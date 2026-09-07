Xiaomi представила Pad 9 Pro Max — первый планшет девятой серии и первую модель, в которой собственный чип компании XRing O3 работает без ограничений по частоте. Внутри аккумулятор на 12000 мАч, экран 13,3 дюйма и ценник от 4799 юаней. Анонс прошёл вместе со складным Xiaomi 18 Fold, так что планшет оказался немного в тени, хотя по железу это флагман без оговорок. Все характеристики и цены ниже.

Чип XRing O3 работает на полных 4,35 ГГц

Главная новость для тех, кто следит за собственными процессорами Xiaomi. Прошлогодний планшет Xiaomi Pad 7 Ultra на XRing O1 получил урезанные по частотам версии чипа: производитель прикручивал скорость, чтобы он не перегревался и не разряжался слишком быстро. В Pad 9 Pro Max ограничений нет: два старших ядра разгоняются до 4,35 ГГц, ещё четыре работают на 3,68 ГГц и четыре энергоэффективных — на 3,15 ГГц. За графику отвечает 16-ядерный видеоускоритель на 1,6 ГГц, сам чип сделан по 3-нанометровому процессу.

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Что это даёт на практике, Xiaomi формулирует двумя цифрами: до 120 fps в играх с открытым миром и примерно 10% прироста скорости при монтаже видео. Это заявления производителя, независимых тестов пока нет. Но если они подтвердятся, планшет станет самым мощным на Android, где до сих пор конкурировали в основном устройства на чипах Qualcomm и MediaTek — например, OnePlus Pad 4 с огромной батареей.

Батарея 12000 мАч и зарядка двумя способами

Аккумулятор на 12000 мАч — редкость даже для 13-дюймовых планшетов. Заряжается он через USB Type-C с мощностью до 120 Вт, а если планшет стоит в фирменной клавиатуре с контактами на спинке, то через них идёт зарядка до 45 Вт. Есть и обратная зарядка на 27 Вт: от планшета можно подпитать смартфон или наушники.

Сам порт USB здесь не для галочки: это версия 3.2 Gen 2, то есть быстрый обмен данными с компьютером и флешками. Но интереснее функция DP-IN — приём видеосигнала. Планшет можно подключить к ноутбуку, смартфону или игровой консоли и использовать как внешний монитор. А раз он поддерживает стилус, то в связке с компьютером превращается и в графический планшет для рисования. Стилус, правда, придётся купить отдельно.

IPS-экран 13,3 дюйма без мерцания

Xiaomi не стала ставить OLED, и для планшета это осознанный выбор. Панель 13,3 дюйма с разрешением 3408 на 2272 точки имеет соотношение сторон 3:2 — это ближе к листу бумаги, чем к киноэкрану, и удобнее для документов, чтения и рисования. Частота обновления до 144 Гц, пиковая яркость 1000 нит.

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IPS-матрица регулирует яркость без ШИМ — того самого невидимого мерцания подсветки, от которого у части людей устают глаза при чтении с OLED-экранов в темноте. Здесь яркость меняется плавно во всём диапазоне, вплоть до минимального 1 нит. Для тех, кто много читает или работает вечером, это заметный аргумент. Часть версий выпускается с матовым стеклом: бликов меньше, а фактура ближе к бумаге, что удобно для рисования стилусом.

Восемь динамиков и режим для пассажиров Xiaomi SU7

В корпусе толщиной 5,67 мм уместились восемь динамиков и шесть микрофонов — Xiaomi явно позиционирует планшет и как устройство для кино, и как рабочий инструмент для видеозвонков. Камеры стандартные для класса: основная на 50 Мп пишет видео 4K с 60 кадрами, фронтальная на 32 Мп — 1080p. Сканер отпечатков встроен в кнопку питания. Есть Wi-Fi 7 и Bluetooth 6, а вот NFC, слота для SIM-карты и заявленной водозащиты нет.

Отдельно Xiaomi отмечает совместимость с профессиональным софтом, включая китайский трейдерский терминал Wind, и интеграцию со своими электромобилями SU7 и YU7. Планшет ставится на спинку переднего кресла, и пассажир сзади управляет с него массажем, подогревом и климатом. При подключении на экране автоматически появляются точки, на которых предлагается фокусировать взгляд, чтобы меньше укачивало. Для российского покупателя эта функция пока чисто теоретическая: машин Xiaomi здесь официально нет.

Семь версий памяти и цены от 4799 юаней

Планшет выпускается в семи конфигурациях. Постоянная память везде быстрая, UFS 4.1, а вот оперативная различается по поколениям: в базовой версии стоит LPDDR5X, в средних — LPDDR5T, а в топовой — новейшая LPDDR6. Версии с поддержкой сотовых сетей нет ни в одной комплектации, как и у предыдущих планшетов Xiaomi. Цены в юанях официальные, в рублях — пересчёт по курсу:

8/256 ГБ , глянцевый экран — 4799 юаней (около 62 000 рублей);

, глянцевый экран — 4799 юаней (около 62 000 рублей); 12/256 ГБ , глянцевый — 5299 юаней (около 68 000 рублей);

, глянцевый — 5299 юаней (около 68 000 рублей); 12/512 ГБ , глянцевый — 6099 юаней (около 78 000 рублей);

, глянцевый — 6099 юаней (около 78 000 рублей); 16/256 ГБ , глянцевый — 5799 юаней (около 75 000 рублей);

, глянцевый — 5799 юаней (около 75 000 рублей); 16/512 ГБ , глянцевый — 6599 юаней (около 85 000 рублей);

, глянцевый — 6599 юаней (около 85 000 рублей); 16/512 ГБ , матовый — 6899 юаней (около 89 000 рублей);

, матовый — 6899 юаней (около 89 000 рублей); 16 ГБ/1 ТБ, матовый — 7899 юаней (около 102 000 рублей).

Клавиатура и стилус в комплект не входят и покупаются отдельно, так что реальная стоимость рабочего набора будет выше. Вес планшета — 645 г у матовой версии и 653 г у глянцевой: с чехлом-клавиатурой получится вполне сопоставимо с лёгким ноутбуком.

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Стоит ли ждать Pad 9 Pro Max, если Pad 8 стоит 32 тысячи

Пока планшет продаётся только в Китае, до российских маркетплейсов он доберётся через перепродавцов с наценкой, и итоговая цена почти наверняка окажется выше пересчёта по курсу. Для сравнения: прошлогодний Xiaomi Pad 8 сейчас можно купить на AliExpress примерно за 32 тысячи рублей — это вдвое дешевле даже базовой версии новинки.

Купить Xiaomi Pad 8

Если планшет нужен для фильмов, браузера, учёбы и лёгкой работы, Pad 8 закрывает эти задачи, и переплачивать за флагман нет смысла. Ждать Pad 9 Pro Max стоит тем, кто действительно будет использовать его возможности: рисовать стилусом на матовом экране, монтировать видео, играть на максимальных настройках или подключать как второй монитор к ноутбуку. Для остальных разумнее либо брать Pad 8 сейчас, либо подождать несколько месяцев, пока у продавцов уляжется ажиотаж и появятся первые независимые тесты XRing O3 под нагрузкой.

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