта сервисов Google Play. Поэтому не ждите, что вам по воздуху прилетит свежая версия операционной системы. Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимально широкий охват аудитории. Ведь если бы новую функциональность добавили только владельцам устройств на базе Android 10 и 11, это означало бы, что большинство пользователей её никогда не увидят. Однако, выпустив апдейт в составе сервисов Google Play, Google поступила очень элегантно, подтвердив, что поддержка Android-смартфонов не прекращается по истечении двух лет, как думают многие, а длится намного дольше.

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