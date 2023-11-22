Эти планшеты на Черной пятнице отдают за копейки. Залетай и хватай с крутой скидкой пока все не разобрали

Я пользуюсь планшетами с момента выхода iPad 2 в 2011 году и представить свою жизнь без подобных устройств просто не могу. Большой экран, хорошая производительность и относительно компактный корпус позволят вам с комфортом поиграть в игрушки или посмотреть какое-нибудь кино перед сном. Так что если вы давно планировали покупку, но никак не могли на нее решиться, то самое время это сделать. Ведь планшеты Teclast T45HD и T50 Pro на распродаже в Черную пятницу отдают за сущие копейки.

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Оба этих устройства получили большие дисплеи с минимальными рамками, емкий накопитель и отличное время автономной работы. С 23 по 29 ноября покупайте себе отличный гаджет для отдыха и развлечений, а мы поможем вам это сделать с максимальной скидкой.

Недорогой, но хороший планшет

Для тех, кто покупает планшет впервые и не знает, нужно ему подобное устройство или нет, рекомендую присмотреться к модели Teclast T45HD. Почему именно к ней? Просто посмотрите на этот большой экран диагональю 10,5 дюйма с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Это даже больше, чем у iPad 9, который оснащен дисплеем 10,2 дюйма. Но что вас удивит больше всего, так это полная ламинация. То есть воздушной прослойки у него нет, а значит, будет складываться ощущение, что изображение находится на кончиках ваших пальцев. Владельцы iPad 10 за много денег заплакали где-то в сторонке.

Подумал производитель и о дизайне Teclast T45HD. Планшет получил прямые грани и толщину всего 7,5 мм. Благодаря этому держать его будет удобно длительное время, а значит даже долгий фильм вы сможете посмотреть без каких-то проблем. Не обошли стороной и процессор в Teclast T45HD. Сюда установили восьмиядерный UNISOC T606. Его возможностей хватит, чтобы интерфейс работал без каких-то подлагиваний, и вы сможете даже поиграть в какие-нибудь интересные игры. Ну а чтобы у вас не возникло нехватки оперативной памяти, в Teclast T45HD установили 8 ГБ ОЗУ, которые можно расширить еще на 8 ГБ за счет внутреннего накопителя.

Кстати, на памяти для файлов и приложений в Teclast T45HD тоже не стали экономить. В планшете вы найдете 128 ГБ, которые с помощью карты памяти MicroSD можно увеличить еще на 1 ТБ. Этого точно хватит, чтобы взять с собой в поездку все сезоны любимого сериала и ни о чем не переживать. А еще в Teclast T45HD вы не ограничены только Wi-Fi для выхода в сеть. Достаточно вставить в него симкарту, и можете пользоваться мобильным интернетом там, где вам захочется.

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Уже готовитесь к покупке? Вы еще не узнали самое главное. В Teclast T45HD установили аккумулятор на 7200 мАч. Это гарантирует вам 10 часов просмотра видео онлайн, 14 часов серфинга в интернете, 28 часов прослушивания музыки или 14 часов непрерывного чтения электронных книг. С 23 по 29 ноября Teclast T45HD можно купить на АлиЭкспресс по цене чуть больше 10 тысяч рублей. Если же заказывать на китайском маркетплейсе вы не хотите, то всегда можете сделать это в Ситилинке.

Teclast T45HD на AliExpress

Teclast T45HD в Citilink

Недорогой планшет с большим экраном

Если вы уже бывалый пользователь планшетов и хотите что-нибудь помощнее и поинтереснее, то в линейке планшетов Teclast есть модель T50 Pro. Выбрав ее, вы получите большой экран диагональю 11 дюймов с разрешением 2000 на 1200 пикселей и рамками всего 8 мм. При этом производитель смог сделать устройство тонким — 7,5 мм. Teclast T50 Pro получил и более производительный процессор по сравнению с младшей моделью. Сюда установили MediaTek Helio G99, который давно себя зарекомендовал как отличное решение для подобный устройств. В AnTuTu он выбивает 400 тысяч баллов, что позволит вам спокойно играть в игры и не переживать о глюках и лагах.

А чтобы Teclast T50 Pro даже не помышлял о том, чтобы начать тормозить, в него установили 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения еще на 8 ГБ за счет внутреннего накопителя. Причем активировать его можно без особого сожаления, так как в Teclast T50 Pro используется 256 ГБ памяти стандарта UFS 2.2. Вы даже не заметите пропажу 8 ГБ. Кстати, если такого объема вам все равно мало, то можете расширить его еще на 1 ТБ с помощью карты памяти MicroSD.

За автономность в Teclast T50 Pro тоже можно не волноваться. Производитель поставил в него аккумулятор на 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Таким образом, вы никогда не останетесь с неожиданно разряженным планшетом. Ну а встроенный 4G модем не оставит вас без интернета даже там, где нет Wi-Fi. Любители фильмов оценят и 4 динамика, расположенных на гранях планшета. Такое решение позволит полностью погрузиться в атмосферу фильма и наслаждаться крутым звуком.

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23 ноября заходите на АлиЭкспресс и заказывайте Teclast T50 Pro по самой выгодной цене — примерно 14,5 тысяч рублей. Устройство получилось действительно классным и достойным вашего внимания. Обязательно переходите и в официальное сообщество Teclast в VK. Там регулярно проходят различные розыгрыши, где можно выиграть одно из устройств бренда.

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